Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Streit um Park­platz eskalierte

Der Streit zwi­schen zwei Män­nern um einen Park­platz ende­te in einer tät­li­chen Auseinandersetzung.

In der Schal­lers­ho­fer Stra­ße gerie­ten am Mitt­woch­nach­mit­tag zwei Auto­fah­rer auf­grund einer Park­si­tua­ti­on mit­ein­an­der in Streit. Die Situa­ti­on schau­kel­te sich der­art auf, dass der bis­lang unbe­kann­te Fah­rer eines Renault Master sei­nem Kon­tra­hen­ten meh­re­re Faust­schlä­ge ver­pass­te. Dabei erlitt der 22-jäh­ri­ge Citro­en-Fah­rer leich­te Ver­let­zun­gen. Zudem ver­lor der 22-Jäh­ri­ge bei der Aus­ein­an­der­set­zung sei­nen Fahr­zeug­schlüs­sel. Offen­sicht­lich fand sein Gegen­über den Auto­schlüs­sel, nahm die­sen an sich und fuhr mit sei­nem Fahr­zeug davon.

Die Poli­zei ermit­telt nun gegen den bis­lang unbe­kann­ten Fah­rer des Renault wegen Kör­per­ver­let­zung und Unterschlagung.

Zeu­gen, wel­che den Vor­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei zu mel­den. Hin­wei­se bit­ten an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Auf Bag­ger aufgefahren

Herolds­berg – Am Mitt­woch, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 64-jäh­ri­ge Ber­li­ne­rin mit ihrem Pkw die B 2 von Eschen­au in Rich­tung Herolds­berg. Auf Höhe von Groß­ge­schaidt fuhr sie aus Unacht­sam­keit auf den vor ihr fah­ren­den Bag­ger eines 55-jäh­ri­gen aus Schnaitt­ach auf. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin erlitt durch den Auf­prall leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de durch den Ret­tungs­dienst zur Behand­lung in das Kran­ken­haus nach Lauf ver­bracht. An ihrem Pkw ent­stand ein Total­scha­den in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Bag­ger blieb unbe­schä­digt. Die Unfall­stel­le wur­de wäh­rend der Unfall­auf­nah­me und Ber­gung des Unfall­fahr­zeugs durch die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr der Ort­schaf­ten Eschen­au und Groß­ge­schaidt abgesperrt.

Pkw ange­fah­ren und geflüchtet

Kalch­reuth / Käs­was­ser – Am Mitt­woch, im Zeit­raum von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr, park­te ein 23-jäh­ri­ger Ecken­ta­ler sei­nen Pkw in der Käs­was­ser­stra­ße auf Höhe der Hau­as­num­mer 73 ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand. Als er zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, muss­te er fest­stel­len, dass sein Pkw über die gesam­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te beschä­digt ist. Auf­grund des Scha­dens­bil­des ist davon aus­zu­ge­hen, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher mit sei­nem Fahr­zeug im Vor­bei­fah­ren den Pkw des Ecken­ta­lers seit­lich tou­chier­te und sei­ne Fahrt, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern, fort­setz­te. An dem Pkw des Ecken­ta­lers ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 6000 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -