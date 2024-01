Nur noch bis Sonntag!

End­spurt: Wer die viel beach­te­te Aus­stel­lung „Eine run­de Sache? Wie Lauscha die Weih­nachts­ku­gel erfand“ noch nicht gese­hen hat, muss sich beei­len, denn sie endet am kom­men­den Sonn­tag. Die aktu­el­le Son­der­aus­stel­lung des Histo­ri­schen Muse­ums Bam­berg, die es sogar in die ARD Tages­schau geschafft hat (!), erzählt die Geschich­te „einer deut­schen Erfin­dung“, die sich spä­ter als welt­wei­ter Erfolg erwies. Die „Her­stel­lung von mund­ge­bla­se­nem glä­ser­nen Lauschaer Christ­baum­schmuck“ ist seit Dezem­ber 2023 Teil des welt­wei­ten imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­bes! Knapp 7.000 Gäste kamen bereits. „Dass wir mit die­ser Weih­nachts­aus­stel­lung so vie­le Men­schen errei­chen konn­ten, freut uns alle sehr, sagt Dr. Kri­stin Kne­bel, Direk­to­rin der Muse­en der Stadt Bam­berg. Geöff­net noch bis 28.1.2024 von 10 bis 17 Uhr. Infos unter www​.muse​um​.bam​berg​.de