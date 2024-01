Am Sams­tag bestrei­ten die Bau­n­a­cher Bas­ket­bal­ler ihr erstes Heim­spiel im neu­en Jahr 2024. Dabei tref­fen sie um 17 Uhr in der Strul­len­dor­fer Haupts­moor­hal­le mit dem Tabel­len­drit­ten TSV 1884 Wolnz­ach auf eine stark ein­zu­schät­zen­de Mannschaft.

Die Gäste aus der Hal­ler­tau haben eben­so wie Bau­nach vier Sie­ge (aber eine Nie­der­la­ge mehr) auf dem Kon­to und konn­ten schon das Hin­spiel mit 93:84 für sich ent­schei­den. Bis zur 34. Minu­te (73:73) stand damals die Par­tie auf des Mes­sers Schnei­de, doch wäh­rend bei den Young Pikes in der Schluss­pha­se die Kon­zen­tra­ti­on etwas nach­ließ und man häu­fig zu früh aus dem Kon­zept aus­stieg, spiel­te der letzt­jäh­ri­ge Vize­mei­ster sei­ne gan­ze Rou­ti­ne aus und gewann die inten­si­ve Par­tie, wenn auch letzt­end­lich etwas zu deutlich.

Tra­gen­de Säu­len des TSV sind Filip Schin­ham­mer und Leo Hurzl­mei­er, die mit 136 bzw. 130 erziel­ten Punk­ten auf Platz zwei und drei der Tops­co­rer­li­ste ste­hen. Im Hin­spiel traf mit Lukas Bäu­mel (21 Punk­te) ein wei­te­rer Lei­stungs­trä­ger hoch­pro­zen­tig, den die Gast­ge­ber nicht aus den Augen las­sen dür­fen. Hin­zu kommt noch mit Vale­ri­an Zenk (13,7 Punk­te pro Spiel) ein alter Bekann­ter aus dem Bam­ber­ger Raum, der bei den Reg­nitz­tal Bas­kets und in Rat­tels­dorf aktiv war. Trai­niert wird das Team seit Novem­ber von Spie­ler­trai­ner Lukas Kap­pel­mei­er, der aber wegen einer Ver­let­zung zur­zeit nicht spie­len kann, im Hin­spiel aller­dings noch sie­ben Punk­te erziel­te. Der 34-jäh­ri­ge Wolnz­a­cher über­nahm gemein­sam mit Co-Trai­ner Joe Tha­ler für das Urge­stein Mike Urban, der aus pri­va­ten Grün­den eine Pau­se ein­legt. Mit dem bis­he­ri­gen Sai­son­ver­lauf zeigt sich der Wolnz­a­cher Inte­rims­trai­ner zufrie­den und ist über­zeugt, ab jetzt alle wei­te­ren Geg­ner schla­gen zu können.

Gegen die­se star­ke Trup­pe müs­sen die Young Pikes wohl eine über­durch­schnitt­li­che Lei­stung auf das Par­kett brin­gen, wol­len sie ihren zwei­ten Tabel­len­platz in der sehr aus­ge­gli­che­nen Liga hal­ten. Zuletzt lie­fer­te das ersatz­ge­schwäch­te Team in Lei­tersho­fen eine tol­le Vor­stel­lung ab. Da am Sams­tag der Koope­ra­ti­ons­part­ner aus Coburg spiel­frei ist, soll­te dem Coach­ge­spann Jörg Mausolf/​Jan Schnei­der ein guter Kader zur Ver­fü­gung ste­hen. Außer­dem ist man in Strul­len­dorf noch unbe­siegt und möch­te mit Hil­fe der hof­fent­lich wie­der zahl­rei­chen Fans die Sie­ges­se­rie aus­bau­en. Hal­len­öff­nung ist um 16:30 Uhr. Alle Dau­er­kar­ten­be­sit­zer der Bam­berg Bas­kets haben frei­en Eintritt.