Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Erfolg­rei­che Fahn­dung nach Grapscher

Erfolg­reich gestal­te­te sich die Fahn­dung nach einem zunächst unbe­kann­ten Mann, der am gest­ri­gen Don­ners­tag, 25.01.2024, eine Dame in der Erlan­ger Innen­stadt unsitt­lich berührte.

Gegen 17:00 Uhr lief die 24-jäh­ri­ge Geschä­dig­te zusam­men mit einer Beglei­te­rin in der Unte­ren Karl­stra­ße, als sich ihr ein unbe­kann­ter Mann näher­te und ihr unver­mit­telt von hin­ten ans Gesäß griff. Der Täter flüch­te­te danach in Rich­tung Bahn­hof, konn­te aber im Rah­men einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung fest­ge­nom­men wer­den. Der bereits poli­zei­be­kann­te 29-jäh­ri­ge räum­te die Tat ein. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test ergab bei ihm einen Wert von 1,56 Promille.

Es wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen sexu­el­ler Belä­sti­gung eingeleitet.

Der Mann war den Beam­tin­nen und Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei an die­sem Tag zudem kein Unbe­kann­ter. Bereits gegen 15:00 Uhr fiel er einer Strei­fen­be­sat­zung im Bereich der Park­platz­stra­ße auf, als er mit einem E‑Bike mit deut­lich über­höh­ter Geschwin­dig­keit unter­wegs war. Im Rah­men der Kon­trol­le konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass das Fahr­rad statt der zuläs­si­gen 25 km/​h eine Höchst­ge­schwin­dig­keit von ca. 50 km/​h erreicht. Im Besitz der dann hier­für erfor­der­li­chen Fahr­erlaub­nis war er nicht. Auch der erfor­der­li­che Ver­si­che­rungs­schutz fehl­te. Das Fahr­rad wur­de sicher­ge­stellt und in die­sem Fall ein Straf­ver­fah­ren auf­grund Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und einem Ver­stoß nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl eines E‑Scooters

Her­zo­gen­au­rach – Am 25.01.2024 gegen 18:00 Uhr kam es am Fahr­rad­ab­stell­platz des PUMA-Out­lets in Rich­tung der Stra­ße Zum Flug­ha­fen zum Dieb­stahl eines abge­sperr­ten E- Scoo­ters. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 entgegen.