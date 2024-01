Erneu­te Eng­li­sche Woche: Zuhau­se gegen Kauf­beu­ren, dann zwei­mal aus­wärts in Crim­mit­schau und Kassel

Mit drei Geg­nern aus den Top 5 der Tabel­le bekom­men es die Sel­ber Wöl­fe in den kom­men­den fünf Tagen zu tun: Am Frei­tag gastiert um 19:30 Uhr der ESV Kauf­beu­ren in der NETZSCH-Are­na, am Sonn­tag um 17:00 Uhr kommt es zum Der­by bei den Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau und am Diens­tag (19:30 Uhr) reist das Rudel zum Spit­zen­rei­ter, den Kas­sel Hus­kies. Gera­de recht­zei­tig zum anste­hen­den Mam­mut­Pro­gramm – die Por­zel­lan­städ­ter müs­sen fünf Spie­le inner­halb von zehn Tagen bestrei­ten – scheint sich das Laza­rett etwas zu lichten.

Form­kur­ve

Die Sel­ber Wöl­fe konn­ten den Schwung aus den letz­ten Spie­len auch ins ver­gan­ge­ne Wochen­en­de mit­neh­men, blie­ben letz­ten Frei­tag in Weiß­was­ser ohne Gegen­tref­fer (End­stand 0:3) und boten trotz der 2:3Heimniederlage nach Penal­ty­schie­ßen am Sonn­tag gegen die form­star­ken Eis­bä­ren Regens­burg eine über­zeu­gen­de Lei­stung. Aber nicht nur defen­siv ste­hen die Wöl­fe aktu­ell sehr gut, auch in der Offen­si­ve läuft es zwi­schen­zeit­lich bes­ser mit dem Tore­schie­ßen. Kann das Wolfs­ru­del wei­ter an die­se Lei­stun­gen anknüp­fen und zeigt es wei­ter die­se mann­schaft­li­che Geschlos­sen­heit, dann kann es auch den Geg­nern aus dem obe­ren Tabel­len­be­reich, wie Kas­sel, Kauf­beu­ren und Crim­mit­schau ordent­lich Paro­li bie­ten und Punk­te einfahren.

Die Geg­ner

Einen aus­führ­li­chen Geg­ner­check prä­sen­tie­ren wir ab sofort in der aktu­el­len Fol­ge des offi­zi­el­len Sel­ber Wöl­fe DEL2 Pod­cast SELBst­VER­liebt … und Ente (https://​open​.spo​ti​fy​.com/​s​h​o​w​/​4​z​3​b​c​Z​D​O​C​3​i​b​B​N​A​W​m​r​g​RBO).

Der ESV Kauf­beu­ren ran­giert mit neun Punk­ten Vor­sprung vor den Sel­ber Wöl­fen aktu­ell auf Platz vier in der Tabel­le. Alles ande­re als ein beru­hi­gen­des Pol­ster für die All­gäu­er, die somit eben­falls noch um jeden Punkt kämp­fen müs­sen, um die Play­off-Teil­nah­me abzu­si­chern. So rich­tig gelin­gen woll­te dies den Buron Jokers in letz­ter Zeit jedoch nicht. „Nur“ sechs Punk­te konn­ten sie aus den ver­gan­ge­nen sechs Spie­len mit­neh­men. Die Wöl­fe hin­ge­gen sam­mel­ten im glei­chen Zeit­raum 11 Punk­te ein. Ver­zich­ten müs­sen die Kauf­beu­rer bei ihrem Auf­tritt in der NETZSCH-Are­na auf Ver­tei­di­ger Simon Schütz, der nach einem har­ten Check drei Spie­le Sper­re auf­ge­brummt bekom­men hat. Tops­corer der All­gäu­er ist der 33-jäh­ri­ge Deutsch-Schwe­de Sami Blom­q­vist, der bis­lang 38 Scor­er­punk­te erzie­len konn­te. Im Tor steht bei den Jokern über­wie­gend Dani­el Fieß­in­ger, der es auf eine Fang­quo­te von 91,36 % bringt und bereits zwei Shut­outs fei­ern durf­te. In den bis­he­ri­gen Ver­glei­chen konn­ten die Wöl­fe je ein­mal nach Ver­län­ge­rung und Penal­ty­schie­ßen gewin­nen, aus­ge­rech­net als hun­der­te Wöl­fe Fans per Bus-Kon­voi mit ins All­gäu gereist waren, setz­te es jedoch eine 2:5‑Niederlage.

