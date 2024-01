Prä­si­den­tin des Ober­lan­des­ge­richts Dr. Ange­rer: „Das kon­ti­nu­ier­li­che Erin­nern an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus ist eine blei­ben­de Auf­ga­be für die Justiz­fa­mi­lie und unse­re Gesellschaft“

„Zum Tag der Befrei­ung des Ver­nich­tungs­la­gers Ausch­witz gedenkt das Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg allen Opfern der ver­bre­che­ri­schen Taten des Natio­nal­so­zia­lis­mus und der Ermor­dung von über sechs Mil­lio­nen Juden sowie Hun­dert­tau­sen­den Sin­ti und Roma, Homo­se­xu­el­len, Behin­der­ten, Kriegs­ge­fan­ge­nen und Zwangs­ar­bei­tern. Dies ist eine kon­ti­nu­ier­li­che Auf­ga­be für die Justiz­fa­mi­lie und die Gesell­schaft“. Mit die­sen Wor­ten leg­te die Prä­si­den­tin des Ober­lan­des­ge­richts Dr. Karin Ange­rer gemein­sam mit Gene­ral­staats­an­walt Wolf­gang Gründ­ler, der Prä­si­den­tin der Rechts­an­walts­kam­mer Bam­berg Rechts­an­wäl­tin Ilo­na Trei­bert, dem Vor­sit­zen­den des Anwalts­ver­eins Rechts­an­walt Rai­ner Rieg­ler, der Vor­sit­zen­den der Wil­ly-Aron Gesell­schaft Mecht­hil­dis Bocksch und der stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den des För­der­krei­ses zur Pfle­ge des Erin­nerns an Hans Wöl­fel Rechts­an­wäl­tin Mar­ti­na Leu­teritz Blu­men­ge­stecke an den drei Gedenk­ta­feln im Gebäu­de des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg nieder.

In ihrer Anspra­che erin­ner­te Prä­si­den­tin Dr. Ange­rer beson­ders an Rechts­an­walt Hans Wöl­fel, der im Juli 1944 im Zucht­haus Bran­den­burg-Gör­den durch Ent­haup­tung hin­ge­rich­tet wur­de. Im Jahr sei­nes 80. Todes­tags bestehe beson­de­rer Anlass, sich Hans Wöl­fel auf­grund sei­nes Enga­ge­ments und sei­nes beherz­ten Ein­tre­tens für Demo­kra­tie und Rechts­staat zum Vor­bild zu neh­men. Hans Wöl­fel ver­tei­dig­te zahl­rei­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die vor dem Son­der­ge­richt wegen angeb­li­cher staats­ge­fähr­den­der Taten ange­klagt waren. Als er sich im Juli 1943 auf einer Urlaubs­rei­se zur poli­ti­schen Situa­ti­on äußer­te, sei er denun­ziert wor­den. Nach sei­ner Ver­haf­tung im Okto­ber 1943 wur­de er vor dem Volks­ge­richts­hof ange­klagt und sei zum Tode ver­ur­teilt wor­den. Hans Wöl­fel habe geprägt durch sei­ne christ­li­che Grund­ein­stel­lung gegen die men­schen­ver­ach­ten­de Ideo­lo­gie des Natio­nal­so­zia­lis­mus klar Stel­lung bezo­gen. Für das Ober­lan­des­ge­richt sei das Erin­nern und Geden­ken ein fester Bestand­teil des Justiz­all­tags. Zum 80. Todes­tag von Hans Wöl­fel pla­ne man daher auch die Durch­füh­rung einer gemein­sam Gedenk­ver­an­stal­tung zu sei­ner Per­son, so Prä­si­den­tin Dr. Angerer.

Zum Hin­ter­grund:

Im Gebäu­de des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg am Wil­helms­platz befin­den sich drei Gedenk­ta­feln. Im Trep­pen­auf­gang zum zwei­ten Ober­ge­schoss wird mit einer durch den Bam­ber­ger Anwalts­ver­ein gestif­te­ten Tafel dem Bam­ber­ger Rechts­an­walt Johan­nes Wöl­fel gedacht. Mit einer zwei­ten Gedenk­ta­fel wird an die ent­rech­te­ten, ver­folg­ten, ver­trie­be­nen und ermor­de­ten Justiz­an­ge­hö­ri­gen und Rechts­an­wäl­te jüdi­scher Her­kunft erin­nert. Im zwei­ten Stock in der Nähe zwei­er Sit­zungs­sä­le befin­det sich die Gedenk­ta­fel für den Bam­ber­ger Gerichts­re­fe­ren­dar Wil­ly Aron.