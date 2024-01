Am Frei­tag dreht sich im Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­kisch Schweiz alles um den Pati­en­ten. Die akti­ve Teil­ha­be an der Gesund­heit steht beim „Tag des Pati­en­ten“ am 26. Janu­ar in Forch­heim im Blickpunkt.

Den Pati­ent in den Fokus rücken will das Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz mit dem „Tag des Pati­en­ten“ am Frei­tag in Forch­heim. „Wis­sen schafft Ver­trau­en und Ver­trau­en ist das A und O in der Medi­zin“, erklärt San­dra Roth, Pati­en­ten­für­spre­che­rin am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz die Idee. Mit inter­es­san­ten Vor­trä­gen will der „Tag des Pati­en­ten“ am Frei­tag in Forch­heim über kom­pli­zier­te The­men wie Medi­zin­recht und Vor­sor­ge­voll­macht auf­klä­ren. „Der mün­di­ge Pati­ent möch­te wis­sen, war­um bei­spiels­wei­se bestim­me Medi­ka­men­te ver­schrie­ben und beson­de­re Unter­su­chun­gen gemacht wer­den müs­sen. „Die Zei­ten von Pro­fes­sor Brink­mann sind vor­bei“, sagt Roth und erkennt in dem auf­ge­klär­ten Pati­en­ten eine gro­ße Chan­ce für die Medi­zin der Zukunft. „Wenn sich ein Pati­ent gut auf­ge­ho­ben und gut infor­miert fühlt, hat dies einen posi­ti­ven Ein­fluss auf den Gene­sungs­ver­lauf“, ist sich die Pati­en­ten­für­spre­che­rin am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz sicher.

Beim „Tag des Pati­en­ten“ am Frei­tag (26. Janu­ar) von 17 bis 19 Uhr steht die akti­ve Teil­ha­be der Pati­en­ten an der Gesund­heit im Mit­tel­punkt. Im ersten Vor­trag refe­riert Ulri­ke Jochemc­zyk vom „Hos­piz­ver­ein Forch­heim“ über wich­ti­ge Vor­sor­ge­maß­nah­men wie Betreu­ungs­ver­fü­gung oder Vor­sor­ge­voll­macht für schwe­re Schick­sals­schlä­ge wie schlim­me Unfäl­le oder Krank­hei­ten. Ab 18 Uhr gibt San­dra Roth, Pati­en­ten­für­spre­che­rin am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz, wert­vol­le Tipps. „Ich will den Zuhö­rern erklä­ren, an wel­che Insti­tu­tio­nen sich Pati­en­ten wen­den kön­nen, um ihre Rech­te ver­tre­ten zu kön­nen.“ Ulrich Mül­ler, Fach­an­walt für Medi­zin­recht, beginnt am Frei­tag beim „Tag des Pati­en­ten“ in Kli­ni­kum Forch­heim um 18.30 Uhr sei­nen Vor­trag über die juri­sti­sche Sei­te der Medi­zin. Das Pati­en­ten­rech­te­ge­setz ver­fol­ge das Ziel, Trans­pa­renz und Rechts­si­cher­heit her­zu­stel­len und bestehen­de Voll­zugs­de­fi­zi­te in der Pra­xis abzu­bau­en. Zugleich sol­len Pati­en­ten im Sin­ne einer ver­bes­ser­ten Gesund­heits­ver­sor­gung geschützt und im Fall eines Behand­lungs­feh­lers stär­ker unter­stützt wer­den, erklärt Roth und freut sich auf einen span­nen­den Vor­trags­abend am Frei­tag im Kli­ni­kum Forchheim.

Der Ein­tritt ist frei. Vie­le wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.kli​nik​um​forch​heim​.de.