Bun­te Pra­xis­ta­ge der Pädagogik

Diens­tag, 30. Janu­ar, – Mitt­woch, 31. Janu­ar 2024, jeweils von 18.15 –19.45 Uhr

MG2/00.10, Mar­kus­stra­ße 8a, 96047 Bamberg

Der Ver­ein Pro­päd e.V. orga­ni­siert eine Netz­werk­ver­an­stal­tung für den beruf­li­chen und infor­mel­len Aus­tausch von Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen. Die Ver­an­stal­tung rich­tet sich an Stu­di­en­in­ter­es­sier­te, Stu­die­ren­de, Absolvent*innen und Berufs­tä­ti­ge. Zahl­rei­che päd­ago­gi­sche Ein­rich­tun­gen und Insti­tu­tio­nen der Regi­on wer­den – auf­ge­teilt auf zwei Aben­de – anwe­send sein und sich vor­stel­len. Aus erster Hand kön­nen Inter­es­sier­te so päd­ago­gi­sche Arbeits­fel­der ken­nen­ler­nen, Netz­wer­ke knüp­fen und Prak­ti­kums- und Arbeits­plät­ze son­die­ren. Die Ver­an­stal­tung ist kostenlos.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​p​a​e​d​a​g​o​g​i​k​/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​b​u​n​t​e​-​p​r​a​x​i​s​t​a​g​e​-​d​e​r​-​p​a​e​d​a​g​o​g​ik/

Lesung zum Black Histo­ry Month mit Day­an Kodua

Don­ners­tag, 1. Febru­ar 2024, 20 Uhr

U2/00.25, An der Uni­ver­si­tät 2, 96047 Bamberg

Im Rah­men des Black Histo­ry Month, der welt­weit tra­di­tio­nell im Febru­ar statt­fin­det, orga­ni­siert die Pro­fes­sur für Ame­ri­ka­ni­stik unter der Lei­tung von Dr. Marei­ke Spy­cha­la gemein­sam mit der Pro­fes­sur für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft unter der Lei­tung von Prof. Dr. Andrea Bartl eine wie­der­keh­ren­de Ver­an­stal­tungs­rei­he an der Uni­ver­si­tät Bam­berg, die der Geschich­te schwar­zer Men­schen gewid­met ist. Die­ses Jahr steht Diver­si­tät in Bil­der- bzw. Kin­der­bü­chern im Fokus: die Autorin und Schau­spie­le­rin Day­an Kodua ist zu Gast und liest aus einem ihrer Kin­der­bü­cher. Day­an Kodua, die bereits in For­ma­ten wie Tat­ort oder Groß­stadt­re­vier mit­ge­spielt hat, setzt sich seit Jah­ren für die Sicht­bar­keit schwar­zer Men­schen ein. Ihre Bil­der­bü­cher wie Wenn mei­ne Haa­re spre­chen könn­ten oder Odo und der Beginn einer gro­ßen Rei­se plä­die­ren in die­sem Kon­text für einen tole­ran­ten, respekt­vol­len Umgang mit­ein­an­der. Im Anschluss wird es ein Podi­ums­ge­spräch und Zeit für Fra­gen aus dem Publi­kum geben. Die Ver­an­stal­tung fin­det auf Deutsch statt, die Teil­nah­me ist kostenlos.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​a​m​e​r​i​k​a​n​i​s​t​i​k​/​g​a​s​t​v​o​r​t​r​a​e​g​e​/​v​i​e​l​f​a​l​t​-​i​n​-​b​i​l​d​e​r​b​u​e​c​h​e​r​n​-​l​e​s​u​n​g​-​z​u​m​-​b​l​a​c​k​-​h​i​s​t​o​r​y​-​m​o​n​t​h​-​2​0​24/

Jazz-Abend

Sonn­tag, 4. Febru­ar 2024, 17 Uhr

WE5/00.03, Irm­ler-Musik­saal, An der Webe­rei 5, 96049 Bamberg

Ob mit Swing-Stan­dards oder moder­nen Fusi­on- und Latin-Arran­ge­ments – die Uni-Big­band ver­mag ihre Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer zum Seme­ster­en­de jedes Mal aufs Neue zu begei­stern. Regel­mä­ßig sind auch inter­na­tio­na­le Jazz-Grö­ßen zu Gast – dies­mal hat der Lei­ter der Big­band Prof. Mar­kus Schie­fer­decker den Jazz­pia­ni­sten Oli­ver Pop­pe ein­ge­la­den. Pop­pes Kom­po­si­tio­nen zeich­nen sich durch krea­ti­ve Viel­falt und emo­tio­na­le Tie­fe aus und spie­geln sei­ne musi­ka­li­sche Rei­fe sowie sein fei­nes Gespür für Melo­dien und Arran­ge­ments wider. Kar­ten sind zu 15 Euro – ermä­ßigt 7,50 Euro – im Vor­ver­kauf auf okticket​.de, am Lehr­stuhl für Musik­päd­ago­gik und an der Abend­kas­se erhältlich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/