Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Ohne Beu­te entkommen

Rei­che Beu­te woll­ten zwei bis­lang unbe­kann­te männ­li­che Laden­die­be am gest­ri­gen Diens­tag, 23.01.2024, in einem Kauf­haus in der Nürn­ber­ger Stra­ße machen. Aller­dings konn­te ein auf­merk­sa­mer Laden­de­tek­tiv noch einschreiten.

Gegen 18:00 Uhr betra­ten die bei­den Män­ner das Geschäft und mach­ten sich gleich im Ein­gangs­be­reich über dort auf­ge­stell­te Par­füms und Kos­me­tik­ar­ti­kel her. Die­se wur­den unge­niert und in gro­ßen Men­gen in einen mit­ge­führ­ten Ruck­sack gepackt. Bis der Laden­de­tek­tiv ein­schrei­ten konn­te, hat­te sich einer der Män­ner bereits in Rich­tung der Fuß­gän­ger­zo­ne ent­fernt. Aller­dings gelang es noch, den zwei­ten Täter im Geschäft anzu­tref­fen, der dar­auf­hin den Ruck­sack mit dem Die­bes­gut zurück­ließ und eben­falls in die Fuß­gän­ger­zo­ne flüch­te­te. In kür­ze­ster Zeit hat­ten sich die bei­den Die­be Waren im Wert von ca. 2600 Euro in den Ruck­sack gepackt, die glück­li­cher­wei­se im Laden verblieben.

Bei­de Täter konn­ten uner­kannt ent­kom­men, sofor­ti­ge Fahn­dungs­maß­nah­men durch Strei­fen der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt blie­ben ohne Erfolg. Mög­li­che Zeu­gen des Vor­falls, die ins­be­son­de­re eine Per­so­nen­be­schrei­bung der flüch­ti­gen Män­ner abge­ben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 bei der PI Erlan­gen-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­flucht auf Supermarktparkplatz

Spar­dorf – Am Diens­tag, zwi­schen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, park­te eine 22-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw wäh­rend ihres Ein­kaufs auf dem Park­platz eines Super­mark­tes an der „Alten Zie­ge­lei“. Bei dem Pkw han­delt es sich um einen Audi S3. Als sie nach dem Ein­kauf zum Pkw zurück­kehr­te, bemerk­te sie eine Ein­del­lung an der Bei­fah­rer­tü­re. Auf­grund des Scha­dens­bil­des ist davon aus­zu­ge­hen, dass ein Ver­kehrs­teil­neh­mer mit sei­ner Fahr­zeug­tü­re gegen die Bei­fah­rer­tü­re des Pkws der 22-Jäh­ri­gen schlug. Anschlie­ßend ent­fern­te er sich jedoch uner­kannt, ohne sich um eine Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­ge­sche­hen oder Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Trun­ken­heit im Verkehr

Am Diens­tag Nach­mit­tag wur­de die PI Her­zo­gen­au­rach dar­über in Kennt­nis gesetzt, dass eine ver­mut­lich betrun­ke­ne Frau in Heß­dorf im Begriff war mit einem Pkw weg zu fah­ren. Die ein­tref­fen­de Strei­fe konn­te die 73-jäh­ri­ge Pkw-Füh­re­rin einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Bei die­ser zeig­te sie star­ke Aus­fall­erschei­nun­gen, wes­halb bei ihr eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Zur wei­te­ren Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt wur­de der Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

Fahrt mit ille­ga­lem Blaulicht

Am Diens­tag Vor­mit­tag befuhr eine 35-jäh­ri­ge mit Ihrem Pkw die Dr.-Daßler-Straße in Her­zo­gen­au­rach mit ver­min­der­ter Geschwin­dig­keit. Hin­ter ihr fuhr ein 53-jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw und gab mehr­fach Licht­hu­pe. Um sei­nem Wunsch die Pkw-Fah­re­rin zum schnel­le­ren Fah­ren zu bewe­gen, schal­te­te er ein pri­vat beschaff­tes Blau­licht hin­ter sei­ner Wind­schutz­schei­be ein. Die Geschä­dig­te fühl­te sich ver­un­si­chert und genö­tigt anzu­hal­ten, da sie eine Kon­trol­le von Zivil­kräf­ten der Poli­zei ver­mu­te­te. Der 53-jäh­ri­ge fuhr an ihr vor­bei und lies sie ste­hen. Für den Blau­licht­fah­rer hat dies eine Anzei­ge wegen Nöti­gung und Amts­an­ma­ßung zur Folge.

Unfall­flucht im Parkhaus

Am Sams­tag zwi­schen 16:30 und 17:30 Uhr wur­de in einem Park­haus am Olym­pia­ring ein Pkw ange­fah­ren. Ver­mut­lich fuhr der bis­lang unbe­kann­te Täter beim Park- oder Wen­de­ma­nö­ver gegen den gepark­ten Pkw des Geschä­dig­ten. Hin­wei­se an die PI Her­zo­gen­au­rach unter: 09132/7809–0.

Unfall­flucht in Niederndorf

Zwi­schen Mon­tag Abend und Diens­tag Vor­mit­tag wur­de in der Schle­si­er­stra­ße in Her­zo­gen­au­rach (OT Nie­dern­dorf) ein Pkw ange­fah­ren. Der Pkw park­te ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand. Bis­lang unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr gegen den lin­ken Außen­spie­gel des Pkw und beschä­dig­te die­sen und setz­te sei­ne Fahrt, ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten nach­zu­kom­men fort. Hin­wei­se an die PI Her­zo­gen­au­rach unter: 09132/7809–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Laden­dieb­stahl

Eine 17jährige Schü­le­rin aus einem benach­bar­ten Land­kreis ent­wen­de­te am Diens­tag gegen Mit­tag in einem Super­markt in der Rothen­bur­ger Stra­ße in Höch­stadt Kos­me­tik­ar­ti­kel im Gesamt­wert von 32,80 Euro. Ein Laden­de­tek­tiv stell­te die jun­ge Frau zur Rede und erstat­te­te dann Anzei­ge. Die Jugend­li­che wur­de im Anschluss ihrer Mut­ter übergeben.

Unfall­flucht

Einen Scha­den in Höhe von 2000 Euro hat eine Rent­ne­rin an ihrem Pkw zu bekla­gen, weil der Ver­ur­sa­cher ein­fach weg­fuhr, ohne sich um die Scha­den­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Der schwar­ze Ford C‑Max der Geschä­dig­ten war am Diens­tag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr in der Gro­ßen Bau­ern­gas­se auf Höhe der Haus­num­mer 29 geparkt, als der Scha­den dar­an hin­ten links ver­ur­sacht wur­de. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Höch­stadt unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 in Ver­bin­dung zu setzen.