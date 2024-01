Mit einem Aus­wärts­spiel star­ten die Bam­berg Bas­kets an die­sem Wochen­en­de in die Rück­run­de in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga. Am 18. Spiel­tag ist das Team von Head Coach Oren Amiel am Sams­tag­abend zu Gast bei den Bas­ket­ball Löwen Braun­schweig. Das Spiel in der Volks­wa­gen Hal­le ist für bei­de Mann­schaf­ten von gro­ßer Bedeu­tung, gilt es mit einem Sieg den Anschluss an die Play-In Plät­ze zu halten.

Tip-Off in Braun­schweig ist am Sams­tag um 20:00 Uhr. Dyn wird in gewohn­ter Form von der Par­tie der Bam­berg Bas­kets in Nie­der­sach­sen berichten.

Kevin Wohl­rath: