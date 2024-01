Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Mitt­woch­nacht­mit­tag wur­de aus einem Sze­ne-Beklei­dungs­ge­schäft in der Luit­pold­stra­ße ein Laden­dieb­stahl gemel­det. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei war das Die­bes­pär­chen aber bereits geflüch­tet. Der Geschä­dig­te berich­te­te, dass die Die­be bereits zuvor von zwei Beklei­dungs­stücken die Siche­rungs­eti­ket­ten so abge­ris­sen hat­ten, dass die Klei­dung zer­stört wur­de. Hier beläuft sich der Sach­scha­den auf rund 75 Euro. Letzt­end­lich ent­wen­de­ten die bei­den Per­so­nen sodann eine Jacke im Wert von rund 50 Euro. Anhand von Beschrei­bung und vor­han­de­nen Bil­der konn­te der Fall jedoch schnell durch die Poli­zei geklärt wer­den. Das Die­bes­pär­chen samt mit­ge­führ­tem Hund ist der Poli­zei Bam­berg bekannt.

BAM­BERG. Eben­falls ein die­bi­sches Duo war am Don­ners­tag­mit­tag in einer Nah­ver­sor­ger­fi­lia­le in der Mem­mels­dor­fer Stra­ße unter­wegs. Die zwei 34 und 22jährigen Män­ner hat­ten es auf Lebens­mit­tel im Gesamt­wert von rund 35 Euro abge­se­hen. Sie wur­den durch das Laden­per­so­nal auf­ge­hal­ten und gaben die ent­wen­de­ten Waren frei­wil­lig her­aus. Die ent­spre­chen­de Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl wur­de durch die Poli­zei erstattet.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Frü­hen Don­ners­tag­abend kam es in Gau­stadt zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Pkw-Fah­rer und einem Fahr­rad­fah­rer. Der Pkw-Fah­rer befuhr die Fritz-Ebert-Stra­ße in süd­li­cher Rich­tung. Der Rad­ler kam die Heß­ler­gas­se ent­lang­ge­fah­ren und woll­te in Rich­tung stadt­aus­wärts wei­ter­fah­ren. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand, jedoch könn­te die Alko­ho­li­sie­rung des Rad­fah­rers zum Unfall­ge­sche­hen bei­getra­gen haben. Die Poli­zei ließ eine Blut­ent­nah­me bei ihm durch­füh­ren. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag ereig­ne­te sich im Zeit­raum von 10 bis 16 Uhr ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem der Unfall­ver­ur­sa­cher uner­kannt flüch­te­te. Ein in der Zoll­ner­stra­ße 149 abge­stell­ter Pkw Mer­ce­des Benz wur­de an der Heck­stoß­stan­ge beschä­digt, sodass Sach­scha­den in Höhe von rund 1500 Euro ent­stand. Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Son­sti­ges

BAM­BERG. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de ein 42jähriger Mann in der Lan­gen Stra­ße durch die Poli­zei kon­trol­liert, weil er zuvor mit einem Ham­mer auf­ge­fal­len war. Bei der Kon­trol­le konn­te zwar der Ham­mer nicht aber dafür Rausch­gift auf­ge­fun­den wer­den. Nach ent­spre­chen­der Sach­be­ar­bei­tung wur­de der Mann auf frei­en Fuß gesetzt. Eben­so erging es gegen ca. 19 Uhr einer 38jährigen Bam­ber­ge­rin, die in der The­re­si­en­stra­ße zunächst die Flucht ergriff als sie ein her­an­na­hen­des Poli­zei­au­to sah. Nach kur­zer Ver­fol­gung wur­de die Frau gestellt und der Grund der Flucht ermit­telt. Sie hat­te eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na bei sich gehabt. Die­se wur­de sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

STRUL­LEN­DORF. Mit Bau­schaum ver­kleb­te ein 40-Jäh­ri­ger am Mitt­woch­abend den Aus­puff eines in der Forch­hei­mer Straße/​Sudetenstraße gepark­ten Pkw, BWM, und rich­te­te einen Scha­den von ca. 500 Euro an. Auch ver­schaff­te er sich gewalt­sam Zutrit­te zu einem Wohn­an­we­sen und beschä­dig­te dabei die Haus­tü­re und eine Kel­ler­tü­re. Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung und Haus­frie­dens­bruch wird erstattet.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID/JULIUSHOF. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit einer leicht ver­letz­ten Per­son sowie etwa 7.500 Euro Sach­scha­den kam es am Don­ners­tag­mit­tag. Unter Miss­ach­tung des STOP-Schil­des fuhr ein 56-jäh­ri­ger Sko­da-Fah­rer ohne anzu­hal­ten in die Kreu­zung und prall­te mit dem vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw einer 64-Jäh­ri­gen zusam­men, die auf der Kreis­stra­ße in Rich­tung Sass­an­fahrt unter­wegs war. Mit dem Ret­tungs­dienst wur­de die leicht ver­letz­te Frau ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Ihr nicht mehr fahr­be­rei­ter Opel muss­te abge­schleppt werden.

