Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahls­de­lik­te

BAM­BERG. Am Mitt­woch gegen 16.00 Uhr wur­den in einem Super­markt in der Pödel­dor­fer Stra­ße zwei Geor­gi­er von einem Kauf­haus­de­tek­tiv gestellt, als sie ver­such­ten Bier­fla­schen zu ent­wen­den. Da sie ver­such­ten, den Detek­tiv anzu­grei­fen muss­te die­ser sie bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei mit Gewalt fixie­ren. Bei einem der bei­den jun­gen Män­ner wur­de außer­dem noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den. Die zwei Täter wur­den vor­läu­fig fest­ge­nom­men und wer­den dem Rich­ter vorgeführt.

BAM­BERG. Um 13.30 Uhr wur­de am Mitt­woch in einem Kauf­haus in der Innen­stadt ein 12-jäh­ri­ger Schü­ler aus Bam­berg dabei beob­ach­tet, wie er einen Gum­mi­ball ent­wen­de­te. Als Begrün­dung gab er bei der Poli­zei im Bei­sein sei­ner Mut­ter an, dass ihm ein glei­cher Ball vor­mit­tags in der Schu­le von einem ande­ren Schü­ler weg­ge­nom­men wur­de und er sich des­halb wie­der so einen Gum­mi­ball besor­gen wollte.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. In einer Gemein­schafts­un­ter­kunft im Osten Bam­bergs ran­da­lier­te am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen ein 32-jäh­ri­ger Nord­afri­ka­ner. Er schlug mit einem Feu­er­lö­scher Löcher in die Wän­de und zer­stör­te zwei Fen­ster­schei­ben. Der Mann muss­te die Nacht im Sicher­heits­ge­wahr­sam bei der Poli­zei ver­brin­gen. Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung wur­de erstattet.

BAM­BERG. In der Eichen­dorff­stra­ße, Höhe Num­mer 2, wur­de am Mitt­woch zwi­schen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr die Motor­hau­be eines schwar­zen BMW durch Unbe­kann­te durch eine Del­le beschä­digt. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129210.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mor­gen gegen 10.00 Uhr über­sah eine 27-jäh­ri­ge Rad­fah­re­rin aus unge­klär­ter Ursa­che einen Stadt­om­ni­bus, der an der Bus­hal­te­stel­le stand und fuhr dage­gen. Dabei erlitt sie eine Platz­wun­de über dem Auge, der Bus trug eine Del­le an der Rück­sei­te davon. Die Rad­le­rin konn­te ihren Weg selb­stän­dig fort­set­zen sie wur­de zuvor münd­lich verwarnt.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Als am Mitt­woch­nach­mit­tag, 15.15 Uhr, eine 58-jäh­ri­ge Renault­fah­re­rin in der Hall­stadter Stra­ße rück­wärts in ihre Hof­ein­fahrt über den Geh­weg ein­fah­ren woll­te, kam es zu einer Aus­ein­an­der­set­zung mit einem Rad­fah­rer, der ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung auf dem Geh­weg ent­lang­fuhr und sie zurecht­wei­sen woll­te. Der Streit eska­lier­te der­art, dass es zu einer Kör­per­ver­let­zung und zu einer Beschä­di­gung des Pkw der Frau kam. Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Ruf­num­mer 0951/9129210 erbeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Einen grau-roten E‑Scooter Xiaomi/​Mi, Kenn­zei­chen 599TLZ, ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Zeit zwi­schen Mon­tag­abend, 20 Uhr, und Diens­tag­vor­mit­tag. Der E‑Roller im Wert von knapp 500 Euro stand im Car­port eines Anwe­sens in der Bergstraße.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht oder kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des E‑Scooters geben? Mel­dun­gen erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HIRSCHAID. Etwa 1.500 Euro Sach­scha­den rich­te­ten Unbe­kann­te am Mitt­woch, zwi­schen 6.30 und 12 Uhr, an einem in der Bahn­hof­stra­ße gepark­ten Pkw, MG, an. Das wei­ße Fahr­zeug wur­de rund­her­um ein­ge­dellt und verkratzt.

Zeu­gen­mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Gegen die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines ord­nungs­ge­mäß in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße gepark­ten grau­en Pkw, Hyun­dai Tuc­son, stieß ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer. Obwohl dabei ein Scha­den von ca. 1.000 Euro ent­stand, unter­ließ es der Ver­ur­sa­cher, die Poli­zei zu ver­stän­di­gen und flüch­te­te statt­des­sen. Zeu­gen der Unfall­flucht, die sich zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag und Mitt­woch­mor­gen ereig­ne­te, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HALL­STADT. Eine Del­le in der hin­te­ren lin­ken Tür sei­nes wei­ßen Pkw, VW Tigu­an, muss­te ein 23-Jäh­ri­ger am Mitt­woch­vor­mit­tag fest­stel­len. Das Fahr­zeug stand in der Zeit von 8.00 bis 10.30 Uhr vor einem Anwe­sen in der Orts­stra­ße „See­bach­mar­ter“ und wur­de von einem unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer beschä­digt. Die Repa­ra­tur­ko­sten wer­den auf ca. 500 Euro geschätzt.

