Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Kel­ler­ab­tei­le in Wohn­an­la­ge aufgebrochen

COBURG. Sach­scha­den im Wert von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sach­ten Unbe­kann­te zwi­schen Mon­tag und Mitt­woch im Kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße. Die Die­be bra­chen meh­re­re Kel­ler­ab­tei­le auf und ver­such­ten zwei Münz­au­to­ma­ten aufzuhebeln.

Zwi­schen Mon­tag­nach­mit­tag und Mitt­woch­mor­gen bra­chen die Unbe­kann­ten in der Wohn­an­la­ge in der Ket­schen­dor­fer Stra­ße drei Kel­ler­ab­tei­le auf. Dabei ver­ur­sach­ten sie Sach­scha­den und ent­wen­de­ten meh­re­re Fahr­rad­tei­le aus den Abtei­len. In einem Gemein­schafts­raum, in dem sich meh­re­re Wasch­ma­schi­nen befan­den, ver­such­ten die Unbe­kann­ten zwei Münz­au­to­ma­ten auf­zu­bre­chen was aller­dings miss­lang. Den Beu­te­scha­den in allen vier Fäl­len bezif­fern die Geschä­dig­ten ins­ge­samt auf einen mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Euro­be­trag. Der Sach­scha­den an den auf­ge­bro­che­nen Kel­ler­ab­tei­len und den bei­den Münz­au­to­ma­ten dürf­te einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trag nicht über­schrei­ten. In allen Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls aus einem Kellerraum.

Drei Leicht­ver­letz­te nach Verkehrsunfall

COBURG. Beim Befah­ren eines Kreis­ver­kehrs im Cobur­ger Stadt­ge­biet ver­lor ein 47-Jäh­ri­ger am Mitt­woch­abend die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und lenk­te die­ses in den Stra­ßen­gra­ben dabei ver­letz­te sich der Auto­fah­rer und die bei­den mit­fah­ren­den Kin­der leicht.

Der Cobur­ger fuhr am Mitt­woch um 18:30 Uhr auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Coburg in Rich­tung Dörf­les-Esbach. Kurz nach dem Kreis­ver­kehr in der Nior­ter Stra­ße fuhr der Mann in einer 90-Grad Rechts­kur­ve gera­de­aus und kam im Stra­ßen­gra­ben zum Ste­hen. Das Fahr­zeug blieb im Gra­ben auf der Sei­te lie­gen. Die bei­den Kin­der im Fahr­zeug wur­den vor­sorg­lich vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Eben­so deren Vater der nach einer Behand­lung durch den Ret­tungs­dienst eben­falls in die Not­auf­nah­me des Kli­ni­kums ein­ge­lie­fert wur­de. Das nicht mehr fahr­be­rei­te Fahr­zeug muss­te abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den liegt bei min­de­stens 5000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

E‑Scooter Fah­rer fährt unter Drogeneinfluss

COBURG. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te ein 25-Jäh­ri­ger E‑Scooter Fah­rer am Mitt­woch­abend bei einer Kon­trol­le im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Ein Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten auf einen vor­he­ri­gen Betäu­bungs­mit­tel­kon­sum. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an und unter­ban­den die Wei­ter­fahrt. Gegen den 25-Jäh­ri­gen wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Fahr­zeug beschä­digt und weitergefahren

Kulm­bach. Am gest­ri­gen Tage erschien der Geschä­dig­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach und mel­de­te einen Scha­den an der vor­de­ren Stoß­stan­ge sei­nes schwar­zen Pkw, Kia/​XCeed.

Die Scha­dens­hö­he beläuft sich auf einen klei­nen vier­stel­li­gen Betrag.

Der Unfall ereig­ne­te sich höchst wahr­schein­lich am 20.01.2024, 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr auf dem Kauflandparkplatz.

Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann mel­det sich bit­te unter der Num­mer: 09221/609–0.