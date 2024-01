Nach dem Heim­sieg gegen die klei­nen Bay­ern ver­gan­ge­ne Woche muss der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am 17. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B gleich zum näch­sten Hoch­ka­rä­ter. Am Sams­tag­abend um 18 Uhr gastiert der TSV Trö­ster bei den zweit­plat­zier­ten CATL Bas­ket­ball Löwen Erfurt.

Eine Woche nach dem ver­dien­ten und so wich­ti­gen 67:58-Heimsieg gegen den FC Bay­ern Mün­chen 2 geht es für die Pro B‑Basketballer des TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach mit einem schwie­ri­gen Aus­wärts­spiel in Erfurt wei­ter. Die Thü­rin­ger lie­gen momen­tan mit elf Sie­gen und fünf Nie­der­la­gen auf dem zwei­ten Platz, haben aber nur sechs Punk­te Vor­sprung vor Lud­wigs­burg, die den ersten Nicht-Play­off-Platz inne­ha­ben. Im Jahr 2024 ist die Trup­pe von Head­coach Enri­co Kufour noch nicht so rich­tig in Tritt gekom­men. Nach einem knap­pen 82:73-Heimerfolg gegen Ulm setz­te es eine Woche spä­ter eine deut­li­che 99:80-Pleite in Rhön­dorf. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de unter­lag man dann etwas über­ra­schend in Ober­ha­ching mit 80:75. Nach zwei Nie­der­la­gen in Fol­ge ist Erfurt nun etwas unter Druck und will gegen den Tabel­len­vor­letz­ten aus Brei­ten­güß­bach natür­lich unbe­dingt gewinnen.

Dass dies aller­dings gar nicht so locker und ein­fach geht, zeig­te das Hin­spiel kurz vor Weih­nach­ten in der Güß­ba­cher Hans-Jung-Hal­le. Damals hiel­ten die Ober­fran­ken gut mit, ver­lo­ren aller­dings im zwei­ten Vier­tel kom­plett den Faden und muss­ten pha­sen­wei­se einem 20-Punk­te-Rück­stand hin­ter­her­ren­nen. Die Gelb­schwar­zen zeig­ten aber Moral, kämp­fen sich im Schluss­ab­schnitt Punkt für Punkt her­an und waren kurz vor dem Ende bis auf 71:73 dran. Weni­ge Sekun­den vor dem Ende hat­te die Trö­ster-Trup­pe gar den Wurf zum Unent­schie­den in der Hand, doch die­ser ver­fehl­te lei­der sein Ziel. Des­we­gen gewann Erfurt am Ende glück­lich mit 71:76.

Der TSV reist nach dem erneu­ten Sieg gegen Bay­ern Mün­chen 2 mit viel Selbst­ver­trau­en nach Erfurt, da man durch den Erfolg punkt­gleich mit Ehin­gen ist, die den ersten Nicht­ab­stiegs­platz bele­gen. Dass Erfurt als Tabel­len­zwei­ter auf Brei­ten­güß­bach war­tet, ist neben einer geschlos­se­nen Team­lei­stung im beson­de­ren Maße ihrer bei­den Korb­jä­ger Tyse­em Lyl­es und Paul Albrecht zu ver­dan­ken. Der 31-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner, der seit 2021 in Erfurt spielt, ist mit 20,3 Punk­ten pro Par­tie Tops­cor­rer sei­ner Mann­schaft. Er hat von jen­seits der Drei­er­li­nie ein sehr gutes Händ­chen und trifft knapp 42 Pro­zent sei­ner Distanz­wür­fe. Dar­auf wird das TSV-Coach-Duo Völkl/​Schmidt ihre Mann­schaft vor­be­rei­ten, genau­so wie auf die Stär­ken von Paul Albrecht (18,6 ppg) und Jan Heber (16,9). Albrecht fehl­te zuletzt krank­heits­be­dingt bei der 80:75-Pleite am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in Ober­ha­ching, wird aber am Sams­tag mit Sicher­heit wie­der spielen.

Der TSV Trö­ster möch­te naht­los an die gezeig­te Lei­stung aus dem Mün­chen-Spiel anknüp­fen und sowohl in der Offen­si­ve als auch in der Defen­si­ve über 40 Minu­ten kon­zen­triert zu Wer­ke gehen. Gelingt dies, wäre auch am Sams­tag beim Tabel­len­zwei­ten alles mög­lich. Dass man gegen Mann­schaf­ten aus der obe­ren Tabel­len­re­gi­on kon­kur­renz­fä­hig ist, zeig­ten nicht nur die Erfol­ge gegen Coburg und Mün­chen, son­dern auch das Hin­spiel gegen Erfurt. Zudem hofft man bei der Trö­ster-Trup­pe, dass sich das Laza­rett etwas lich­tet und der ein oder ande­re ver­letz­te Spie­ler zurückkehrt.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Land, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein