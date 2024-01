Drei neue Bro­schü­ren und drei Mes­sen im Januar.

Start für das Rei­se­jahr 2024: Seit Beginn des Jah­res ste­hen das neu auf­ge­leg­te Gast­ge­ber­ver­zeich­nis, der neue Gastro­füh­rer und die neu­en Frei­zeit­tipps der Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig zur Ver­fü­gung. Um damit wei­te­re Gäste auf die Regi­on auf­merk­sam zu machen, prä­sen­tiert der Tou­ris­mus­ver­ein Coburg.Rennsteig die Regi­on zusam­men mit sei­nen Part­nern auf der CMT in Stutt­gart und der Rei­se­mes­se Dres­den und ist durch Bad Rodach auch auf der Grü­nen Woche in Ber­lin präsent.

Unse­re Gast­ge­ber, Regi­ons­kar­te und Tipps: Gast­ge­ber­ver­zeich­nis 2024

Wenn das neue Gast­ge­ber­ver­zeich­nis zu Beginn des Jah­res auf den Tou­ris­mus­mes­sen prä­sen­tiert oder von Gästen nach Hau­se bestellt wird, dann geht es nicht nur um die Aus­wahl der pas­sen­den Unter­kunft. Mit ein­drucks­vol­len Erzäh­lun­gen und Geschich­ten, anspre­chen­den Bil­dern und span­nen­den Per­sön­lich­kei­ten, kön­nen sich die Gäste auf die Regi­on und ihre Beson­der­hei­ten einstimmen.

Chri­sta Barsch ist begei­ster­te Gäste­füh­re­rin der Veste Coburg. Ver­klei­det als „Katha­ri­na von Bora“, Ehe­frau des Refor­ma­tors Mar­tin Luther, nimmt sie die Gäste mit auf eine Zeit­rei­se in das 16. Jahr­hun­dert, als Luther Zuflucht auf der Veste Coburg such­te. Mit Bir­git Roos kommt man auf einen span­nen­den Rund­gang durch das Nau­ti­land Schau­aqua­ri­um Son­ne­berg den „Geheim­nis­sen der Unter­was­ser­welt“ ein Stück näher. Jose­phi­ne Drans­feld aus Neu­stadt bei Coburg ent­führt uns in „kusche­li­ger Mis­si­on“ in die Welt der Plüsch­spiel­wa­ren, wo es um so viel mehr geht als nur ein Kuschel­er­leb­nis. In Lauscha berich­tet Sascha Mül­ler-Schmoß über die „Fas­zi­na­ti­on Glas“, über die Ent­deckung, die Tra­di­ti­on und die Her­stel­lung der Kunst­stücke. Anti-Aging für Kör­per, Geist und See­le mit „Dr. Wald“ – wie das geht, weiß Sil­ke Grie­ger, die Inter­es­sier­te zum Wald­ba­den ein­lädt. Bier­som­me­lier Joshua Pilar­zyk und Brau­mei­ste­rin Sil­va­na Gol­ler ste­hen für die „neue Gene­ra­ti­on des Bier­brau­ens“ und sor­gen dafür, dass die Kunst des Brau­ens und die Bier­viel­falt in der Regi­on erhal­ten bleiben.

Im Anschluss an die­sen ersten Ein­blick prä­sen­tie­ren sich knapp 100 Hote­liers und Pri­vat­ver­mie­ter. In der gesam­ten Regi­on fin­den inter­es­sier­te Urlau­ber umfäng­lich aus­ge­stat­te­te Feri­en­woh­nun­gen und Feri­en­häu­ser, in denen es an nichts fehlt. Rund­um ver­sorgt und völ­lig ent­spannt kön­nen sie ihren Urlaub in Hotels und Gast­hö­fen genie­ßen – vom exklu­si­ven Bou­tique Hotel bis hin zum uri­gen Gast­hof. „Alle Unter­künf­te, die im Kata­log auf­ge­führt sind, sind auch auf unse­rer Web­site zu fin­den“, so Dr. Stein­hardt. Dort kön­nen Gäste ihre Favo­ri­ten aus­wäh­len und direkt buchen oder per­sön­lich kon­tak­tie­ren. Abge­run­det wird das Gast­ge­ber­ver­zeich­nis auch 2024 wie­der durch eine hand­li­che Über­sichts­kar­te der Regi­on, die allen Exem­pla­ren bei­gelegt ist. Neben einem Gesamt­über­blick über die Grö­ße der Regi­on, erhält man auch wei­te­re Frei­zeit- und Aus­flugs­tipps, die auf der Kar­te mit einem Raster ver­or­tet sind.

Kuli­na­ri­scher Hoch­ge­nuss: Gastro­füh­rer Coburg.Rennsteig

Vie­le kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten tra­gen ihren Teil zur Ein­zig­ar­tig­keit der Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig bei: Egal ob zünf­tig im Bier­gar­ten oder ele­gant im stil­vol­len Restau­rant. Über 40 Restau­rants, Gast­stät­ten, Gast­hö­fe, Bier­gär­ten und Cafés prä­sen­tie­ren sich im Gastro­füh­rer 2024. „Der Gastro­füh­rer soll vor allem Gästen vor Ort Ori­en­tie­rung bie­ten, die auf der Suche nach einer Ein­kehr­mög­lich­keit sind“, erläu­tert Geschäfts­füh­rer Dr. Stein­hardt. Neben den wich­tig­sten Infor­ma­tio­nen und Bil­dern sind daher auch die Öff­nungs­zei­ten der ein­zel­nen Betrie­be auf­ge­führt. Die sind vor allem bei einer Online-Suche beson­ders wich­tig: „Wer auf unse­rer Web­site nach Gastro­no­mie sucht, sieht auf einen Blick, wer gera­de geöff­net hat“, so der Geschäftsführer.

