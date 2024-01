Für Fami­li­en mit Kleinkindern

Das Netz­werk „Jun­ge Eltern/​Familie“ am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bay­reuth-Münch­berg bie­tet ein bun­tes Pro­gramm für Schwan­ge­re, Fami­li­en mit Kin­dern bis zu drei Jah­ren und deren Groß­el­tern, Heb­am­men, Tagesmütter.

Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen unter www​.aelf​-bm​.bay​ern​.de/​e​r​n​a​e​h​r​u​n​g​/​f​a​m​i​lie. Hier wer­den Sie unter „Ange­bo­te für Fami­li­en mit Kin­dern bis zu drei Jah­ren“ zum Online-Anmel­de­por­tal wei­ter­ge­lei­tet, auf dem die Ver­an­stal­tun­gen auf­ge­li­stet sind und näher beschrie­ben werden.

Ver­an­stal­tun­gen im Februar

Am 01.02.2024 fin­det das Online-Semi­nar „Gesund ernährt in und durch die Schwan­ger­schaft“ von 19:00 bis 20:30 Uhr mit Oeco­tropho­lo­gin Kri­sti­na Hein­zel-Neu­mann statt.

Die Anmel­de­frist ist der 29.01.2024.

Wie­viel soll ich jetzt essen? Wie sieht eine gesun­de Gewichts­ent­wick­lung aus? Brau­che ich Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel? Kann ich mich vege­ta­risch oder vegan ernäh­ren? Wel­che Lebens­mit­tel soll­te ich ver­mei­den? Vor und wäh­rend der Schwan­ger­schaft tre­ten vie­le Fra­gen bei der wer­den­den Mut­ter auf.

Unter­schied­li­che, teils wider­sprüch­li­che, oft gut gemein­te Rat­schlä­ge ver­un­si­chern zusätz­lich. Ant­wor­ten auf die­se und wei­te­re wich­ti­ge Fra­gen hin­sicht­lich einer aus­ge­wo­ge­nen Ernäh­rung und eines gesund­heits­för­der­li­chen Lebens­stils vor und wäh­rend der Schwan­ger­schaft erhal­ten Sie in die­ser Veranstaltung.

Am 22.02.2024 zeigt Diät­as­si­sten­tin Ilo­na Bir­ner in der Pra­xis-Ver­an­stal­tung „Am Fami­li­en­tisch – schnel­le Gerich­te auch für Klein­kin­der“ auf, was und wie viel ein Kind essen soll­te. Die­se fin­det im Löhe­haus von 18.30–21.30 Uhr in Bay­reuth statt.

Satt – ver­sorgt – glück­lich: So lau­tet das Mot­to in der Klein­kin­der­näh­rung. Aber wie errei­che ich das am Fami­li­en­tisch? Wir stel­len Ihnen eine gesun­de, alters­ge­mä­ße Ernäh­rung anhand der Ernäh­rungs­py­ra­mi­de anschau­lich vor.

Die anschlie­ßen­de prak­ti­sche Ein­heit zeigt Ihnen, dass eine aus­ge­wo­ge­ne Ernäh­rung ein­fach umzu­set­zen ist und auch Ihren Kin­dern gut schmeckt.

Ende Febru­ar folgt noch ein Online-Semi­nar zum The­ma Nach­hal­tig­keit in der Ernährung:

29.02.2024: Nach­hal­tig ernährt von Anfang an: von klein auf essen für die Zukunft

19:00 – 20:30 Uhr online, Anmel­de­schluss: 27.02.2024

Nad­ja Färber

Nach­hal­tig­keit ist das gro­ße welt­wei­te Ziel und unse­re Her­aus­for­de­rung im 21. Jahr­hun­dert. Der Begriff ist in aller Mun­de! Doch was bedeu­tet er eigent­lich und wie kann die Umset­zung im Fami­li­en­all­tag aus­se­hen? Ist nach­hal­tig leben mit „Bio“ essen gleich­zu­set­zen? Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen bekom­men Sie in die­ser Ver­an­stal­tung. Sie soll außer­dem Inspi­ra­ti­on sein und Sie dazu ermun­tern, über die eige­ne Ernäh­rung nach­zu­den­ken und Ver­hal­tens­än­de­run­gen im Sin­ne eines nach­hal­ti­gen Ernäh­rungs- und Lebens­stils vor­zu­neh­men. Hier lau­tet die Devi­se „Mit klei­nen Schrit­ten zum gro­ßen Ziel“.

All­tags­taug­li­che Anre­gun­gen run­den die Ver­an­stal­tung ab.

Bei Fra­gen wen­den Sie sich an Chri­stia­ne Badel, Tel.: 0921–59111214 oder Hed­wig Wiest, Tel. 09251–8781230 oder per Mail an poststelle@​aelf-​bm.​bayern.​de.