Die SpVgg Jahn Forch­heim hat mit Hol­ger Denz­ler in der Funk­ti­on des Sport­li­chen Lei­ters den Ver­trag unbe­fri­stet ver­län­gert. „Ich freue mich auf die wei­te­re unbe­fri­ste­te Zusam­men­ar­beit mit Hol­ger. Sei­ne gan­ze Art und sei­ne Ein­stel­lung passt her­vor­ra­gend zu uns. Er hat die Fach­kom­pe­tenz und die Kon­tak­te zur Füh­rung wie zur Zusam­men­stel­lung des gesam­ten Teams.“, freut sich Vor­stand Uwe Schüt­tin­ger über die wei­te­re Zusammenarbeit.

Der erste Bau­stein für die Pla­nung der neu­en Sai­son und somit für die sport­li­che Zukunft ist gesetzt. „Zuerst muss­te ich die Jungs ken­nen­ler­nen und zusam­men mit Andi als Coach den Kader zusam­men­hal­ten und punk­tu­ell ver­bes­sern. Die Rück­run­de der letz­ten Sai­son war von Spie­lern und Trai­ner­team her­aus­ra­gend und hat enorm Spaß gemacht. Es hat sich der Cha­rak­ter trotz per­so­nel­ler Eng­päs­se gezeigt und die Trup­pe hat gro­ßen Zusam­men­halt gezeigt.“ Hol­ger hat sich gut ein­ge­lebt und fühlt sich pudel­wohl. „Natür­lich war gera­de die Anfangs­pha­se letz­tes Jahr nicht ein­fach. Den­noch haben es mir Spie­ler und Funk­tio­nä­re sehr leicht gemacht mich hier ein­zu­ge­wöh­nen. Des­we­gen war es die logi­sche Kon­se­quenz beim Jahn wei­ter­zu­ma­chen.“, erin­nert sich Hol­ger über sein erstes Jahr in Forchheim.

Gemein­sam möch­te Vor­stand Uwe Schüt­tin­ger mit Hol­ger Denz­ler das Team und Ver­ein wei­ter­ent­wickeln und die näch­sten Schrit­te gehen. Der Kader soll auch zukünf­tig pri­mär aus regio­na­len Talen­ten, die hier rei­fen und zusam­men mit eini­gen Füh­rungs­spie­lern eine Mann­schaft mit Sub­stanz bil­den. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren arbei­tet man beson­ders dar­an, den Unter­bau aus­zu­bau­en und zu stär­ken. So kann der Jahn vom Alter von 4 – 15 Jah­ren in jeder Alters­klas­se wie­der eige­ne Jugend­teams stel­len. Uwe Schüt­tin­ger weiß es gibt noch viel zu tun. Dabei hilft aber die Kon­stanz und Ver­län­ge­rung bei der Posi­ti­on des Sport­li­chen Lei­ters um Denz­ler enorm.

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag gab es den Trai­nings­auf­takt. Trai­ner Andi Möni­us begrüß­te sei­ne Spie­ler zur ersten Ein­heit. „Nach der Win­ter­pau­se star­ten wir am neu­en Gelän­de auch mit dem Spiel­be­trieb. Die Vor­aus­set­zun­gen für die Trai­nings­ar­beit und die zen­tra­le Lage haben sich für den Gesamt­ver­ein enorm ver­bes­sert.“, so ist auch die Vor­freu­de auf den Rück­run­den­start bei Hol­ger Denz­ler groß. Die Grund­la­ge ist also gelegt. Nun freut sich das Team bei den Test­spie­len auf den ein oder ande­ren Zuschau­en und berei­tet sich auf die Rück­run­de der Lan­des­li­ga Sai­son vor.