Der Unter­stüt­zer­kreis Peg­nitz e.V. schließt sich der Initia­ti­ve von Maga­re­ta Bren­del und Wolf­gang Wer­ner an und lädt Sie herz­lich ein zur

„Kund­ge­bung für Demo­kra­tie, gegen Ras­sis­mus“ am 28.01.24 um 17 Uhr am Markt­platz Pegnitz.

Es wird Rede­bei­trä­ge von der Ver­an­stal­tungs­lei­tung Herrn Wer­ner geben, von Bür­ger­mei­ster Nier­hoff, ein gemein­sa­mes State­ment der Kir­chen, von DGB, Inte­gra­ti­ons­ma­nage­ment und von unse­rem Unter­stüt­zer­kreis Peg­nitz e.V. … und: Musik! Musik gibt´s auch!

#Nie­Wie­derIst­Jetzt !