„Digi­ta­le Kul­tu­rel­le Teilhabeplattform“

Kunst und Kul­tur sind im Fich­tel­ge­bir­ge ein wich­ti­ger Stand­ort­fak­tor, sie schaf­fen Räu­me für Begeg­nun­gen und Aus­tausch. Die Regi­on hat zahl­rei­che Insti­tu­tio­nen und Akteu­re, die ein umfas­sen­des kul­tu­rel­les Pro­gramm zu bie­ten haben. Umso essen­ti­el­ler ist es, die andau­ern­de digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on auch im Kul­tur­be­reich vor­an­zu­brin­gen und neu zu ori­en­tie­ren. Unter dem Leit­satz „Kul­tur digi­tal erle­ben“ star­tet im Rah­men des Smar­ten Fich­tel­ge­bir­ges, die Erar­bei­tung einer digi­ta­len kul­tu­rel­len Teil­ha­be­platt­form für den Land­kreis Wun­sie­del im Fichtelgebirge.

Die Ver­an­ke­rung der Ent­wick­lung einer digi­ta­len kul­tu­rel­len Teil­ha­be­platt­form im Kreis­ent­wick­lungs­kon­zept, zeigt die Wich­tig­keit die­ses Pro­jekts. Im Rah­men des LEA­DER-Pro­jek­tes „#frei­raum für Kul­tur Fich­tel­ge­bir­ge 2030“ ist die Erar­bei­tung einer sol­chen Teil­ha­be­platt­form als prio­ri­sie­ren­de Maß­nah­me defi­niert wor­den. Mit Kult­Na­vi Fich­tel­ge­bir­ge soll eine Platt­form ent­ste­hen, die für Kul­tur­kon­su­men­ten und Kul­tur­schaf­fen­de einen digi­ta­len zen­tra­le­ren Anlauf­punkt im Land­kreis Wun­sie­del i.F. schafft.

In einem par­ti­zi­pa­ti­ven Pro­zess, in Form von Work­shops wer­den Kul­tur­schaf­fen­de und –inter­es­sier­te ein­ge­la­den, an der digi­ta­len kul­tu­rel­len Teil­ha­be­platt­form Kult­Na­vi Fich­tel­ge­bir­ge mit­wir­ken zu kön­nen. Dar­über hin­aus wird eine Arbeits­grup­pe mit Ver­tre­tern rele­van­ter Akteurs­grup­pen aus dem Kul­tur­be­reich initi­iert, die Bedar­fe an die Ent­wick­lung der Platt­form stellt.

Im Fokus der digi­ta­len kul­tu­rel­len Teil­ha­be­platt­form steht der sozio­kul­tu­rel­le Aspekt. Den Machern ist wich­tig, dass für die Bür­ger aus der Regi­on ein digi­ta­les Ange­bot und Zugang zu Kul­tur geschaf­fen wird. Unter ande­rem ist eine Kul­tur­bör­se mit Kul­tur­sha­ring-Ange­bo­ten geplant. Kul­tur­kon­su­men­ten kön­nen ihr Ange­bot auf Kult­Na­vi Fich­tel­ge­bir­ge sicht­bar für Alle inse­rie­ren und Anfra­gen von ande­ren Inter­es­sier­ten entgegennehmen.

Mit der digi­ta­len kul­tu­rel­len Teil­ha­be­platt­form soll gleich­zei­tig ein zen­tra­ler Anlauf­punkt für Kul­tur­schaf­fen­de gebo­ten wer­den, erklärt Chri­sti­na Heyden­reich, Pro­jekt­lei­te­rin von Kult­Na­vi Fich­tel­ge­bir­ge. „Uns ist wich­tig, die Sicht­bar­keit kul­tu­rel­ler Akteu­re, wie Ver­ei­ne, Künst­ler, Muse­en oder Initia­ti­ven, im Rah­men des Kult­Na­vi zu stei­gern, sich in Form eines Pro­fils zu prä­sen­tie­ren, ihre Ange­bo­te vor­zu­stel­len und die­ses über einer ein­ge­bun­de­nen Video­platt­form nach­hal­tig digi­tal zur Ver­fü­gung zu stel­len“, so Heyden­reich weiter.

Das ent­wickel­te Pilot­sy­stem Kult­Na­vi Fich­tel­ge­bir­ge soll von einem aus­ge­wähl­ten Nut­zer­kreis gete­stet wer­den, bevor die digi­ta­le kul­tu­rel­le Teil­ha­be­platt­form im Früh­jahr 2025 Kul­tur­ak­teu­ren und –kon­su­men­ten zur Ver­fü­gung steht.

Das Pro­jekt wird geför­dert durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Stadt­ent­wick­lung und Bau­we­sen und der KfW.

Ansprech­part­ne­rin Kult­Na­vi Fich­tel­ge­bir­ge: Chri­sti­na Heyden­reich M.A., Pro­jekt­lei­te­rin, heydenreich@​fichtelgebirgsmuseum.​de