Die Eis­pi­ra­ten Crim­mit­schau, eine posi­ti­ve Über­ra­schung die­ser Sai­son, konn­ten eine zwi­schen­zeit­li­che Durst­strecke mitt­ler­wei­le hin­ter sich las­sen. Der Tabel­len­fünf­te sam­mel­te in den letz­ten sechs Par­tien zehn Punk­te. Wie auch die Kauf­beu­rer sind die West­sach­sen noch lan­ge nicht auf der siche­ren Sei­te. Acht Punk­te lie­gen die Eis­pi­ra­ten aktu­ell vor den Sel­ber Wöl­fen, die momen­tan einen Platz hin­ter den Pre-Play­off-Plät­zen hän­gen. Von Ver­let­zungs­sor­gen sind die Crim­mit­schau­er Ver­ant­wort­li­chen aktu­ell ver­schont. Tops­corer der Eis­pi­ra­ten ist der schwe­di­sche Cen­ter Tobi­as Lind­berg mit 42 Scor­er­punk­ten ist. Im Tor set­zen die Eis­pi­ra­ten auf den 32-jäh­ri­gen Oleg Shi­lin, der auf eine Fang­quo­te von 92,41 % bei zwei Shut­outs kommt. Nach zwei deut­li­chen Nie­der­la­gen konn­ten die Wöl­fe die letz­te Begeg­nung am 2. Weih­nachts­tag in der NETZSCH-Are­na mit 4:1 für sich ent­schei­den. Dar­an will das Wolfs­ru­del anknüpfen.

Ein­zig die Kas­sel Hus­kies konn­ten sich als Spit­zen­rei­ter bereits vom übri­gen Feld der DEL2 abset­zen. Bereits 15 Punk­te Vor­sprung auf den Zweit­plat­zier­ten spre­chen eine deut­li­che Spra­che. Beein­druckend ist dar­über hin­aus, dass die Schlit­ten­hun­de acht Spie­le in Fol­ge nach regu­lä­rer Spiel­zeit unge­schla­gen sind.

Aus­ge­rech­net die Sel­ber Wöl­fe füg­ten ihnen am 30.12. die letz­te Null-Punk­te-Plei­te zu. Den­noch rüsten die Nord­hes­sen ihren Kader wei­ter flei­ßig auf. Im Kampf um den ersehn­ten Auf­stieg in die DEL2 will man nichts dem Zufall über­las­sen. Frei­lich ist die Ver­letz­ten­li­ste der Hus­kies aktu­ell auch nicht unwe­sent­lich lang, wobei Goa­lie Bran­don Max­well (Fang­quo­te 90,94 %, 1 Shut­out) sicher am schmerz­lich­sten ver­misst wird. Doch mit Kri­sti­an Huf­sky und Phil­ipp Mau­rer ste­hen Kas­sel zwei gute Back­ups zur Ver­fü­gung, die bestimmt zei­gen wol­len, dass auch auf sie Ver­lass ist. Aus einem mit Top-Spie­lern gespick­ten Kader ragt – zumin­dest was die Scor­er­punk­te betrifft – Yan­nik Valen­ti her­aus. Der 23-Jäh­ri­ge hat in die­ser Sai­son bis­lang 23 Tore erzielt und 16 Vor­la­gen bei­gesteu­ert. Zwei­mal sieg­ten in den bis­he­ri­gen Auf­ein­an­der­tref­fen die Nord­hes­sen, ehe die Wöl­fe ihr Heim­spiel am 30.12. vor begei­stern­der Kulis­se mit 4:2 gegen den Liga-Pri­mus für sich ent­schei­den konnten.

