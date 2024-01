Enga­ge­ment ausgezeichnet

Die Sie­ger des Spen­den­wett­be­werbs „agi­lis kommt an“ im Netz Nord ste­hen fest. Bei einer sym­bo­li­schen Scheck­über­ga­be am 19. Janu­ar in der Bay­reu­ther Ver­wal­tung des Eisen­bahn­un­ter­neh­mens wur­den die drei Gewin­ner­ver­ei­ne mit ins­ge­samt 2.250 Euro geehrt.

Mit dem Spen­den­wett­be­werb „agi­lis kommt an“ wür­digt agi­lis jähr­lich sozia­le Pro­jek­te und ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment in der Regi­on. Die agi­lis-Jury hat sich im Netz Nord für drei Pro­jek­te aus den Berei­chen Natur­schutz, Kul­tur und Sozia­les entschieden.

Platz 1: Bund Natur­schutz e.V. Orts­grup­pe Speichersdorf

Ein öffent­li­cher Nasch­gar­ten der Orts­grup­pe des Bund Natur­schutz in Spei­chers­dorf hat die Jury in die­sem Jahr über­zeugt. Das Pro­jekt wur­de auf den mit 1.000 Euro dotier­ten Platz 1 des Spen­den­wett­be­werbs „agi­lis kommt an“ gewählt. Bei dem Gar­ten han­delt es sich um einen Ort, an dem hei­mi­sche Obst‑, Gemü­se- und Bee­ren­sor­ten wach­sen. Das Beson­de­re dar­an: Der Nasch­gar­ten ist öffent­lich. Jeder Besu­cher und jede Besu­che­rin kann dort ern­ten und pro­bie­ren. Ziel ist es, Kin­dern und Erwach­se­nen die hei­mi­schen sai­so­na­len Früch­te näher­zu­brin­gen und das Bewusst­sein für sai­so­na­les Ess­ver­hal­ten zu stei­gern. Der Nasch­gar­ten wird mit der ört­li­chen Kin­der­grup­pe des BUND gestal­tet und bepflanzt.

https://​bay​reuth​.bund​-natur​schutz​.de/​o​r​t​s​g​r​u​p​p​e​n​/​s​p​e​i​c​h​e​r​s​d​orf

Platz 2: Siso­netz e.V. Weidenberg

Auf Platz zwei, dotiert mit 750 Euro, folgt der Ver­ein Siso­netz e.V. aus Wei­den­berg. Der Ver­ein wid­met sich spe­zi­ell dem The­ma Demenz auf dem Lan­de, das viel­fach noch tabui­siert wird. Durch Vor­trä­ge, spe­zi­el­le Film­vor­füh­run­gen sowie eine kosten­lo­se Aus­bil­dung zum Demenz-Part­ner trägt Siso­netz das The­ma ins Bewusst­sein der Bevöl­ke­rung. Mit der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Wei­den­berg setzt der Ver­ein das Pro­jekt „Demenz­sen­si­ble Kom­mu­ne“ um. Hier­bei ver­su­chen die Betei­lig­ten, ande­re Ver­ei­ne und Geschäfts­leu­te für das The­ma zu sen­si­bi­li­sie­ren. Sowohl der Fahr­dienst mit Beglei­tung als auch die Bewir­tung mit Kaf­fee und Kuchen sind kosten­los. Mit dem Spen­den­geld wird Siso­netz wei­te­re Spie­le anschaf­fen und in den belieb­ten Bereich Unter­hal­tung investieren.

https://​siso​netz​.de/

Platz 3: Kulm­ba­cher Lite­ra­tur­ver­ein e.V.

Mit Platz 3 und einer Spen­de von 500 Euro wür­digt die agi­lis-Jury die Akti­vi­tä­ten des Kulm­ba­cher Lite­ra­tur­ver­eins. Der rund 80 Mit­glie­der zäh­len­de Ver­ein enga­giert sich weit über Lesun­gen und Lite­ra­tur­stamm­ti­sche hin­aus. So wen­det sich der Lite­ra­tur­ver­ein mit Schreib­werk­stät­ten und ‑wett­be­wer­ben gezielt an Jugend­li­che. Zudem enga­gie­ren sich die Mit­glie­der im Bereich Inte­gra­ti­on, unter ande­rem durch Aktio­nen in Behin­der­ten- und Alten­hei­men sowie dem Haupt­pro­jekt, der Schreib­werk­statt „Gren­zen­los“. Dabei soll durch nie­der­schwel­li­ge Sprach­för­de­rung die Ein­glie­de­rung geflüch­te­ter Men­schen geför­dert wer­den. Eine Flücht­lings­zei­tung, ein „Buch ohne Gren­zen“, ein Pod­cast sowie Auf­trit­te bei Ver­an­stal­tun­gen sind so ent­stan­den. Dafür erhielt der Ver­ein 2021 den Inte­gra­ti­ons­preis der Regie­rung von Oberfranken.

https://​kulm​ba​cher​-lite​ra​tur​ver​ein​.de

Respekt für gemein­nüt­zi­ges Engagement

„Ich freue mich, dass wir in die­sem Jahr eine so gro­ße Viel­falt unter­schied­li­cher Ver­ei­ne und Akti­vi­tä­ten unter den Bewer­bun­gen hat­ten. Da war es nicht leicht für unse­re Jury, eine Wer­tung durch­zu­füh­ren. Denn jeder und jede, der oder die sich in irgend­ei­ner Form für unse­re Gesell­schaft enga­giert, hat für die­se wich­ti­ge Auf­ga­be unse­re Aner­ken­nung ver­dient“, betont agi­lis-Geschäfts­füh­rer Dr. Axel Hen­nig­hau­sen bei der Scheck­über­ga­be in Bayreuth.

Die Jury setz­te sich auch 2023 aus ver­schie­de­nen Berufs­grup­pen im Unter­neh­men zusam­men, dar­un­ter ein Trieb­fahr­zeug­füh­rer, eine Ser­vice­kraft im Zug sowie Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter aus der Werk­statt und der Ver­wal­tung. Bewer­tet wur­den die Pro­jek­te nach den Kri­te­ri­en „Pro­jekt­idee und –ziel“, „Gemein­nüt­zig­keit“, „Nach­hal­tig­keit“ und „Auf­be­rei­tung der Bewerbung“.