Wer hat Beob­ach­tun­gen gemacht? Mel­dun­gen an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

HALL­STADT. Eine böse Über­ra­schung erleb­te ein Auto­fah­rer am Mitt­woch­abend, als er mit sei­nem auf dem Real-Park­platz in der Emil-Kem­mer-Stra­ße abge­stell­ten Pkw, VW Golf, weg­fah­ren woll­te. Zwi­schen 17.00 und 17.25 Uhr wur­de das wei­ße Auto von einem Ver­kehrs­teil­neh­mer ange­fah­ren und ober­halb des lin­ken Rad­ka­stens beschä­digt (Scha­den ca. 1.000 Euro). Der Ver­ur­sa­cher fuhr davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

SCHLÜS­SEL­FELD. Auf der Staats­stra­ße in Rich­tung Attels­dorf war am Mitt­woch­abend, kurz vor 21 Uhr, ein 39-jäh­ri­ger Auto­fah­rer unter­wegs. Auf Höhe der dor­ti­gen Bau­stel­le kam ihm ein wei­ßer Trans­por­ter zur Hälf­te auf sei­ner Fahr­spur ent­ge­gen. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­hin­dern, wich der Maz­da-Fah­rer nach rechts aus und kol­li­dier­te mit der Bau­stel­len-Beton­ab­sper­rung. Am Pkw ent­stand dabei wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fah­rer des wei­ßen Trans­por­ters fuhr weiter.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Füh­rer­haus kom­plett ausgebrannt

A 73 / Zap­fen­dorf. Ein Sach­scha­den im mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Euro­be­reich ist die Bilanz eines Bran­des eines Last­wa­gens am Mitt­woch­abend auf der A73 bei Zap­fen­dorf. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Ein 54 Jah­re alter Mann mach­te gegen 19 Uhr auf dem Auto­bahn­park­platz „Zap­fen­dorf-Ost“ Pau­se und woll­te sich mit­tels eines Gas­ko­chers etwas zum Essen zube­rei­ten. Infol­ge­des­sen gerie­ten offen­sicht­lich Gegen­stän­de im Füh­rer­haus in Brand. Der Fah­rer ver­such­te zwar noch die bren­nen­den Sachen aus dem Fahr­zeug zu wer­fen, aller­dings hat­te das Feu­er bereits auf die Innen­ein­rich­tung über­ge­grif­fen. Die alar­mier­te Feu­er­wehr konn­te durch ein schnel­les Ein­grei­fen ein Aus­brei­ten des Feu­ers auf den Sat­tel­an­hän­ger und die Ladung ver­hin­dern. Das Füh­rer­haus brann­te jedoch kom­plett aus und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von cir­ca 50.000 Euro. Der Lkw-Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen zum Brand hat die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg übernommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Betäu­bungs­mit­tel bei Fest­nah­me aufgefunden

Bay­reuth. Ein auf­grund eines Haft­be­fehls gesuch­ter Bay­reu­ther konn­te durch Ein­satz­kräf­te am gest­ri­gen Abend gegen 22:00 Uhr in sei­ner Woh­nung nahe des Volks­fest­plat­zes fest­ge­nom­men wer­den. In der Woh­nung des Man­nes nah­men die Poli­zei­be­am­ten deut­li­chen Mari­hua­na­ge­ruch wahr. Bei der dar­auf­fol­gen­den Durch­su­chung der Woh­nung wur­den ver­schie­de­ne ver­bo­te­ne Sub­stan­zen auf­ge­fun­den. Der 30 Jah­re alte Mann wur­de in Ver­wah­rung genom­men und wird noch am heu­ti­gen Tag dem zustän­di­gen Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Gegen Mel­de­auf­la­ge von drei­mal je Woche wur­de der Betrof­fe­ne wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Schwer­last­kon­trol­len

Bad Berneck/​Zahl­rei­che Ver­stö­ße im Bereich des Schwer­last­ver­kehrs deck­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wäh­rend einer zwei­stün­di­gen Kon­trol­le auf der B303 im Bereich von Bad Ber­neck am heu­ti­gen Mor­gen in der Zeit von 02.00 Uhr bis 04.00 Uhr auf. Ins­be­son­de­re die Regle­men­tie­rung der erlaub­ten Höchst­ge­schwin­dig­keit von 60 km/​h auf Land­stra­ßen nahm der ein oder ande­re LKW-Fah­rer nicht so genau. Der fest­ge­stell­te Spit­zen­wert betrug 23 km/​h zu schnell auf Land­stra­ßen. Da dies mehr­fach fest­ge­stellt wur­de, erhöht sich das Buß­geld dem­entspre­chend. Bei den aus­län­di­schen LKW-Fah­rer wur­de eine Sicher­heits­lei­tung erhoben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Land­kreis Forchheim

