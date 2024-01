Hoher Besuch aus Stoke-on-Trent

In der ver­gan­ge­nen Woche war in Erlan­gen eine hoch­ran­gi­ge Dele­ga­ti­on aus der eng­li­schen Part­ner­stadt Sto­ke-on-Trent zu Gast. Lord Mayor Majid Khan stat­te­te zusam­men mit der ehe­ma­li­gen Stadt­rä­tin und Abge­ord­ne­ten des Par­la­ments, Joan Wal­ley, und dem Pro­jekt­lei­ter der IHK Staf­ford­shire, Tom Nadin, Erlan­gen einen Besuch ab, um der seit 1989 bestehen­den Städ­te­part­ner­schaft mit Sto­ke-on-Trent neue Impul­se zu geben. Die Gäste aus Mit­tel­eng­land führ­ten dazu nicht nur Gesprä­che mit Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik, son­dern lote­ten auch Mög­lich­kei­ten für eine Zusam­men­ar­beit mit der Sie­mens AG, dem Medi­cal Val­ley, der IHK Nürn­berg und der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät aus. Dar­über hin­aus traf sich die Dele­ga­ti­on mit Mit­glie­dern des Aus­län­der- und Inte­gra­ti­ons­bei­rats, besuch­te das Ukrai­ne-Café des Senio­ren­bei­rats in St. Hein­rich und freu­te sich über eine Ein­la­dung zum Tee in die Eichen­dorff­schu­le, die für den April einen Schü­ler­aus­tausch mit Sto­ke-on-Trent plant. „Ich bin glück­lich“, so der Lord Mayor, „hier in Erlan­gen auf so viel Inter­es­se an der Part­ner­schaft mit uns zu tref­fen. Wir haben ein­an­der viel zu sagen und ich freue mich auf die vie­len neu­en Projekte.“

Tages­müt­ter und Tages­vä­ter gesucht

Die Stadt Erlan­gen sucht Per­so­nen, die sich zu Tages­mut­ter oder Tages­va­ter aus­bil­den las­sen. Wie der Fach­dienst Kin­der­ta­ges­pfle­ge im Stadt­ju­gend­amt mit­teilt, han­delt es sich dabei um die Tages­be­treu­ung von Kin­dern im Alter bis zu 3 Jah­ren. Am 12. April beginnt hier­für der näch­ste Qua­li­fi­zie­rungs­kurs. Die Kin­der­ta­ges­pfle­ge ist eine den Kin­der­krip­pen gleich­ge­stell­te Form der Betreu­ung. Tages­müt­ter oder ‑väter betreu­en Kin­der in klei­nen Grup­pen als Ergän­zung zum Eltern­haus im eige­nen Haus­halt. Sie haben die Mög­lich­keit, selbst­stän­dig im eige­nen Haus­halt zu arbei­ten und Fami­lie und Berufs­tä­tig­keit opti­mal mit­ein­an­der zu ver­knüp­fen. Arbeits­all­tag und Arbeits­zei­ten las­sen sich indi­vi­du­ell gestal­ten. Alle Vor­aus­set­zun­gen und Infor­ma­tio­nen kann man tele­fo­nisch (09131 86–1712/-1825) oder per E‑Mail (kindertagespflege@​stadt.​erlangen.​de) erfra­gen oder im Inter­net unter www.erlangen.de/kinderbetreuung/tagesmütter nachlesen.

Auf­stel­lung des Bebau­ungs­plans „Kern­ge­biet Nürn­ber­ger Straße“

Mit Beschluss vom 14. Dezem­ber 2023 hat der Stadt­rat den Ent­wurf des 1. Deck­blatts zum vor­ha­ben­be­zo­ge­nen Bebau­ungs­plan Nr. 383 und des 4. Deck­blatts zum Bebau­ungs­plan Nr. 317 – Kern­ge­biet Nürn­ber­ger Stra­ße – gebil­ligt. Die­ser wird gemäß § 3 Abs. 2 des Bau­ge­setz­bu­ches (BauGB) in der Zeit von Frei­tag, 26. Janu­ar, bis ein­schließ­lich Mon­tag, 26. Febru­ar, mit Begrün­dung und den wesent­li­chen, bereits vor­lie­gen­den umwelt­be­zo­ge­nen Stel­lung­nah­men im Inter­net ver­öf­fent­licht. Über fol­gen­de Inter­net­adres­sen kön­nen die Unter­la­gen ein­ge­se­hen wer­den: https://erlangen.de/aktuelles/383–1d_317-4d oder alter­na­tiv unter www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​d​t​p​l​a​n​ung

Wäh­rend der Ver­öf­fent­li­chungs­frist kön­nen Stel­lung­nah­men abge­ge­ben wer­den. Die­se sol­len elek­tro­nisch an die E‑Mail-Adres­se bauleitplanung@stadt.erlangen über­mit­telt werden.

