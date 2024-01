Lachen und rocken- zwi­schen die­sen bei­den zug­kräf­ti­gen Polen bewegt sich das Pro­gramm im Kul­tur­bo­den zum Faschings-End­spurt: Den Auf­takt machen die Mit­tel­fran­ken vom Gan­ki­no Cir­cus aus Die­ten­ho­fen (Lkrs. Ans­bach). Am Frei­tag, 2. Febru­ar 2024, ste­hen sie noch beim Quo­ten­ren­ner des Baye­ri­schen Fern­se­hens „Fast­nacht in Fran­ken“ in Veits­höch­heim auf der Büh­ne, der näch­ste Auf­tritt erfolgt dann zwei Tage spä­ter in Hall­stadt. „Das Pro­gramm ist ähn­lich, aber nicht iden­tisch“, ver­rät Simon Schorn­dan­ner, einer der Musi­ker. „Im Fern­se­her haben wir ja nur zehn, elf Minu­ten, in Hall­stadt aber zwei Stun­den,“ ver­spricht der Saxo­pho­nist einen unter­halt­sa­men und lusti­gen Musik­abend. Das Pro­gramm am Sonn­tag, 4. Febru­ar 2024, ab 19 Uhr im Kul­tur­bo­den heißt „Ruhm&Ruin“ und wird letzt­mals vor einer län­ge­ren Pau­se zusam­men mit dem Schau­spie­ler Hei­ner Bom­hard, der frü­her zur Band gehör­te, aufgeführt.

Ste­hen Gan­ki­no Cir­cus für Musik mit Humor wird’s am Faschings­wo­chen­en­de zunächst fun­ky, dann hard-rockig: Den Auf­takt machen die Lokal­ma­ta­do­ren „Schweins­ohr-Sel­ec­tion“ am Frei­tag, 9. Febru­ar 2024, um 20 Uhr, gefolgt von der Metal­li­ca-Tri­bu­te-Band „Saca­ri­um“ am Faschings­sams­tag, 10. Febru­ar, um 20 Uhr. Dabei steht als Sän­ger, Gitar­rist und Front­mann Tobi­as Reg­ner auf der Büh­ne, der Gewin­ner der RTL-Show „Deutsch­land sucht den Super­star“ von 2006. Seit über 15 Jah­ren rockt das Quar­tett die Hal­len in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz mit allen Metallica-Krachern.

Noch­mals lustig wird’s am Faschings­sonn­tag, 11. Febru­ar 2024, um 19.30 Uhr, wenn das Bou­le­vard­thea­ter Dei­des­heim, das schon mit den unter­schied­lich­sten Stücken im Rah­men der Kul­tur­büh­ne in Hall­stadt gastier­te, die Komö­die „Vor der Ehe wollt‘ ich ewig leben“, auf­führt, in der so ziem­lich alle Bezie­hungs­pro­ble­me per­si­fliert und auf­ge­ar­bei­tet werden.

Doch am Ascher­mitt­woch ist es mit dem Spaß lan­ge nicht vor­bei. So kommt der Münch­ner Stadt­rat Roland Hef­ter mit Oden an sei­ne (ober-)bayerische Hei­mat am Frei­tag, 16. Febru­ar 2024, um 20 Uhr in den Kul­tur­bo­den. Der Ur- und (sicher­lich bald auch) gewür­fel­te Wolf­gang Reich­mann liest am Sams­tag, 17. Febru­ar 2024, um 19.30 Uhr im seit Wochen aus­ver­kauf­ten Saal nicht nur aus der Zei­tung vor, son­dern den (Bam­ber­ger) Kom­mu­nal­po­li­ti­kern auch die Levi­ten. Und noch ein Lokal­ma­ta­dor garan­tiert für Stim­mung: Hanu­ta Gon­za­les (ali­as Arnd Rühl­mann) stellt mit sei­nen Brunz­hum­mel­blö­da Blunzn Boys sein neu­es Pro­gramm vor am Sonn­tag, 18. Febru­ar 2024, um 19 Uhr.