Micha­el Bit­zer blickt voraus

Micha­el Bit­zer, einer der Garan­ten für die letz­ten Sie­ge der Wöl­fe, erklärt, war­um man zuletzt nur weni­ge Gegen­to­re hin­neh­men muss­te: „Seit Ryan Foster da ist, ste­hen wir etwas kom­pak­ter in der Defen­si­ve und unser Spiel hat mehr Struk­tur. Das hilft uns enorm und wir haben dadurch höhe­re Chan­cen, die Spie­le für uns zu ent­schei­den. Das konn­te man in den letz­ten paar Par­tien auch sehen.“ Der Wöl­fe-Goa­lie möch­te den kom­men­den Geg­nern gar nicht die Favo­ri­ten­rol­le zuschie­ben, obwohl die­se in der Tabel­le vor den Wöl­fen lie­gen: „Wir haben drei wich­ti­ge Spie­le vor uns. Ich glau­be aber nicht, dass es für uns ein Vor­teil ist, dass wir nicht in der Favo­ri­ten­rol­le sind. Die Liga ist so eng, da kann man eigent­lich gar nicht von Favo­ri­ten und Außen­sei­tern spre­chen. Jeder kann jeden schla­gen und wir brau­chen jeden Punkt.“ Die Begeg­nun­gen gegen Crim­mit­schau sind für Micha­el Bit­zer immer noch etwas Beson­de­res, auch wenn es nicht mehr unbe­dingt dar­an liegt, dass der 30-Jäh­ri­ge zwei Spiel­zei­ten für die West­sach­sen auf­ge­lau­fen ist: „Es macht immer sehr viel Spaß, in Crim­mit­schau zu spie­len. Es ist ein gro­ßes Der­by und die Fans sind immer laut­stark. Mei­ner Mei­nung nach ver­fü­gen Crim­mit­schau und Selb über die besten Fan­la­ger der Liga. Inzwi­schen sind nicht mehr vie­le Jungs im Crim­mit­schau­er Kader, mit denen ich noch zusam­men­ge­spielt habe, des­halb ist es tat­säch­lich die Kulis­se, die die­se Begeg­nun­gen für mich zu etwas Beson­de­rem machen. Die Fans über­tra­gen sehr viel Ener­gie aufs Eis.“

Lin­e­up

Es besteht Hoff­nung, dass sich das Wöl­fe-Laza­rett lich­tet. Lukas Van­tuch, der fast drei Mona­te kein Spiel bestrei­ten konn­te, sowie Ste­ve Hanusch, der gute drei Wochen aus­ge­fal­len war, konn­ten in die­ser Woche voll mit­trai­nie­ren und wer­den in den kom­men­den Spie­len vor­aus­sicht­lich mit­wir­ken kön­nen. Maxi­mi­li­an Gläßl und Michel Wei­de­kamp wer­den hin­ge­gen wei­ter ausfallen.

Tickets/​Liveübertragung

Für das Heim­spiel gegen den ESV Kauf­beu­ren (Frei­tag um 19:30 Uhr) gibt es Tickets im Vor­ver­kauf online (https://​sel​ber​woel​fe​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts), bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk, bei IT-Solu­ti­ons Lau­ter­bach in Spar­neck, im Ticket­shop der Fran­ken­post sowie – sofern noch ver­füg­bar – an der Abend­kas­se. Die Abend­kas­se und die Pfor­ten zur NETZSCH-Are­na öff­nen ab 18:30 Uhr.

Wich­ti­ger Hin­weis für alle Wöl­fe-Fans, die ihr Team im Crim­mit­schau­er Sahn­park unter­stüt­zen möch­ten: Dies­mal wird es kei­nen sepa­ra­ten Park­platz für Gäste­fans in der Stadt geben. Es kön­nen die regu­lä­ren Park­plät­ze am Sahn­park ange­fah­ren und genutzt werden.

Alle Par­tien wer­den live auf Spra­de TV, die Aus­wärts­spie­le in Crim­mit­schau (Sonn­tag um 17:00 Uhr) und in Kas­sel (Diens­tag um 19:30 Uhr) zudem in Ein­blen­dun­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.