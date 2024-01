BBC Bay­reuth will mit gro­ßem Kampf die 46ers über­ra­schen

Fahr­zeug­kon­voi von Hilt­polt­stein nach Bay­reuth – Pro­test­ak­ti­on am 27. Janu­ar

Am 27. Januar2024 fin­det in Form eines sich fort­be­we­gen­den Fahr­zeug­kon­vois zwi­schen Hilt­polt­stein und dem Volks­fest­platz in Bay­reuth eine Pro­test­ak­ti­on der…