Göß­wein­stein. Aus Unacht­sam­keit fuhr ein 45-jäh­ri­ger Mann am Mitt­woch­nach­mit­tag mit sei­nem Audi gegen das Hof­tor eines Anwe­sens im Pfar­rer-Dip­pold-Weg. Durch den Auf­prall sprang das Tor auf und wur­de ver­bo­gen. Wei­ter­hin stieß es gegen einen Maschen­draht­zaun und beschä­dig­te die­sen. Der Sach­scha­den beläuft sich ins­ge­samt auf ca. 2.000 EUR.

Eber­mann­stadt. Ein 52-jäh­ri­ger stell­te am frü­hen Diens­tag­abend sein Leih­fahr­zeug in der Mat­thä­us-Jan­son-Anla­ge am Stra­ßen­rand ab. Der wei­ße Mer­ce­des-Sprin­ter war zu die­sem Zeit­punkt unbe­schä­digt. Als der Mann am Mitt­woch­mit­tag zum Fahr­zeug kam, stell­te er fest, dass das rech­te Rück­licht beschä­digt wur­de. Da es sich bis­lang um einen unbe­kann­ten Täter han­delt, bit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Ker­s­bach. Kurz vor 21 Uhr fuhr ein 40-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Moun­tain­bike auf der Ker­s­ba­cher Stra­ße orts­ein­wärts und bog in die Gos­ber­ger Stra­ße ein. Aller­dings ließ er einen eben­falls auf der Ker­s­ba­cher Stra­ße fah­ren­den VW/​Caddy nicht pas­sie­ren und es kam zum Zusam­men­stoß. Hier­bei erlitt der Fahr­rad­fah­rer Schürf­wun­den und klag­te zudem über Bauch­schmer­zen, wes­halb er ins nahe­ge­le­ge­ne Kran­ken­haus ver­bracht wur­de. Der bei ihm durch­ge­führ­te frei­wil­li­ge Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,94 Pro­mil­le. Der Cad­dy-Fah­rer blieb unver­letzt, aller­dings ent­stand an sei­nem Fahr­zeug ein Scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Rad­fah­rer hat sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr straf­recht­lich zu verantworten.

Unfall­fluch­ten

Trails­dorf. Sei­nen schwar­zen Seat park­te ein 38-Jäh­ri­ger Mitt­woch­früh gegen 06:45 Uhr für weni­ge Minu­ten am Stra­ßen­rand in der Haupt­stra­ße. In die­ser Zeit fuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer von Schlam­mers­dorf kom­mend nach Trails­dorf und tou­chier­te den lin­ken Außen­spie­gel des Seat. Der Spie­gel wur­de hier­bei voll­kom­men zer­stört und der Scha­den beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeu­gen, wel­che den Zusam­men­stoß beob­ach­ten konn­ten, möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Einen drei­sten Fahr­rad­dieb konn­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim auf­grei­fen. Gegen Mit­tag beob­ach­te­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge, wie ein Mann mit einem gel­ben Fahr­rad auf das Gelän­de des Kli­ni­kums in der Kran­ken­haus­stra­ße fuhr. Dort ent­wen­de­te er ein unver­sperr­tes, blau­es Fahr­rad. Wäh­rend er mit dem geklau­ten Bike fuhr, schob er das gel­be neben­her und flüch­te­te. Im Rah­men der Strei­fe grif­fen die Poli­zi­sten anschlie­ßend den Täter auf. Bei sei­ner Durch­su­chung fan­den die Beam­ten u.a. Druck­ver­schluss­tüt­chen mit Dro­gen und er wur­de zur Dienst­stel­le ver­bracht. Bei der von der Staats­an­walt­schaft ange­ord­ne­ten Durch­su­chung sei­ner Woh­nung, konn­ten Unmen­gen an Fahr­rad­tei­len und Sprüh­do­sen gefun­den wer­den. Wei­te­re Ermitt­lun­gen durch die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim folgen.

Forch­heim. Ein Laden­dieb konn­te am Mitt­woch­abend gefasst wer­den. Ein 38-jäh­ri­ger Mann bezahl­te an der Kas­se eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Büg­stra­ße. Als ihn die Kas­sie­re­rin auf­for­der­te, sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack zu öff­nen, ver­wei­ger­te die­ser. Nach­dem der Fili­al­lei­ter hin­zu­ge­ru­fen wur­de, konn­ten in der Tasche Waren im Wert von fast 40 Euro auf­ge­fun­den wer­den. Der 38-Jäh­ri­ge wird nun eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls erhalten.

