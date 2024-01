Am ver­gan­ge­nen Sams­tag konn­ten die Kulm­ba­cher Bas­ket­bal­ler den ersten Sieg im Kalen­der­jahr 2024 fei­ern und wol­len nun gegen die zwei­te Mann­schaft des Pro‑B Ligi­sten (3.Bundesliga) aus Brei­ten­güß­bach eine Sie­ges­se­rie star­ten. Dabei wird sich das Team der Trai­ner Hol­ger Wies­ner und Tim Koths eini­ges vor­neh­men, denn man ver­lor das Hin­spiel in Brei­ten­güß­bach deut­lich mit der wohl schlech­te­sten Sai­son­lei­stung mit bei­na­he 20 Punk­ten. Nach den Aus­fäl­len im Spiel gegen Veits­höch­heim 2 ste­hen vor­aus­sicht­lich auch die Rou­te­ni­ers Ste­fan Pas­sing und David Brown wie­der mit im Auf­ge­bot, womit Kulm­bach alle Trümp­fe in der Hand haben soll­te, die Lei­stung aus dem Hin­spiel unver­ges­sen zu machen. Das Spiel beginnt um 18.00 Uhr in der CVG Halle.

ATS Kulm­bach Bas­ket­ball: Brown, Hansl, Koths, Schwa­ben­land A., Jung­bau­er, Schwa­ben­land P., Arlt, Pas­sing, Eck­hardt, Pietsch, Malla­nik, Mitchell.