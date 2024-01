Am Mon­tag, 29. Janu­ar 2024, infor­miert Dr. Bernd Reck (Vize­prä­si­dent – Lei­ter der For­schungs­platt­form Poly­mer Col­lo­id Tech­no­lo­gy, BASF) bei sei­nem Vor­trag über „Poly­mer Disper­si­ons for Archi­tec­tu­ral Coa­tings – Chal­lenges and Oppor­tu­ni­ties“ (Poly­me­r­di­sper­sio­nen für Bau­ten­an­strich­far­ben – Her­aus­for­de­run­gen und Möglichkeiten).

Der Vor­trag, der sich mit wäss­ri­gen Acryl­po­ly­me­r­di­sper­sio­nen in Pro­duk­ten des täg­li­chen All­tags beschäf­tigt, wird vom Son­der­for­schungs­be­reich Mikro­pla­stik organisiert.

Datum/​Zeit/​Ort: Mon­tag, 29. Janu­ar 2024, 12.00 Uhr, Hör­saal H 18, Gebäu­de Natur­wis­sen­schaf­ten II (NW II).

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Der Vor­trag fin­det hybrid und in eng­li­scher Spra­che statt.

https://​uni​-bay​reuth​.zoom​.us/​j​/​6​5​1​4​6​0​4​4​5​2​5​?​p​w​d​=​M​1​R​o​V​G​5​U​N​l​d​D​Z​W​F​t​a​k​U​1​S​0​F​U​S​T​R​E​Q​T09

(Mee­ting-ID: 651 4604 4525; Kenn­code: 244312)

Zum Vor­trag:

Wäss­ri­ge Acryl­po­ly­me­r­di­sper­sio­nen fin­den brei­te Anwen­dung in Pro­duk­ten des täg­li­chen Lebens, dar­un­ter Innen- und Außen­an­stri­che, Abdich­tungs­mem­bra­nen, Haft- und Lami­nier-Kleb­stof­fe, Druck­far­ben und Bin­de­mit­tel für indu­stri­el­le und medi­zi­ni­sche Vlies­stof­fe. Die­se wäss­ri­gen Bin­de­mit­tel haben lösungs­mit­tel­ba­sier­te Har­ze in ver­schie­de­nen Anwen­dun­gen effek­tiv ersetzt und dabei eine her­vor­ra­gen­de Lei­stung beibehalten.

Bedeu­ten­de tech­no­lo­gi­sche Fort­schrit­te bei Poly­me­r­di­sper­sio­nen in den letz­ten Jahr­zehn­ten haben die Ent­wick­lung von Pro­duk­ten ermög­licht, die nicht nur eine außer­ge­wöhn­li­che tech­ni­sche Lei­stung auf­wei­sen, son­dern auch umwelt­freund­li­che Eigen­schaf­ten besit­zen. Dazu gehö­ren bei­spiels­wei­se bemer­kens­wer­te Innen­be­schich­tun­gen, die frei von schäd­li­chen Inhalts­stof­fen sind. Im Vor­trag wer­den die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen für die Her­stel­ler von Poly­me­r­di­sper­sio­nen the­ma­ti­siert: die Aus­wir­kun­gen der neu­en EU-Regu­lie­rung von syn­the­ti­schen Poly­me­r­mi­kro­par­ti­keln (Mikro­pla­stik).