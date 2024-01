Gute Nach­richt für vie­le Unter­neh­men: Die AOK ent­la­stet im neu­en Jahr Betrie­be finan­zi­ell. Die Umla­ge­sät­ze der Aus­gleichs­kas­sen für Krank­heit (U1) sin­ken um bis zu 0,6 Pro­zent­punk­te, die für Mut­ter­schutz (U2) um 0,24 Pro­zent­punk­te. Das hat die Selbst­ver­wal­tung der AOK Bay­ern beschlos­sen. Fal­len Mit­ar­bei­ten­de wegen Krank­heit oder auch Mut­ter­schaft aus, kön­nen sich Arbeit­ge­ber bei der AOK wirk­sam gegen das finan­zi­el­le Risi­ko der Ent­gelt­fort­zah­lung absi­chern. „Die deut­li­che Sen­kung der Umla­ge­sät­ze bringt in die­sem Jahr eine bay­ern­wei­te Ent­la­stung der Lohn­zu­satz­ko­sten von über 260 Mil­lio­nen Euro,“ so Mat­thi­as Graß­mann alter­nie­ren­der Bei­rats­vor­sit­zen­der der Arbeit­ge­ber­sei­te der AOK-Direk­ti­on Bam­berg. „Gera­de klei­ne­re Betrie­be aus unse­rer Regi­on pro­fi­tie­ren davon und kön­nen so ihre Wett­be­werbs­fä­hig­keit stär­ken.“ Bei einer Lohn­sum­me von 50.000 Euro kön­nen Arbeit­ge­ber bis zu 420 Euro im Monat sparen.

Bis zum 29. Janu­ar Anpas­sun­gen möglich

An der Aus­gleichs­kas­se U1 sind alle Arbeit­ge­ber ver­pflich­tend betei­ligt, die nicht mehr als 30 Arbeit­neh­men­de beschäf­ti­gen. Bei der Umla­ge U1 gibt es bei der AOK Bay­ern vier Erstat­tungs­sät­ze von 50 bis 80 Pro­zent zur Aus­wahl. Bis zum 29. Janu­ar kön­nen alle teil­neh­men­den Unter­neh­men ihren Erstat­tungs­satz für das lau­fen­de Jahr anpas­sen. Die finan­zi­el­len Bela­stun­gen, die durch die Zah­lung des Arbeit­ge­ber­zu­schus­ses wäh­rend der Mut­ter­schutz­fri­sten ent­ste­hen, wird durch das Aus­gleichs­ver­fah­ren U2 aus­ge­gli­chen. Hier sind alle Arbeit­ge­ber beteiligt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Bera­tung zum The­ma Umla­ge gibt es bei der AOK in Bam­berg unter der Tele­fon-Num­mer 0951 9336 415, oder im Inter­net unter www​.aok​-busi​ness​.de/​bay.