Cobur­ger Rut­scher oder Thü­rin­ger Klö­ße? Cobur­ger Brat­wurst oder Thü­rin­ger Rost­brat­wurst? Neben den ein­zel­nen Betrie­ben stellt die Bro­schü­re auch den kuli­na­ri­schen und kul­tu­rel­len Reich­tum der Regi­on vor, der sich auch im Erhalt von alten Tra­di­tio­nen und Bräu­chen, wie etwa der Brau­kul­tur, wider­spie­gelt. Gera­de im Rodach­tal gibt es eine beacht­li­che Anzahl akti­ver Brau­ver­ei­ne und histo­ri­scher Brau­häu­ser, die teil­wei­se auch Füh­run­gen mit Pro­be­schluck anbieten.

Erleb­nis­viel­falt: Frei­zeit­tipps 2024

Auf 80 Sei­ten prä­sen­tiert die neu erschie­ne­ne Bro­schü­re Frei­zeit­tipps die Erleb­nis­viel­falt der Regi­on. Die Kul­tur und Geschich­te der Urlaubs­re­gi­on ent­decken, die High­lights der Städ­te und Gemein­den erkun­den und viel­fäl­ti­ge Erleb­nis­se beim Wan­dern, Rad­fah­ren oder in den zahl­rei­chen Frei­zeit­ein­rich­tun­gen. Die schön­sten Events des Jah­res sind genau­so dabei wie die zahl­rei­chen Muse­en und auch Bäder.

Von Stutt­gart über Ber­lin nach Dres­den: Janu­ar ist Messezeit

Gleich zu Beginn des neu­en Jah­res prä­sen­tier­te sich die Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig auf der CMT in Stutt­gart, der welt­weit größ­ten Publi­kums­mes­se für Tou­ris­mus und Frei­zeit. „Zusam­men mit unse­ren Part­nern Coburg Mar­ke­ting, der Initia­ti­ve Rodach­tal und dem Natur­park Thü­rin­ger Wald konn­ten wir vie­le Mes­se­be­su­cher für die Regi­on begei­stern“, berich­tet Dr. Stein­hardt. „Nun sind wir gespannt auf die Rei­se­mes­se Dres­den, die wir erst­ma­lig in das Mes­se­pro­gramm auf­ge­nom­men haben“, so der Geschäfts­füh­rer weiter.

Auch auf der Grü­nen Woche in Ber­lin kön­nen sich die Mes­se­be­su­cher über die Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig erkun­di­gen. Ermög­licht wur­de die Prä­sen­ta­ti­on durch Bad Rodach. Das Mes­se­team der Kur­stadt berät alle Gäste auch zu den Ange­bo­ten der Tourismusregion.

Das Gast­ge­ber­ver­zeich­nis, der Gastro­füh­rer Coburg.Rennsteig und die Frei­zeit­tipps sind auf Bestel­lung per E‑Mail an info@​coburg-​rennsteig.​de oder tele­fo­nisch unter + 49 (0) 9561 7334700 sowie in allen Tou­rist-Infor­ma­tio­nen der Regi­on erhält­lich. Unter www​.coburg​-renn​steig​.de/​p​r​o​s​p​e​kte ste­hen sie zudem zum Down­load und als Blät­ter­ka­ta­lo­ge zur Verfügung.

Über den Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V.

Der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V. (Grün­dung Juli 2015) ist eine län­der­über­grei­fen­de Koope­ra­ti­on, die sich aus Ver­eins­mit­glie­dern aus den Land­krei­sen Coburg (Bay­ern) und Son­ne­berg (Thü­rin­gen), der Stadt Coburg (Bay­ern) sowie Kom­mu­nen aus dem Land­kreis Hild­burg­hau­sen (Thü­rin­gen) zusam­men­setzt. Die Tou­ris­mus­re­gi­on schlägt somit eine Brücke zwi­schen Nord-Bay­ern und Süd-Thü­rin­gen. Gemein­sam soll der Tou­ris­mus durch eine enge Ver­zah­nung der ein­zel­nen Ange­bo­te aller Mit­glie­der geför­dert und aus­ge­baut werden.

Gele­gen zwi­schen Deutsch­lands belieb­tem Höhen­wan­der­weg, dem Renn­steig, und der ehe­ma­li­gen Resi­denz­stadt Coburg, bie­tet die Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig neben wun­der­schö­ner Natur vor allem auch kul­tu­rel­le High­lights. Die viel­fäl­ti­gen tou­ri­sti­schen Ange­bo­te erstrecken sich von Aktiv-Natur über Kul­tur und Geschich­te bis hin zu Gesund­heit und Well­ness. Zu den Beson­der­hei­ten der Regi­on zäh­len vor allem die jahr­hun­der­te­al­ten Tra­di­tio­nen im Spiel­zeug- und Glashandwerk.