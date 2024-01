Elt­mann will zurück in die Erfolgsspur

Nach­dem die erstaun­li­che Sie­ges­se­rie des VC Elt­mann letz­te Woche gegen Leip­zig ein Ende fand, möch­te das Team von Trai­ner Chri­sti­an Kranz am Wochen­en­de den Dop­pel­spiel­tag vor hei­mi­scher Kulis­se nut­zen, um zurück in die Erfolgs­spur zu fin­den. Mit dem Team aus Mim­men­hau­sen emp­fängt man die Mann­schaft, die dem VC Elt­mann die ein­zi­ge Nie­der­la­ge der Hin­run­de bescher­te und hofft auf eine Revan­che. Am Sonn­tag bekommt man es dann mit der Bun­des­li­ga­re­ser­ve des VFB Fried­richs­ha­fen zu tun und trifft dabei auf eine jun­ge und talen­tier­te Mann­schaft, die man auf kei­nen Fall unter­schät­zen darf. „Das wird ein anstren­gen­des Wochen­en­de und blickt man auf unse­re Alters­struk­tur und den aktu­el­len Gesund­heits­zu­stand, wis­sen wir, dass uns ein gan­zes Stück Arbeit erwar­tet und es vol­len Ein­satz und Kampf­geist braucht, um die bei­den Spie­le erfolg­reich zu gestal­ten.“, so Coach Kranz nach dem Trai­ning am Dienstag.

Nur eine Woche nach der knap­pen und ärger­li­chen Nie­der­la­ge gegen die L.E. Vol­leys aus Leip­zig trifft der VCE aus­ge­rech­net auf das Team, gegen das man die ein­zi­ge Nie­der­la­ge der Hin­run­de hin­neh­men muss­te. Natür­lich ist man in Elt­mann gera­de des­halb bis in die Haar­spit­zen moti­viert und ist auf eine Revan­che aus. Dass die­ses Unter­fan­gen jedoch kein Selbst­läu­fer wird, hat das letz­te Wochen­en­de noch­mal deut­lich gezeigt, an dem die Gäste vom Boden­see den Liga­kon­kur­ren­ten aus Schwaig klar und deut­lich mit 3:0 besie­gen konn­te. „Wir haben im Hin­spiel bereits gese­hen, über wel­che Qua­li­tä­ten die Jungs ver­fü­gen. Beson­ders die star­ken Auf­schlä­ge und das varia­ble Angriffs­spiel haben uns vor gro­ße Pro­ble­me gestellt aber wir wis­sen natür­lich auch, was uns am Wochen­en­de erwar­ten wird.“, ana­ly­siert Kapi­tän Johan­nes Engel die Stär­ken des kom­men­den Geg­ners. Beson­ders wich­tig wird es für die Unter­fran­ken sein, gut und kon­zen­triert in die Par­tie zu star­ten. Zu oft in die­ser Sai­son brauch­ten die Elt­man­ner etwas Anlauf, um ins Spiel zu fin­den und man muss­te nicht sel­ten einem Satz­rück­stand hin­ter­her­lau­fen, was nicht nur kör­per­lich, son­dern eben auch psy­cho­lo­gisch an den Kräf­ten zeh­ren kann. „Das Spiel gegen Leip­zig hat uns mal wie­der gezeigt, dass wir immer an unse­re Lei­stungs­gren­ze gehen müs­sen, um erfolg­reich zu sein. Wir wis­sen, dass wir jeden Geg­ner schla­gen kön­nen und haben das in der Ver­gan­gen­heit auch immer wie­der gezeigt. Aller­dings sind wir uns auch bewusst, dass es dafür die rich­ti­ge Ein­stel­lung braucht und wir es gegen jedes Team schwer haben, wenn wir nicht die nöti­ge Ener­gie aufs Feld brin­gen. Wenn man etwas posi­ti­ves aus der Nie­der­la­ge gegen Leip­zig zie­hen möch­te, dann die Tat­sa­che, dass uns genau das schmerz­haft vor Agen geführt wur­de.“, so Mana­ger Reschke.

Am Sonn­tag war­tet dann der näch­ste har­te Brocken und man bekommt es mit den Young­sters aus Fried­richs­ha­fen zu tun. Bereits im Hin­spiel tat sich der VCE enorm schwer und konn­te das Spiel am Ende nur auf­grund der grö­ße­ren Erfah­rung mit 3:1 für sich entscheiden.

Auch wenn der Geg­ner „nur“ auf dem elf­ten Tabel­len­platz steht, hat das jun­ge Team immer wie­der mit star­ken Auf­trit­ten auf sich auf­merk­sam gemacht und den ein oder ande­ren Favo­ri­ten vor schwe­re Auf­ga­ben gestellt. Gegen Mann­schaf­ten wie Schwaig oder Gra­fing konn­te man sich durch die teil­wei­se fri­sche und dyna­mi­sche Spiel­wei­se je einen Punkt erkämp­fen und direk­te Kon­kur­ren­ten aus dem hin­te­ren Tabel­len­ab­schnitt sogar teil­wei­se klar besie­gen. „Gera­de mit dem Spiel gegen Mim­men­hau­sen in den Kno­chen wird das kei­ne leich­te Auf­ga­be. Auch der frü­he Anpfiff und die kur­ze Erho­lungs­zeit wer­den uns das Leben nicht ein­fa­cher machen. Auch wenn wir als kla­rer Favo­rit ins Spiel gehen, wird das sicher­lich kein Selbst­läu­fer und wir müs­sen auch am Sonn­tag alles in die Waag­scha­le wer­fen, wenn wir das Spiel für uns ent­schei­den möch­ten.“, weiß Zuspie­ler Bru­no Simu­nic über die Tücken eines sol­chen Dop­pel­spiel­tags zu berichten.

Anpfiff zum Spiel gegen Mim­men­hau­sen ist am Sams­tag zu gewohn­ter Zeit um 19:30 Uhr in der Georg-Schä­fer-Hal­le, wo man auf die laut­star­ke Unter­stüt­zung der eige­nen Fans hofft. Am Sonn­tag geht es dann bereits um 16:00 Uhr los und auch wäh­rend dem zwei­ten Spiel will man in Elt­mann nicht auf den Sup­port der Fans ver­zich­ten. „Zuhau­se sind wir bis­her noch unge­schla­gen, was zum größ­ten Teil auch mit unse­ren Fans und der Unter­stüt­zung der Cheer­lea­der zusam­men­hängt. Wir wol­len die­se Serie aus­bau­en und der Kon­kur­renz zei­gen, dass die Nie­der­la­ge ver­gan­ge­ne Woche nur ein Aus­rut­scher war und nach wie vor mit uns zu rech­nen ist.“, hofft Mar­ko Knau­er auf die gewohn­te gute Stim­mung und ein erfolg­rei­ches Wochenende.