Bei Bedarf kön­nen Stel­lung­nah­men auch auf ande­rem Wege abge­ge­ben wer­den. Nicht frist­ge­recht abge­ge­be­ne Stel­lung­nah­men kön­nen bei der Beschluss­fas­sung über den Bau­leit­plan unbe­rück­sich­tigt blei­ben. Zusätz­lich zur Ver­öf­fent­li­chung im Inter­net wer­den die Unter­la­gen wäh­rend der Ver­öf­fent­li­chungs­frist zu den all­ge­mei­nen Dienst­stun­den im Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät Erlan­gen (Geb­bert­stra­ße 1, 3. OG) öffent­lich aus­ge­legt. Auf Ver­lan­gen wird über den Inhalt im Zim­mer 340 bei Frau Schmuck, Tel. 09131 86–1347, Aus­kunft gege­ben. Der Ent­wurf des Bebau­ungs­pla­nes mit Begrün­dung ist wäh­rend der Ver­öf­fent­li­chungs­frist zusätz­lich im Rat­haus-Foy­er ausgestellt.

Das Plan­werk dient der Steue­rung des vor­han­de­nen Bau­rechts, um eine stär­ke­re Durch­mi­schung der Innen­stadt zu ermög­li­chen und gleich­zei­tig den Gebiets­er­hal­tungs­an­spruch der fest­ge­setz­ten Kern­ge­bie­te sowie den zen­tra­len Geschäfts­be­reich zu sichern. Es beinhal­tet, dass ab dem 2. Ober­ge­schoss eine Wohn­nut­zung aus­nahms­wei­se zuläs­sig ist. Des Wei­te­ren wird die bau­pla­nungs­recht­li­che Grund­la­ge für eine Neu­be­bau­ung der Grund­stücke in der Nürn­ber­ger Stra­ße 21 und 23 geschaf­fen. Dar­über hin­aus wer­den durch die Deck­blät­ter das Ver­gnü­gungs­stät­ten­kon­zept der Stadt Erlan­gen und die sola­re Bau­pflicht umgesetzt.

Trau­er­be­flag­gung zur Erin­ne­rung an die Opfer des Nationalsozialismus

Zum Geden­ken an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus erfolgt am Sams­tag, 27. Janu­ar, die Trau­er­be­flag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern. Die Stadt Erlan­gen schließt sich die­ser Rege­lung an. Vom dama­li­gen Bun­des­prä­si­den­ten Roman Her­zog ist 1996 der 27. Janu­ar zum Tag des Geden­kens an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus erklärt wor­den. Am 27. Janu­ar 1945 befrei­ten sowje­ti­sche Trup­pen das Kon­zen­tra­ti­ons- und Ver­nich­tungs­la­ger Auschwitz-Birkenau.

Kunst­pa­lais ver­län­gert Ausstellungen

Noch bis Sonn­tag, 11. Febru­ar, haben Besu­che­rin­nen und Besu­cher Gele­gen­heit, in der Aus­stel­lung „Ad Mino­li­tis. fables of abstrac­tion and fun­gi“ unter­ir­di­sches Pilz­reich vol­ler knall­bun­ter geo­me­tri­scher Abstrak­ti­on ein­zu­tau­chen oder in der sich stän­dig ver­än­dern­den Samm­lungs­aus­stel­lung „High Five“ die Wer­ke von Vere­na Issel, Son­ja Yako­v­le­va, LuYang, Joseph Beu­ys und vie­len ande­ren zu ent­decken. Ab 12. Febru­ar stürzt sich das Kunst­pa­lais dann in eine mehr­wö­chi­ge Umbau­pau­se und schließt dafür bis zum 14. März die Türen. Flei­ßig wird in die­ser Zeit an den kom­men­den Aus­stel­lun­gen des eng­li­schen Malers Lewis Ham­mond und an der Fort­set­zung der Samm­lungs­aus­stel­lung in Bewe­gung im neu­en Look und mit völ­lig neu­en und bis­her nicht gezeig­ten Wer­ken gear­bei­tet. Mehr Infor­ma­tio­nen unter www​.kunst​pa​lais​.de.

Erlan­gen The­ma im ZDF Mittagsmagazin

Der neue kosten­lo­se Nah­ver­kehr in der Erlan­ger Innen­stadt hat gro­ßes media­les Inter­es­se gefun­den. Aktu­ell ist der kosten­lo­se Innen­stadt­be­reich am Mon­tag, 29. Janu­ar, ab 12:10 Uhr auch The­ma im ZDF-Mit­tags­ma­ga­zin. Infor­ma­tio­nen rund um das Ange­bot gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​i​n​n​e​n​s​t​a​d​t​-​k​o​s​t​e​n​los.

