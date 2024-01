Eine gan­ze Rei­he von Orga­ni­sa­tio­nen aus der Erlan­ger Stadt­ge­sell­schaft pro­te­stie­ren in einem offe­nen Brief an Schul­lei­tung und Eltern­bei­rat gegen die Rekru­tie­rung von Min­der­jäh­ri­gen auf dem Erlan­ger Berufs­in­for­ma­ti­ons­tag (E>Bit), der die­sen Sams­tag am Emmy-Noe­ther Gym­na­si­um stattfindet:

„Emmy Noe­thers Erbe erhal­ten: für eine fried­li­che Schule“

Emmy Noe­ther war nicht nur Phy­si­ke­rin. Die Schrecken eines Welt­krie­ges und die Hoff­nung auf eine neue Zukunft jen­seits von Aus­beu­tung und Gewalt mach­ten Emmy Noe­ther zu einer beken­nen­den Pazifistin.

Am Sams­tag, dem 27. Janu­ar, fin­det am Emmy Noe­ther Gym­na­si­um der Berufs-Infor­ma­ti­ons-Tag statt. Dort prä­sen­tie­ren sich ver­schie­de­ne Arbeit­ge­ber, um bei Schü­le­rin­nen und Schü­lern für eine Aus­bil­dung bei ihnen zu wer­ben. Neben Medi­zin, Inge­nieur­we­sen und sozia­le Arbeit sol­len die Schü­le­rin­nen und Schü­ler dort auch für die Armee begei­stert werden.

Die Bun­des­wehr prä­sen­tiert sich als ein Arbeit­ge­ber wie jeder ande­re mit guten Kon­di­tio­nen und moder­nem Auf­tre­ten, doch Töten und Ster­ben ist kein nor­ma­ler Beruf.

Das Wer­ben für die Bun­des­wehr bei Min­der­jäh­ri­gen steht in Kon­flikt zur UN-Kin­der­rechts­kon­ven­ti­on. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich expli­zit an die Jahr­gangs­stu­fen 10 bis 12 der Erlan­ger Schu­len, also über­wie­gend Minderjährige.

Ein Auf­tritt der Bun­des­wehr an einer Schu­le, wel­che dem Erbe Emmy Noe­thers gewid­met ist, wird ihrem Namen, ihren Über­zeu­gun­gen und ihrem Ein­satz für eine fried­li­che Welt nicht gerecht.

Wir for­dern Sie des­halb dazu auf, die Bun­des­wehr vom Berufs-Infor­ma­ti­ons-Tag auszuladen.

Unter­zeich­ner: jun­ge lin­ke Erlan­gen, ver.di Jugend Mit­tel­fran­ken, DFG-VK Erlan­gen, Erlan­ger Bünd­nis für den Frie­den, GEW Stu­dis FAU, SJD – Die Fal­ken Nürn­berg, pax chri­sti-Diö­ze­san­ver­band Bam­berg, DKP Erlangen