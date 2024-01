PINZ­BERG, LKR. FORCH­HEIM. Diens­tag­mit­tag brann­te ein Holz­häcks­ler im Pinz­ber­ger Orts­teil Elsen­berg. Die Feu­er­wehr war mit einem Groß­auf­ge­bot vor Ort. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei zur Brandursache.

Am Diens­tag, gegen 11.30 Uhr, wähl­te ein Zeu­ge den Not­ruf nach­dem im Pinz­ber­ger Orts­teil Elsen­berg ein Holz­häcks­ler Feu­er gefan­gen hat­te. Ver­bren­nungs­re­ste eines Holz­kraft­wer­kes hat­ten sich bei der Ent­sor­gung ent­zün­det und die Maschi­ne unter star­ker Rauch­ent­wick­lung in Brand gesetzt. Zir­ka eine Stun­de spä­ter brach­ten die über 100 Ein­satz­kräf­te der Feu­er­weh­ren die Flam­men unter Kon­trol­le. Die Lösch­ar­bei­ten dau­er­ten jedoch über meh­re­re Stun­den an. Auch eine angren­zen­de Hal­le wur­de durch den Brand in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf einen sechs­stel­li­gen Euro­be­trag geschätzt. Ange­hö­ri­ge des Ret­tungs­dien­stes betreu­ten eine leicht ver­letz­te Per­son. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat noch vor Ort die Ermitt­lun­gen aufgenommen.