Sozi­al- und Gesund­heits­aus­schuss tagt

Der Sozi­al- und Gesund­heits­aus­schuss mit Sozi­al­bei­rat eröff­net sein Sit­zungs­jahr 2024 am Mitt­woch, 31. Janu­ar, um 16:00 Uhr im Rat­haus. Nach einem Vor­trag vom Lei­ter des Staat­li­chen Gesund­heits­amts, Frank Neu­mann, und einem Bericht des Sozi­al­päd­ago­gi­schen Dien­stes für Woh­nungs­not­fäl­le geht es unter ande­rem um das Ver­an­stal­tungs­kon­zept für Senio­rin­nen und Senio­ren sowie um die Erwei­te­rung des Per­so­nen­krei­ses, der für einen Erlan­gen­Pass berech­tigt ist. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Gre­mi­en und Aus­schüs­sen gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Sit­zung des Orts­bei­rats Hüttendorf

Eine umfang­rei­che Tages­ord­nung hat der Orts­bei­rat Hüt­ten­dorf in sei­ner öffent­li­chen Sit­zung am Don­ners­tag, 1. Febru­ar, um 19:00 Uhr im Land­gast­hof Kro­ne (Tal­blick 5) zu bewäl­ti­gen. Auf der Agen­da ste­hen The­men wie ein Vor­trag zum Schleu­sen­neu­bau Krie­gen­brunn, die Sper­rung des Main-Donau-Rad­wegs ab Hüt­ten­dorf, der aktu­el­le Sta­tus Wind­park, Anträ­ge zum Kli­ma­bud­get oder die dies­jäh­ri­ge Kirch­weih. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Gre­mi­en und Aus­schüs­sen gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Licht­mess­markt mit kuli­na­ri­schem Highlight

Der Auf­takt in das Markt­jahr 2024 beginnt alles ande­re als grau und trüb: Von Don­ners­tag, 1., bis Don­ners­tag, 8. Febru­ar, gibt es auf dem Licht­mess­markt am Schloß­platz wie­der aller­lei Nütz­li­ches, Deko­ra­ti­ves und Lecke­res zu kau­fen. Geöff­net hat der Licht­mess­markt Mon­tag bis Frei­tag von 9:00 bis 18:00 Uhr, am Sams­tag von 9:00 bis 17:00 Uhr und am Sonn­tag von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Als High­light ist die­ses Jahr ein Street Food Festi­val in das Markt­ge­sche­hen inte­griert. Wer auf der Suche nach neu­en Geschmacks­er­leb­nis­sen ist oder auch eine Tas­se Glüh­wein genie­ßen will, soll­te sich das viel­fäl­ti­ge kuli­na­ri­sche Ange­bot nicht ent­ge­hen las­sen. Das Street Food Festi­val ist täg­lich von 11:00 bis 20:00 Uhr geöff­net. Am Sams­tag, 3. Febru­ar, sorgt von 17:00 bis 20:00 Uhr ein DJ für unter­halt­sa­me Klän­ge. Für die klei­nen Besu­cher fin­det am Sams­tag, 3. Febru­ar, und Sonn­tag, 4. Febru­ar, ein Kas­per­le­thea­ter jeweils um 13:00 und um 15:00 Uhr statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen kön­nen unter erlan­ger­maerk­teund­kirch­wei­hen (Insta­gram und Face­book) und auf der Home­page unter www​.erlan​gen​.de/​l​i​c​h​t​m​e​s​s​m​a​rkt abge­ru­fen werden.

Akti­ons­tag im Stadtmuseum

Am Sonn­tag, 4. Febru­ar, lädt das Stadt­mu­se­um Erlan­gen von 11:00 bis 17:00 Uhr bei frei­em Ein­tritt zu einem Akti­ons­tag für die gan­ze Fami­lie ein. Besu­che­rin­nen und Besu­cher erwar­tet ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm rund um die Aus­stel­lung „ERLAN­GEN und die KUNST“. The­men- und Kin­der­füh­run­gen beleuch­ten ver­schie­de­ne Aspek­te aus über 100 Jah­ren Erlan­ger Kunst­ge­schich­te. Jun­ge „Kunst­ent­decker“ kön­nen die Aus­stel­lung mit einem Such­spiel auf eige­ne Faust erkun­den oder span­nen­den Geschich­ten zu Kunst­wer­ken lau­schen. Mit­mach­sta­tio­nen bie­ten die Mög­lich­keit, selbst krea­tiv zu wer­den und zum Bei­spiel Mosai­ke her­zu­stel­len, ver­schie­de­ne Druck­tech­ni­ken aus­zu­pro­bie­ren oder far­ben­fro­he Kunst­wer­ke aus Lego­stei­nen zu bau­en. Auch für Essen und Trin­ken ist gesorgt.

Ein beson­de­res High­light erwar­tet Kunst­be­gei­ster­te im Her­bert-Mar­ti­us-Muse­um (Hart­mann­stra­ße 89), das aus Anlass des Akti­ons­ta­ges sei­ne Türen öff­net. Her­bert Mar­ti­us (1924–2009), der in die­sem Jahr 100 Jah­re alt gewor­den wäre, gehört zu den bekann­te­sten und viel­sei­tig­sten Erlan­ger Künst­lern. Sein Nef­fe Andre­as Mar­ti­us führt zwi­schen 11:00 und 17:00 Uhr durch das Pri­vat­mu­se­um (die Anfahrt zum Mar­ti­us-Muse­um erfolgt auf eige­ne Initia­ti­ve). Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es online unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de