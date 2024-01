Seit 1913 bie­tet der TSV Hirschaid einen Raum für alle, die sich gemein­schaft­lich kör­per­lich betä­ti­gen möch­ten. Sport­ver­ei­ne sind in unse­rer Gesell­schaft eine der Haupt­an­lauf­stel­len, wenn es um sozia­len Zusam­men­halt und Gesund­heits­vor­sor­ge geht. Von Klein­kin­dern bis Senio­ren kommt im TSV Hirschaid jedes Mit­glied auf sei­ne Kosten und hat somit die Mög­lich­keit durch regel­mä­ßi­ge Bewe­gung Gesund­heits­ri­si­ken vor­zu­beu­gen und zu verhindern.

Die Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on in nicht­be­trieb­li­chen Lebens­wel­ten liegt der AOK Bay­ern sehr am Her­zen. Gera­de im Kin­des- und Jugend­al­ter för­dern gemein­sa­me sport­li­che Akti­vi­tä­ten die Ent­wick­lung der Kinder.

Am 18.01.2024 unter­zeich­ne­te der TSV Hirschaid die Ver­ein­ba­rung zur gemein­sa­men Koope­ra­ti­on und ist von nun an offi­zi­el­ler Part­ner der AOK-Direk­ti­on Bam­berg. „Wir freu­en uns sehr auf die Zusam­men­ar­beit und die Mög­lich­keit den Ver­ein und sei­ne Mit­glie­der mit Ange­bo­ten zur Gesund­heits­för­de­rung und Prä­ven­ti­on zu unter­stüt­zen“, so Sabri­na Förtsch Team­lei­te­rin Markt und Gesund­heit der AOK-Direk­ti­on Bamberg.

Die AOK Bay­ern för­dert regio­na­le Sport­ver­ei­ne bei der Umset­zung ihres Prä­ven­ti­ons­ge­dan­kens und bie­tet die Mög­lich­keit sowohl gemein­sa­me Ver­an­stal­tun­gen zu orga­ni­sie­ren, als auch Ange­bo­te wie Schu­lun­gen, Semi­na­re oder Prä­ven­ti­ons­kur­se für Ver­eins­mit­glie­der bzw. Trai­ner zur Ver­fü­gung zu stellen.