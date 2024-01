Bau­kunst­bei­rat berät zum Bau­pro­jekt Wichernstraße

Der Bau­kunst­bei­rat der Stadt Erlan­gen kommt am Don­ners­tag, 25. Janu­ar, um 16:30 Uhr im Kon­fe­renz­raum des klei­nen Rat­hau­ses (Schuh­stra­ße 40) zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. The­ma ist das Bau­pro­jekt Stu­den­ti­sches Woh­nen in der Wichernstraße.

Jetzt für Ehren­amts­prei­se bewerben

Das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt Erlan­gen ver­gibt wie­der drei Ehren­amts­prei­se an Ver­ei­ne und Initia­ti­ven. In den Kate­go­rien lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment, All­tags­hel­din­nen und ‑hel­den sowie jun­ge Ideen/​junges Enga­ge­ment kön­nen sich bis zum 10. März Ver­ei­ne und ehren­amt­li­che Initia­ti­ven bewer­ben. Die Prei­se im Wert von jeweils 500 Euro wer­den von der Spar­kas­se finan­ziert. Zudem wird über die Preis­trä­ge­rin­nen und ‑trä­ger ein klei­ner Image­film gedreht. Die Kür der Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner fin­det am 5. Dezem­ber 2024 im Rah­men der jähr­li­chen Ehren­amts­ver­an­stal­tung im Mark­gra­fen­thea­ter statt. Für den Ehren­amts­preis kann man sich online bewer­ben unter https://​secu​re​.erlan​gen​.de/​f​o​r​m​/​a​l​i​a​s​/​e​r​l​a​n​g​e​n​/​e​h​r​e​n​a​m​t​s​p​r​e​is/

Erlan­gen sucht Solar­bot­schaf­te­rin­nen- und botschafter

„packs­drauf“ ist eine gemein­nüt­zi­ge Nach­bar­schafts­kam­pa­gne für Solar­ener­gie, die von der Stadt Erlan­gen unter­stützt wird. Als „packsdrauf“-Kommune sucht die Stadt Solar­be­gei­ster­te, die ihre Lei­den­schaft für Solar­ener­gie mit ande­ren tei­len möch­ten. Die­se ehren­amt­li­chen „Solar-Bot­schaf­te­rin­nen und ‑Bot­schaf­ter” geben ihre Erfah­run­gen an Inter­es­sier­te wei­ter. Damit das ein­fach gelingt, bie­tet der Solar­ener­gie-För­der­ver­ein Deutsch­land e. V. zusam­men mit der Stadt Erlan­gen am Diens­tag, 30. Janu­ar, um 17:00 Uhr eine Fort­bil­dung für Solar­bot­schaf­te­rin­nen und ‑Bot­schaf­ter im klei­nen Rat­haus (Schu­stra­ße 40) an. Dabei stel­len Fach­leu­te des Ver­eins die not­wen­di­gen Infor­ma­tio­nen bereit und brin­gen hilf­rei­che Mate­ria­li­en mit. Anschlie­ßend sind die Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­ter gerü­stet, typi­sche Fra­gen zu beant­wor­ten: Ist mein Dach für Solar­an­la­gen geeig­net? Wel­che büro­kra­ti­schen Hür­den sind zu erwar­ten? Lohnt sich die Investition?

Ein Solar-Diplom ist nicht not­wen­dig, um Bot­schaf­ter zu wer­den. Wer aus­rei­chend Neu­gier­de mit­bringt und zum Bei­spiel bereits Erfah­run­gen mit der eige­nen Solar­an­la­ge gesam­melt hat, ist ide­al für die­se Auf­ga­be vor­be­rei­tet. Die Teil­nah­me an der Fort­bil­dung ist für alle Inter­es­sen­ten unver­bind­lich und kosten­frei. Es ist jedoch eine Anmel­dung erfor­der­lich unter https://​packs​drauf​.de/​b​o​t​s​c​h​a​f​t​e​r​in/

vhs-Vor­trag: Wie rea­li­täts­nah sind TV-Krimis?

TV-Kri­mis flu­ten in den letz­ten Jah­ren die Bild­schir­me wie kein ande­res Gen­re. Mei­stens sind es coo­le, extro­ver­tier­te Ermitt­ler, die täg­lich auf Jagd nach Mör­dern und ande­ren Ver­bre­chern gehen. Dabei wen­det die Poli­zei im Film bei Zeu­gen, Beschul­dig­ten und ande­ren Betei­lig­ten oft Metho­den an, die im wah­ren Leben geeig­net wären, eine Beam­ten­kar­rie­re rasch zu been­den. In sei­nem Vor­trag am Mitt­woch, 31. Janu­ar, um 19:00 Uhr in der Aula der vhs (Fried­rich­stra­ße 17) stellt der Nürn­ber­ger Rechts­an­walt und Straf­ver­tei­di­ger Harald Straß­ner die Fik­ti­on der nüch­ter­nen Rea­li­tät gegen­über und deckt so man­ches Fehl­ver­hal­ten auf. Der Ein­tritt ist frei. Anmel­dung unter www​.vhs​-erlan​gen​.de

Phil­ipp-Reis-Stra­ße vollgesperrt

Im Orts­teil Bruck ist die Phil­ipp-Reis-Stra­ße am Mon­tag, 29. Janu­ar, in der Zeit von 7:30 bis vor­aus­sicht­lich 12:30 Uhr im Bereich zwi­schen der Ein­mün­dung Eyth- und Max-Planck-Stra­ße auf Höhe des Anwe­sens Nr. 21 gesperrt. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Grund für die Sper­rung ist die Auf­stel­lung eines Mobil­krans. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.