BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Über das Wochen­en­de brach­ten Unbe­kann­te rechts­extre­me Graf­fi­tis an einer Bahn­hofs­toi­let­te in Bad Staf­fel­stein an. Die Kri­po Coburg sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Frei­tag, 19. Janu­ar, bis Diens­tag­mor­gen brach­ten unbe­kann­te Täter meh­re­re Haken­kreu­ze, sowie rechts­extre­me Schrift­zü­ge am Toi­let­ten­haus am Bahn­hof Bad Staf­fel­stein an. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat auf­grund des poli­ti­schen Inhalts die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer hat im tat­re­le­van­ten Zeit­raum im Bereich des Bahn­ho­fes etwas Ver­däch­ti­ges gese­hen? Hin­wei­se kön­nen unter der 09561/645–0 gege­ben werden.