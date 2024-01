Ein Spre­cher der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH teilt mit:

„In den ver­gan­ge­nen bei­den Tagen haben wir umfas­sen­de Mit­ar­bei­ter­ver­samm­lun­gen für REGIO­MED-Mit­ar­bei­ter durch­ge­führt, um gemein­sam mit den Sanie­rungs-Teams per­sön­lich auf Rück­fra­gen ein­ge­hen zu kön­nen und in einen stra­te­gi­schen Aus­tausch zum Sanie­rungs- und Zukunfts­kon­zept zu tre­ten. Dafür waren Mit­ar­bei­ter der Kli­ni­ken sowie Mit­ar­bei­ter der MVZ, der Ret­tungs­dien­ste, der Senio­ren- und Wohn­hei­me sowie der Ser­vice-Gesell­schaft ein­ge­la­den, an einem Ter­min aus ins­ge­samt sie­ben Ver­samm­lungs­zeit­punk­ten an REGIO­MED-Stand­or­ten in Coburg, Neu­stadt, Son­ne­berg, Lich­ten­fels, Neu­haus und Hild­burg­hau­sen teilzunehmen.

Im Ver­lauf der ver­gan­ge­nen zwei Wochen wur­den die letz­ten noch feh­len­den Anträ­ge beim Amts­ge­richt Nürn­berg ein­ge­reicht, sowohl für die MVZ-Gesell­schaf­ten (kon­kret die Kli­ni­kum Lich­ten­fels Medi­zi­ni­sche Ver­sor­gungs­zen­tren GmbH, MVZ Kli­nik Neu­stadt GmbH und die Ambu­lan­tes Zen­trum Hen­ne­ber­ger Land GmbH und deren zuge­hö­ri­ge Ein­rich­tun­gen) als auch für die REGIO­MED Ser­vice GmbH. Inzwi­schen lie­gen auch für die REGIO­MED-Töch­ter sämt­li­che Beschlüs­se zur vor­läu­fi­gen Anord­nung der bean­trag­ten Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren vor. Die REGIO­MED Reha-Kli­nik Mas­ser­berg, MVZ Kli­ni­kum Coburg GmbH und Medi­cal School REGIO­MED sind nicht von dem Ver­fah­ren umfasst.

Die REGIO­MED-Kli­ni­ken sowie ihre vom Ver­fah­ren umfass­ten Ein­rich­tun­gen haben im Zuge des vor­läu­fi­gen Ver­fah­rens eine Viel­zahl von Lie­fe­ran­ten und Dienst­lei­stern über das Vor­ge­hen und die wei­te­ren Pro­zes­se infor­miert. Die Ver­sor­gung der Pati­en­ten und Bewoh­ner der REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen ist gesi­chert, sämt­li­che Mate­ria­li­en und Pro­duk­te für die Behand­lung in gewohnt bester REGIO­MED-Qua­li­tät wer­den wei­ter bestellt und auch geliefert.

Der Zusam­men­halt unter den Mit­ar­bei­tern ist an jedem Stand­ort groß. Im gesam­ten REGIO­MED-Ver­bund gab es im Ver­lauf der ver­gan­ge­nen Woche nur eine Kündigung.“