Mine­ra­li­en unter Druck

Im Rah­men einer Antritts­vor­le­sung stel­len sich tra­di­tio­nell neue Professor*innen der inter­es­sier­ten Öffent­lich­keit und den Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth vor. Am Mitt­woch, 31. Janu­ar 2024, wird Juni­or­pro­fes­sor Dr. Johan­nes Buchen (Geo­ma­te­ria­li­en) in sei­ner Antritts­vor­le­sung zum The­ma „Mine­rals under pres­su­re: Frag­ments of a deep-earth mosaic” (Mine­ra­li­en unter Druck: Frag­men­te eines Mosa­iks in der tie­fen Erde) referieren.

Datum/​Zeit/​Ort: Mitt­woch, 31. Janu­ar 2024, 18.00 Uhr c. t., Hör­saal H 8, Gebäu­de Geo­wis­sen­schaf­ten II (GEO II)

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Vor­trags­spra­che: Englisch

Zum Vor­trag: Tief im Erd­in­ne­ren wir­ken Kräf­te und Pro­zes­se, die auch die Erd­ober­flä­che und die Atmo­sphä­re geprägt haben und bis heu­te spür­bar sind. Das tie­fe Erd­in­ne­re lässt sich jedoch nicht direkt beob­ach­ten. Auch mit geo­phy­si­ka­li­schen Metho­den kann nur ein abstrak­tes Bild des Erd­in­ne­ren erstellt wer­den. Um die­ses Bild mit mög­li­chen Mate­ria­li­en zu fül­len, sind Hoch­druck-Expe­ri­men­te erfor­der­lich, in denen die Eigen­schaf­ten von Gestei­nen und Mine­ra­len unter hohen Drücken unter­sucht wer­den. In sei­nem Vor­trag erklärt Juni­or­pro­fes­sor Buchen, wie er Dia­man­ten benutzt, um Mine­ra­le den Drücken des Erd­in­ne­ren aus­zu­set­zen, und wie er mit Laser- und Rönt­gen­strah­len deren Eigen­schaf­ten bestimmt. Aus­ge­hend von den Ergeb­nis­sen sol­cher Expe­ri­men­te zeigt er, wie sich ein mine­ra­lo­gi­sches Bild des Erd­in­ne­ren skiz­zie­ren lässt.