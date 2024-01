Letz­te Kon­tin­gent-Lizenz soll an Stür­mer ver­ge­ben werden

Zwölf-Haupt­run­den­spie­le sind für die Sel­ber Wöl­fe in der lau­fen­den DEL2-Sai­son noch zu absol­vie­ren. Für den End­spurt wol­len die Ver­ant­wort­li­chen den Kader noch ein­mal ver­stär­ken und sind in Ver­hand­lun­gen mit einem mög­li­chen sech­sten Kontingentspieler.

Qua­li­ta­ti­ve Ver­stär­kung geplant Die Ver­ant­wort­li­chen der Sel­ber Wöl­fe wol­len für die End­pha­se der Sai­son per­so­nell noch ein­mal nach­le­gen und ste­hen aktu­ell in inten­si­ven Ver­hand­lun­gen mit einem Kon­tin­gent­spie­ler. Soll­te man sich einig wer­den, wür­de man damit die sech­ste und letz­te Kon­tin­gent­spie­ler-Lizenz ver­ge­ben. Die ande­ren fünf Lizen­zen sind an den Slo­wa­ken Peter Trs­ka, den US-Ame­ri­ka­ner Nick Miglio, den Kana­di­er Mark McN­eill, den Let­ten Egils Kal­ns sowie den Fin­nen Ras­mus Hel­jan­ko ver­ge­ben. Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Sven Geri­ke: „Wir sind in den Ver­hand­lun­gen mit unse­rem Wunsch­kan­di­da­ten, einem Stür­mer, schon weit fort­ge­schrit­ten. Ich hof­fe, dass wir in Kür­ze Voll­zug mel­den kön­nen. Auch wenn das Trans­fer­fen­ster noch bis ein­schließ­lich 15. Febru­ar offen ist, wol­len wir natür­lich mög­lichst schnell Nägel mit Köp­fen machen.“

Die DEL2 ist in die­ser Sai­son aus­ge­gli­chen wie nie. Aktu­ell lie­gen die Por­zel­lan­städ­ter nur auf­grund der Tor­dif­fe­renz hin­ter den Frei­bur­ger Wöl­fen, die den heiß begehr­ten zehn­ten Tabel­len­platz, der den siche­ren Klas­sen­er­halt bedeu­ten wür­de, bele­gen. Die Breis­gau­er haben aber auch schon ein Spiel mehr absol­viert als die Sel­ber Wöl­fe, die bis zum Ende der Haupt­run­de noch zwölf Par­tien vor der Brust haben und theo­re­tisch noch 36 Punk­te sam­meln könnten.