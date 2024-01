Inter­na­tio­na­ler Got­tes­dienst star­tet mit Stadt­mis­si­on ins neue Jahr

Der Inter­na­tio­na­le Got­tes­dienst star­tet am 27. Janu­ar 2024 um 17.00 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth ins neue Jahr. Mit dabei ist die LKG Stadt­mis­si­on, die für einen stär­ken­den Imbiss im Anschluss in der Kir­che sorgt. Alle sind zu Essen und Gesprä­chen herz­lich eingeladen.

Bereits ab 16.45 Uhr stimmt die Band um Pfar­rer Otto Gug­ge­mos Lob­preis­lie­der zum Mit­sin­gen an. Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Micha­el Dorn gestal­tet die Orgel­mu­sik des Gottesdienstes.

Jesus Chri­stus gibt Ori­en­tie­rung in wir­ren Zei­ten und bringt Licht ins Dun­kel: Dar­über spre­chen Dekan i.R. Gün­ter Saal­frank aus Bay­reuth und Pfar­rer Knut Cra­mer aus Forch­heim in den bei­den ermu­ti­gen­den Kurz­pre­dig­ten auf Deutsch und Englisch.

Durch die eng­lisch­spra­chi­ge Lit­ur­gie des Abend­mahls­got­tes­dien­stes füh­ren Pfar­re­rin Ire­ne Mil­den­ber­ger aus St. Geor­gen und Stu­die­ren­den­pfar­rer Hein­rich Busch. Wer möch­te, kann sich per­sön­lich seg­nen las­sen. Eine Viel­falt von Spra­chen erklingt bei Lesun­gen und Für­bit­ten, die von inter­na­tio­na­len Mit­wir­ken­den vor­ge­tra­gen werden.