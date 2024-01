Der Män­ner­ge­sangs­ver­ein Ple­ch lädt zum „Sin­gen für alle“ ein: Mann, Frau, jung oder alt! Gesun­gen wird, was die Besu­cher wün­schen, Volks­lie­der, Stim­mungs­mu­sik, Pop­mu­sik, Klas­si­ker, ohne dass man Noten ken­nen muss oder schön sin­gen kann. Beson­de­re Lied­wün­sche kön­nen vor­ab an den Chor­lei­ter Andre­as Bojer gemel­det wer­den. Die Aben­de im ver­gan­ge­nen Jahr haben den Sän­ge­rin­nen und Sän­gern Spaß gemacht, das Ange­bot wird des­halb fort­ge­setzt. Es fin­det statt am Diens­tag, 30. Janu­ar, 19:00 Uhr im Gast­haus Gol­de­nes Herz, Ple­ch.