BUR­GE­BRACH. Meh­re­re Stun­den muss­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag die Bun­des­stra­ße 22 nach einem Ver­kehrs­un­fall gesperrt wer­den. Aus noch unge­klär­ter Ursa­che geriet gegen 13.40 Uhr ein 81-jäh­ri­ger Auto­fah­rer, der auf der B 22 von Bur­ge­brach in Rich­tung Würz­burg unter­wegs war, auf die Gegen­fahr­bahn. Dort stieß der Pkw fron­tal mit einer ent­ge­gen­kom­men­den Sat­tel­zug­ma­schi­ne zusam­men. Auf­grund eines Achs­bru­ches fuhr sich das Gespann nach dem Auf­prall in der Leit­plan­ke fest. Der Pkw, VW Phae­ton, schleu­der­te nach dem Anstoß noch gegen einen ent­ge­gen­kom­men­den Klein­trans­por­ter. Sowohl der Pkw als auch der Klein­trans­por­ter lan­de­ten durch die Wucht des Auf­pral­les im Gra­ben. Mit Ver­let­zun­gen muss­ten sowohl der Seni­or als auch der 69-jäh­ri­ge Fah­rer des Klein­trans­por­ters durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Beim Unfall ent­stand ein geschätz­ter Fahr­zeug- sowie Leit­plan­ken/­Leit­pfo­sten-Scha­den in Höhe von etwa 78.000 Euro. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me befan­den sich die Feu­er­weh­ren aus Bur­ge­brach, Mönchsam­bach und Voll­manns­dorf mit 16 Kräf­ten zur Unter­stüt­zung und Absper­rung im Ein­satz. Alle drei Unfall­fahr­zeu­ge muss­ten durch Abschlepp­un­ter­neh­men gebor­gen und abtrans­por­tiert werden.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

ROTHEN­SAND. Gegen die Zaunecke eines Anwe­sens im Schlüs­selau­er Weg stieß ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer am Don­ners­tag, zwi­schen 6.00 und 12.00 Uhr. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 500 Euro ent­stand, unter­ließ es der Ver­ur­sa­cher, sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men und flüch­te­te stattdessen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

MEM­MELS­DORF. Am Don­ners­tag­mor­gen wur­de ein Auto­fah­rer auf dem Park­platz Schloss See­hof einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei stell­te sich her­aus, dass der 45-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer kei­nen Füh­rer­schein besitzt. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt sofort unter­bun­den und die Auto­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Recher­chen erga­ben, dass der 45-Jäh­ri­ge bereits im Sep­tem­ber 2023 sowie vor weni­gen Tagen wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis ange­trof­fen und zur Anzei­ge gebracht wurde.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Don­ners­tag, 18.01.2024, zwi­schen 07:20 Uhr und 16:40 Uhr, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein Pedelec der Mar­ke Cube/​Kathmandu Hybrid One 750, am Bahn­hofs­platz in Forch­heim. Das Fahr­rad hat­te einen Zeit­wert von ca. 3.000,- Euro. Das Schloss, mit wel­chen das Fahr­rad abge­sperrt war, wur­de in unmit­tel­ba­rer Nähe auf­ge­bro­chen auf­ge­fun­den. Die Poli­zei Forch­heim hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den oder die Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel. 09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fiat Doblo beschädigt

MICHEL­AU I.OFR., LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag, zwi­schen 06:30 Uhr und 16:45 Uhr, zer­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter einen wei­ßen Fiat Doblo, wel­cher im Bereich des Bahn­ho­fes geparkt war. An dem Fahr­zeug wur­de, ver­mut­lich mit­tels eines Brech­werk­zeu­ges, das hin­te­re lin­ke Rück­licht ein­ge­schla­gen und der umlie­gen­de Lack beschä­digt. Dem Besit­zer des Autos ent­stand dabei ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 4000 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Rei­fen aufgeschnitten

MICHEL­AU I.OFR., LKR. LICH­TEN­FELS. Von Mitt­woch auf Don­ners­tag, zwi­schen 21:00 Uhr und 06:30 Uhr, zer­stach ein unbe­kann­ter Täter den hin­te­ren rech­ten Rei­fen eines gepark­ten, grau­en Dacia Lodgy. Die­ser war im Tat­zeit­raum am Anger geparkt. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 150 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss gefahren

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag, gegen 10:00 Uhr, führ­ten Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels auf der Bun­des­stra­ße 289 eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Hier­bei kon­trol­lier­ten sie einen 33-jäh­ri­gen geor­gi­schen Mer­ce­des-Fah­rer. Der Mann konn­te ledig­lich einen geor­gi­schen Füh­rer­schein vor­zei­gen, wobei sich her­aus­stell­te, dass die­ser kei­ne Gül­tig­keit mehr in Deutsch­land besitzt. Wei­ter­hin bemerk­ten die Beam­ten alko­hol- und dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt wur­de. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Zudem konn­te ermit­telt wer­den, dass sich der Mann ledig­lich im Raum Bam­berg auf­hal­ten darf, woge­gen er eben­falls ver­sto­ßen hatte.

Er wird sich im Nach­gang wegen meh­re­rer began­ge­nen Delik­te ver­ant­wor­ten müssen.