Bay­reu­ther EDE­KA-Kauf­mann Patrick Schnei­der belegt 1. Platz bei der Grü­nen Woche

Im Rah­men der Grü­nen Woche in Ber­lin wur­den Märk­te in der Kate­go­rie Han­dels­ko­ope­ra­tio­nen mit dem Regio­nal-Star 2024 aus­ge­zeich­net, dar­un­ter das E cen­ter Schnei­der in Bay­reuth in der Otto-Hahn-Stra­ße mit sei­nem Kon­zept eines Hofladens.

Die Aus­zeich­nung wird bun­des­weit aus­ge­lobt und steht für regio­na­le Fair­ness und beson­de­re Han­dels­be­zie­hun­gen in der Lebens­mit­tel­bran­che. Ver­lie­hen wird sie von der Fach­zeit­schrift Lebens­mit­tel­pra­xis, von der land­wirt­schaft­li­chen Fach­zei­tung Top-Agrar und den Ver­an­stal­tern der Grü­nen Woche für „her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment, Krea­ti­vi­tät und Inno­va­ti­ons­kraft in der Ver­mark­tung regio­na­ler Pro­duk­te unter Berück­sich­ti­gung nach­hal­ti­ger Aspekte.“

Die Jury kür­te unter ande­rem den EDE­KA-Kauf­mann Patrick Schnei­der mit dem Titel „Regio­nal-Star 2024“. Und dies zu Recht, ste­hen doch im Fokus der Aus­zeich­nung direk­te, fai­re Part­ner­schaf­ten zwi­schen Land­wir­ten und Lebens­mit­tel­händ­lern zur Ver­mark­tung regio­na­ler Produkte.

Markt­in­ha­ber Patrick Schnei­der hat die Erzeu­ger-Dach­mar­ke „Bay­reu­ther Land“ als Koope­ra­ti­ons­part­ner gewon­nen und im Jahr 2022 in sei­nen E cen­ter einen attrak­ti­ven Hof­la­den für die Pro­duk­te der Klein­ster­zeu­ger als Shop-in-Shop-Kon­zept inte­griert. Somit fand die Dach­mar­ke Bay­reu­ther Land einen festen Ver­mark­tungs­ort. Auf einer Flä­che von rund 15 Qua­drat­me­tern prä­sen­tiert Schnei­der aus­ge­wähl­te regio­na­le Pro­duk­te in einem anspre­chen­den Design mit Schie­fer­dach. Die Hei­ma­t­ent­wick­le­rin für Ober­fran­ken, Mari­on Deinlein, wur­de über die Initia­ti­ve „Hei­mat­un­ter­neh­men Bay­ern“ dafür gewon­nen, die Erzeu­ger auf die Ver­mark­tung mit EDE­KA Schnei­der vor­zu­be­rei­ten – ein Kon­zept, das gelun­gen ist.

Patrick Schnei­der freut sich über die­se beson­de­re Aus­zeich­nung: „Unser Hof­la­den im Super­cen­ter ist der rich­ti­ge Weg – das zeigt uns auch die­se schö­ne Aus­zeich­nung. Ein beson­de­rer Dank gilt auch den vie­len Kun­den, die die regio­na­len Lebens­mit­tel bevor­zugt kau­fen und somit dazu wesent­lich bei­tra­gen, dass unse­re Idee Erfolg hat.“

Um die regio­na­len Sor­ti­men­te noch stär­ker in den Fokus zu rücken, hat EDE­KA ein Regio­nal­märk­te-Shop-in-Shop-Kon­zept ent­wickelt. Zu fin­den sind die „Hof­lä­den“ in den Märkten:

E cen­ter Schnei­der­markt, Otto-Hahn-Stra­ße 1, 95447 Bayreuth

E cen­ter Seidl, Fritz-Horn­schuch-Stra­ße 9, 95326 Kulmbach

EDE­KA Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Profil

Die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen ist eine von sie­ben regio­na­len Unter­neh­mens­grup­pen des genos­sen­schaft­lich orga­ni­sier­ten EDE­KA-Ver­bun­des. Die Genos­sen­schaft als Keim­zel­le der Unter­neh­mens­grup­pe wur­de vor 112 Jah­ren (im Jahr 1912) gegrün­det und ist heu­te Groß­hand­lung und Kon­zept­ge­be­rin für rund 865 Ein­zel­han­dels­märk­te der Mar­ken „EDE­KA“, „E cen­ter“, „Markt­kauf“ und „dis­ka“ in Fran­ken, der Ober­pfalz, Sach­sen, Thü­rin­gen und dem nörd­li­chen Baden-Würt­tem­berg. Zudem betreibt sie mit der Toch­ter­fir­ma FRAN­KEN-GUT zwei Pro­duk­ti­ons­be­trie­be für Fleisch- und Wurst­wa­ren. Gemein­sam mit den selbst­stän­di­gen EDE­KA-Ein­zel­händ­lern erziel­te die EDE­KA Unter­neh­mens­grup­pe Nord­bay­ern-Sach­sen-Thü­rin­gen im Jahr 2023 einen Ver­bund­um­satz von rund 5,2 Mrd. Euro und beschäf­tigt rund 50.000 Mit­ar­bei­ten­de und 1.322 Aus­zu­bil­den­de. Sie ist somit einer der größ­ten Arbeit­ge­ber und Aus­bil­der in der Regi­on. Die drei geschäfts­füh­ren­den Vor­stän­de Seba­sti­an Kohr­mann (geb. 1983, Vor­stands­spre­cher), Gert Leh­mann (geb. 1972, u. a. Res­sort Waren­ge­schäft) und Chri­sti­an Remy (geb. 1987 u. a. Logi­stik­vor­stand) lei­ten die Geschäf­te der Unter­neh­mens­grup­pe. Der Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de ist der EDE­KA-Kauf­mann und Inha­ber meh­re­rer EDE­KA-Märk­te, Ste­fan Legat.