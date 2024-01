Bun­des­wei­te Aus­zeich­nung für regio­na­le Fairness

Der Hof­la­den im Ede­ka-Schnei­der-Super­cen­ter zeig­te sich bereits kurz nach sei­ner Eröff­nung im Jahr 2022 als vol­ler Erfolg. Nun wur­de das Pro­jekt auf der Grü­nen Woche ausgezeichnet.

Eine beson­de­re Aus­zeich­nung hat der Hof­la­den im Ede­ka-Schnei­der-Super-Cen­ter in der Bay­reu­ther Otto-Hahn-Stra­ße erhal­ten. Im Rah­men der Grü­nen Woche in Ber­lin wird jedes Jahr der Regio­nal-Star ver­ge­ben. Die Aus­zeich­nung wird bun­des­weit aus­ge­lobt und steht für regio­na­le Fair­ness und beson­de­re Han­dels­be­zie­hun­gen in der Lebens­mit­tel­bran­che. Ver­lie­hen wird sie von der Fach­zeit­schrift Lebens­mit­tel­pra­xis, von der land­wirt­schaft­li­chen Fach­zei­tung Top-Agrar und den Ver­an­stal­tern der Grü­nen Woche für „her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment, Krea­ti­vi­tät und Inno­va­ti­ons­kraft in der Ver­mark­tung regio­na­ler Pro­duk­te unter Berück­sich­ti­gung nach­hal­ti­ger Aspek­te.“ So steht es auf der Urkun­de, die der Inha­ber der Ede­ka-Schnei­der-Märk­te, Patrick Schnei­der, und Mari­on Deinlein, Hei­ma­t­ent­wick­le­rin für Ober­fran­ken, in Ber­lin per­sön­lich ent­ge­gen­nah­men. Deinlein berich­tet: „Die­ser Preis unter­streicht noch ein­mal den beson­de­ren Hei­mat­wert von Patrick Schnei­der und sei­nem Hof­la­den-Pro­jekt. Ich per­sön­lich freue mich über die­se über­re­gio­na­le Wert­schät­zung, die auch den vie­len regio­na­len Lie­fe­ran­ten, den Mit­ar­bei­tern im Schnei­der­markt und der Dach­mar­ke Bay­reu­ther Land zuteil wird – Leu­te, Ihr habt es Euch ver­dient!“ Patrick Schnei­der beton­te: „Unser Hof­la­den im Super­cen­ter ist der rich­ti­ge Weg – das zeigt uns auch die­se schö­ne Aus­zeich­nung. Ein beson­de­rer Dank gilt auch den vie­len Kun­den, die die regio­na­len Lebens­mit­tel bevor­zugt kau­fen und somit dazu wesent­lich bei­tra­gen, dass unse­re Idee Erfolg hat.“

Hin­ter­grund

Am 28. Juli 2022 eröff­ne­te Patrick Schnei­der, Inha­ber der Bay­reu­ther Ede­ka-Schnei­der-Märk­te, den bay­ern­weit ersten „Hof­la­den im Super­markt“. Auf einer eigens dafür ein­ge­rich­te­ten Ver­kaufs­platt­form im Ede­ka-Schnei­der-Super­cen­ter in der Otto-Hahn-Stra­ße fin­den Kun­den die Pro­duk­te von mehr als 30 Erzeu­gern der regio­na­len Dach­mar­ke „Bay­reu­ther Land“. Die ober­frän­ki­sche Hei­ma­t­ent­wick­le­rin Mari­on Deinlein hat­te die Kon­tak­te her­ge­stellt und zahl­rei­che klei­ne Betrie­be über die Abläu­fe im Ein­zel­han­del auf­ge­klärt. Schon weni­ge Wochen nach der Eröff­nung zeig­te sich das Pro­jekt als vol­ler Erfolg. Die Pro­duk­te der hei­mi­schen Erzeu­ger sind seit­her regel­mä­ßig aus­ver­kauft. „Ich bewun­de­re die Weit­sicht des Amts für länd­li­che Ent­wick­lung in Bam­berg, die mit ihrer Unter­stüt­zung der Initia­ti­ve Hei­mat­un­ter­neh­men Bay­ern dazu bei­tru­gen, dass eine Hei­ma­t­ent­wick­le­rin mein Pro­jekt unter­stüt­zen kann“, betont Patrick Schnei­der als einer der ober­frän­ki­schen Heimatunternehmer.