Son­sti­ges

Forch­heim. Zu einer Aus­ein­an­der­set­zung eines Fir­men­in­ha­bers in der Hans-Böck­ler-Stra­ße und des­sen Ange­stell­tem kam es am Mitt­woch­vor­mit­tag. Nach­dem der Chef die Kün­di­gung aus­ge­spro­chen kam es zum Streit, in des­sen Ver­lauf der ehe­ma­li­ge Mit­ar­bei­ter hand­greif­lich wur­de. Ver­letzt wur­de jedoch nie­mand und dem Mann wur­de dar­auf­hin ein Platz­ver­weis erteilt.

Forch­heim. Einer Mie­te­rin im Hoch­haus in der Käs­rö­the fiel ein selt­sa­mer Geruch im Gebäu­de auf. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim konn­ten dann die Woh­nung aus­fin­dig machen, aus der der Can­na­bis­ge­ruch kam. Als der 45-Jäh­ri­ge die Woh­nungs­tür öff­ne­te, gab er sofort zu, das Betäu­bungs­mit­tel kon­su­miert zu haben und stimm­te einer frei­wil­li­gen Woh­nungs­durch­su­chung zu. Hier­bei fan­den die Poli­zi­sten auf dem Bal­kon eine gerin­ge Men­ge Can­na­bis. Nun erwar­tet den Mann eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le in der Bam­ber­ger Stra­ße hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen gegen 01.15 Uhr einen 30-jäh­ri­gen Sko­da-Fah­rer an. Hier­bei stell­ten sie dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest, die sich mit einem posi­ti­ven Dro­gen­schnell­test auch bestä­tig­ten. Dem Mann wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und die Fahr­zeug­schlüs­sel sei­ner Ehe­frau aus­ge­hän­digt. Er wird sich im Nach­gang wegen Fah­ren unter Dro­gen­ein­wir­kung ver­ant­wor­ten müssten.

Ohne Füh­rer­schein gefahren

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Kulm­ba­cher Stra­ße eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Hier­bei kon­trol­lier­ten sie einen 46-jäh­ri­gen Ford-Fah­rer. Der Mann konn­te kei­nen Füh­rer­schein vor­zei­gen, es stell­te sich her­aus, dass ihm die­ser bereits im Jahr 2003 ent­zo­gen wur­de. Wei­ter­hin bemerk­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Anzei­chen, wes­halb eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt wur­de. Der 46-jäh­ri­ge Alten­kunst­adter erhält ent­spre­chen­de Anzeigen.

Ford Puma zerkratzt

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, zwi­schen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr, zer­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter einen blau­en Ford Puma, der zu die­ser Zeit in der Eli­sa­be­then­stra­ße geparkt war. An dem Pkw wur­de die gesam­te Fah­rer­sei­te sowie der Kof­fer­raum­deckel mit einem spit­zen Gegen­stand zer­kratzt. Weni­ge Tage zuvor, am 11.01.2024, zwi­schen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, wur­de bereits ein wei­ßer Sko­da Okta­via, der eben­falls dort geparkt war, beschä­digt. Hier schlug der unbe­kann­te Täter mit einem läng­li­chen Gegen­stand gegen das Fahr­zeug­heck. Dem Besit­zer der bei­den Autos ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 1.200 Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0.

Zusam­men­stoß beim Abbiegen

MARKTZ­EULN-ZETT­LITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. Rund 35.000 Euro Sach­scha­den ist die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mitt­woch­abend auf der B173, auf Höhe der Agip-Tank­stel­le, ereig­ne­te. Eine 31-jäh­ri­ge Rover-Fah­re­rin befuhr die Bun­des­stra­ße in Rich­tung Kro­nach und woll­te nach links auf das Gelän­de der Tank­stel­le abbie­gen. Hier­bei über­sah sie einen ent­ge­gen­kom­men­den Mer­ce­des. Bei dem Auf­prall wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand verletzt.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Diens­tag, 16.00 Uhr bis Mitt­woch, 14.00 Uhr, beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen schwar­zen Audi A4, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz des REWE-Mark­tes geparkt war. An dem Pkw wur­de die Heck­stoß­stan­ge zer­kratzt und ein Reflek­tor zer­bro­chen. Der Scha­den wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Rei­fen zerstochen

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Diens­tag, 13.00 Uhr bis Mitt­woch, 10.00 Uhr, zer­stach ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den lin­ken Vor­der­rei­fen eines VW UP der Cari­tas, wel­cher zu die­ser Zeit vor der Geschäfts­stel­le am Markt­platz geparkt war. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf 200 Euro geschätzt. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.