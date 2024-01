Am 27. Januar2024 fin­det in Form eines sich fort­be­we­gen­den Fahr­zeug­kon­vois zwi­schen Hilt­polt­stein und dem Volks­fest­platz in Bay­reuth eine Pro­test­ak­ti­on der Hand­wer­ker, Trans­port­un­ter­neh­mer und Bau­ern statt. Die Fahr­zeug­ko­lon­ne soll rund 150 Fahr­zeu­ge umfas­sen. Die Fahr­zeu­ge sam­meln sich ab etwa 6:30 Uhr in der Schoss­arit­zer Stra­ße in Hilt­polt­stein und fah­ren plan­mä­ßig um etwa 7:30 Uhr auf die B2 in Rich­tung Bay­reuth auf. Der Kon­voi wird den süd­li­chen Land­kreis Bay­reuth über die B2 durch­que­ren und schließ­lich im Stadt­be­reich Bay­reuth über die Nürn­ber­ger Stra­ße, den Hohen­zol­lern­ring, die Königs­al­lee und die Fried­rich-Ebert-Stra­ße den Volks­fest­platz ansteu­ern, um sich einer wei­te­ren Demon­stra­ti­on im Stadt­be­reich Bay­reuth anzu­schlie­ßen. Die Kolon­ne wird zur Absi­che­rung des Ver­kehrs durch die ört­li­chen Poli­zei­dienst­stel­len beglei­tet und geführt wer­den. Mit Ver­kehrs­be­ein­träch­ti­gun­gen auf der B2 und ins­be­son­de­re in den inner­ört­li­chen Berei­chen ist zu rech­nen. Die Bür­ger wer­den gebe­ten, im Sin­ne der Auf­recht­erhal­tung der Sicher­heit und Ord­nung im Ver­kehr und zur Ver­mei­dung von Unfäl­len den Anwei­sun­gen der beglei­ten­den Poli­zei­strei­fen Fol­ge zu leisten.