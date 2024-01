Bay­reuth hat als eine der ersten Städ­te in Deutsch­land ein Not­fall-Radio installiert

Wie infor­miert eine Stadt­ver­wal­tung ziel­ge­rich­tet und anlass­be­zo­gen ihre Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Fal­le eines Black­outs, wenn flä­chen­deckend und für län­ge­re Zeit der Strom aus­fällt? Die­ser Fra­ge haben sich die Ver­ant­wort­li­chen in Bay­reuth gestellt. In Feder­füh­rung des Refe­rats für Per­so­nal, Recht, öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung mit Berufs­mä­ßi­gem Stadt­rat Ulrich Pfei­fer an der Spit­ze hat die Stadt­ver­wal­tung gemein­sam mit der Bay­reu­ther Fir­ma TMT eine tech­ni­sche Lösung gefun­den, die deutsch­land­weit bis­her wohl weit­ge­hend ein­ma­lig sein dürf­te: In Bay­reuth wird die Stadt­ver­wal­tung künf­tig in der Lage sein, über die Sen­de­fre­quenz des loka­len Hör­funk­sen­ders „Radio Main­wel­le“ (UKW 104,3) ein Radio-Not­pro­gramm zu sen­den, und zwar aus dem zwölf­ten Stock des Neu­en Rathauses.

Hier­für wur­de in den ver­gan­ge­nen Wochen die Not­strom­ver­sor­gung der Stadt­ver­wal­tung ertüch­tigt, eine Radio-Anten­ne auf dem Rat­haus-Dach instal­liert und die dazu­ge­hö­ri­ge Anten­nen­in­stal­la­ti­on vom städ­ti­schen Hoch­bau­amt in den zwölf­ten Stock ver­legt. Dort kann das Not­fall-Radio bei Bedarf auf Sen­dung gehen und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Halb­stun­den- oder Stun­den­takt mit aktu­el­len Infor­ma­tio­nen ver­sor­gen. Die erfor­der­li­che Tech­nik stellt der Bay­reu­ther IT‑, Inter­net- und Medi­en­dienst­lei­ster TMT zur Verfügung.

„Natür­lich wer­den wir als Stadt im Fal­le eines Black­outs auch wei­ter­hin auf bewähr­te Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mit­tel wie Laut­spre­cher­durch­sa­gen zurück­grei­fen, aber mit dem neu­en Not­fall-Radio kön­nen wir viel schnel­ler viel mehr Men­schen ziel­ge­rich­tet und der aktu­el­len Lage ange­passt errei­chen“, so Ulrich Pfei­fer bei der Vor­stel­lung des neu­en Ange­bots. „Das A und O dabei ist aller­dings, dass sich die Bay­reu­ther Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit Radi­os ohne Netz­be­trieb, das heißt mit Bat­te­rie, Dyna­mo- oder Solar­be­trieb, aus­stat­ten“, ergänz­te Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. Denn bei einem län­ger­fri­sti­gen und flä­chen­decken­den Strom­aus­fall hel­fen letzt­lich irgend­wann auch die Warn-Apps auf den Mobil­te­le­fo­nen nicht mehr wei­ter, da die Tele­fo­ne ja nicht mehr auf­ge­la­den wer­den kön­nen und die Mobil­net­ze aus­fal­len wer­den. „Daher ist das Not­fall-Radio die beste Mög­lich­keit für eine Stadt, ihre Bür­ger in solch einem Kri­sen­fall, von dem wir alle hof­fen, dass er nie­mals ein­tritt, dau­er­haft zu infor­mie­ren – wenn erfor­der­lich rund um die Uhr an sie­ben Tagen in der Woche.“

Ebers­ber­ger und Pfei­fer dank­ten in die­sem Zusam­men­hang aus­drück­lich dem Geschäfts­füh­rer der Fir­ma TMT, Peter Mais­el, der den Anstoß gab und die Tech­nik für das Not­fall-Radio ent­wickelt hat. „Bay­reuth über­nimmt damit eine Vor­rei­ter­rol­le, von der auch die Men­schen im Land­kreis Bay­reuth pro­fi­tie­ren kön­nen“, beton­te Pfeifer.

Beim Pres­se­ge­spräch im Neu­en Rat­haus, bei dem das Not­fall-Radio von den Ver­ant­wort­li­chen von Stadt, „Radio Main­wel­le“ und TMT vor­ge­stellt wur­de, ver­wie­sen Ebers­ber­ger und Pfei­fer ergän­zend auf den von der Stadt auf­ge­leg­ten „Rat­ge­ber für Not­fall­vor­sor­ge und rich­ti­ges Han­deln in Not­si­tua­tio­nen“. Die­ser ent­hält anhand einer per­sön­li­chen Check­li­ste unter ande­rem einen Über­blick zu emp­foh­le­nen Vor­rä­ten an Lebens­mit­teln und Medi­ka­men­ten, zu nütz­li­chen Gerä­ten im Haus­halt – wie zum Bei­spiel bat­te­rie­be­trie­be­ne Radio­ge­rä­te – und zu den emp­foh­le­nen Inhal­ten eines Not­ge­päcks. Er listet auch die wich­tig­sten Not­fall­te­le­fon­num­mern und Inter­net­adres­sen zum The­ma Notfallvorsorge/​Katastrophenhilfe auf und gibt wert­vol­le Tipps zur Siche­rung wich­ti­ger per­sön­li­cher Doku­men­te. Den Fly­er gibt es zum Down­load auch auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de/​n​o​t​f​a​l​l​v​o​r​s​o​rge.

Im Fal­le einer Not­si­tua­ti­on, wie zum Bei­spiel einem Black­out, kön­ne sich die Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de bei­lei­be nicht um alles küm­mern, so die Ver­ant­wort­li­chen der Stadt. Daher sei die vor­aus­schau­en­de Hil­fe zur Selbst­hil­fe der Bevöl­ke­rung gefragt und unab­ding­bar. Hier­für kön­ne das neue Not­fall-Radio einen wich­ti­gen Bei­trag leisten.