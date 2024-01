Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auf­fäl­li­ges Ver­hal­ten bei Verkehrskontrolle

Coburg. Auf­fäl­lig unauf­fäl­lig ver­hielt sich am Don­ners­tag gegen Mit­ter­nacht ein 17-Jäh­ri­ger Bei­fah­rer bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le im Sonn­tags­an­ger. Den Poli­zei­be­am­ten der PI Coburg fiel auf, dass er ver­such­te eine klei­ne Alu­plom­be zwi­schen Bei­fah­rer­sitz und Mit­tel­kon­so­le zu ver­stecken. Der Grund für das Ver­hal­ten war schnell ermit­telt. Beim Inhalt han­del­te sich um eine klein Men­ge Haschisch. Die Dro­ge wur­de sicher­ge­stellt und auf den Jugend­li­chen kommt nun eine Straf­an­zei­ge nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zu.

Dro­gen­fahrt mit E‑Scooter

Coburg. Ein E‑Scooterfahrer wur­de am gest­ri­gen Abend in der Fuß­gän­ger­zo­ne im Stein­weg gestoppt. Schnell stell­te sich her­aus, dass der Fah­rer unter Ein­fluss von Dro­gen stand. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Coburg. Auf den Fah­rer kommt nun ein emp­find­li­ches Buß­geld sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot zu.

Alko­ho­li­sier­ter Pkw-Fahrer

Coburg. Deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch schlug einer Strei­fen­be­sat­zung der PI Coburg am Don­ners­tag gegen 21.00 Uhr im Hörn­leins­grund ent­ge­gen. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einen Wert von 0,7 Pro­mil­le. Die Fol­ge sind Geld­bu­ße von 250.- € sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Flüch­ti­ger Krad-Fahrer

Mark­tro­dach – Einer Poli­zei­strei­fe fiel am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, gegen 23.45 Uhr der Fah­rer eines Leicht­kraft­ra­des auf, wel­cher zusam­men mit sei­nem Sozi­us die Kro­na­cher Stra­ße im Orts­teil Zey­ern befuhr und an sei­nem Fahr­zeug kein Kenn­zei­chen ange­bracht hat­te. Bei dem Ver­such, den Fah­rer zwecks einer Kon­trol­le anzu­hal­ten, such­te der jun­ge Mann sein Heil in der Flucht. Hier­bei miss­ach­te­te er sämt­li­che Anhal­te­si­gna­le der Poli­zei und fuhr davon. Aller­dings kam er auf­grund der ver­meint­lich zu hohen Geschwin­dig­keit kur­ze Zeit spä­ter zu Fall. Dies hin­der­te die bei­den aller­dings nicht, ihre Flucht fuß­läu­fig fort­zu­set­zen. Der Fah­rer konn­te kurz dar­auf ergrif­fen wer­den. Es stel­le sich her­aus, dass das benutz­te Leicht­kraft­rad weder eine Ver­si­che­rung hat­te, noch der Fah­rer eine gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis. Im wei­te­ren Ver­lauf kam der flüch­ti­ge Mit­fah­rer reu­mü­tig zur Unfall­stel­le zurück. Die­ser wur­de bei dem Unfall leicht ver­letzt. Die bei­den 15jährigen Bur­schen wur­den im Anschluss in die Obhut ihrer Erzie­hungs­be­rech­tig­ten über­stellt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Alko­ho­li­siert auf dem E‑Scooter

Kro­nach – Am Don­ners­tag, gegen 19.35 Uhr wur­de der Fah­rer eines E‑Scooters in der Stra­ße „Am Flü­gel­bahn­hof“ in Kro­nach einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trollt unter­zo­gen. Schnell ent­stand bei den Beam­ten der Ver­dacht, dass Alko­hol im Spiel ist. Dies bestä­tig­te sich im Rah­men eines Alko-Test mit einem Wert von 0,34 mg/​l. Auf den Mann kommt nun ein Fahr­ver­bot und ein nicht unver­heb­li­ches Buß­geld zu. Die Wei­terahrt war selbst­re­dent beendet.

Fahn­dungs­tref­fer bei Kontrolle

Stock­heim – Der Fah­rer eines Nis­sans wur­de am ver­ga­ge­nen Don­ners­tag, gegen 15.10 Uhr in der Kro­na­cher Stra­ße in Stock­heim einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass das Fahr­zeug auf­grund feh­len­der Ver­si­che­rungs zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben war. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, die Kenn­zei­chen vor Ort ent­stem­pelt und der Fahr­zeug­schein wur­de sicher­ge­stellt. Wei­ter­hin wird gegen den Fahr­zeug­füh­rer ein Straf­ver­fah­ren eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Jun­ge Frau unter Drogeneinfluss

Kulm­bach. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de eine jun­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le kon­trol­liert. Hier­bei wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test ver­lief positiv.

Die Wei­ter­fahrt mit dem Pkw wur­de dar­auf­hin unter­sagt. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Kulm­bach wur­de die­se wie­der ent­las­sen. Auf sie kommt jetzt unter ande­rem ein Buß­geld von 500,- Euro und ein Monat Fahr­ver­bot zu.