Nur eine Woche nach dem Gast­spiel in Amberg durf­te die erste Damen­mann­schaft der DJK die Zweit­ver­tre­tung des BSV Bay­reuth sowie den TV Vohen­strauß in der hei­mi­schen Egger­bach­hal­le begrü­ßen. Nach zuletzt deut­lich auf­stei­gen­der Form woll­te das Team um Coach Tom Wüst­ner an die­sem Heim­spiel­tag selbst­ver­ständ­lich mit einem Dop­pel­sieg wei­ter Abstand zwi­schen sich und die Abstiegs­plät­zen bringen.

Im ersten Spiel kam es zum Duell gegen den letzt­jäh­ri­gen Liga­kon­kur­ren­ten aus der Bezirks­li­ga, die BSV Bay­reuth 2. Die­ses Spiel stand auf­grund des Tabel­len­stands des Gastes bereits vor Anpfiff unter dem Mot­to „Must Win“. Gegen den bis­lang sieg­lo­sen Tabel­len­letz­ten aus Bay­reuth taten sich die Damen vom Egger­bach zu Begin aller­dings schwer und rann­ten schnell einem Rück­stand hin­ter­her. Der Druck zu gewin­nen war bei der DJK deut­lich zu spü­ren, auf der ande­ren Sei­te setz­te der BSV die Heim­mann­schaft immer wie­der mit star­ken Auf­schlä­gen zusätz­lich unter Druck. Mit­te des ersten Durch­gangs fan­den die Eggols­hei­me­rin­nen immer bes­ser zu ihrem Spiel und konn­ten sich Stück für Stück abset­zen. Da sich die Annah­me immer wei­ter sta­bi­li­sier­te, konn­te sich die DJK schluss­end­lich mit 25:21 durch­set­zen. Im zwei­ten Satz lie­ßen die Damen vom Egger­bach anschlie­ßend wenig anbren­nen und konn­te eine Start-Ziel-Füh­rung in einen 25:18 Satz­ge­winn ummün­zen. Im drit­ten Durch­gang konn­ten sich die Eggols­hei­me­rin­nen durch enor­men Druck im Angriff sowie viel Fines­se von Stel­le­rin Lau­ra Neu­ner schnell abset­zen. Am Ende mach­te es die DJK etwas span­nen­der als unbe­dingt nötig, der zwei­te Match­ball konn­te schließ­lich aber nach knapp über 70 Minu­ten zum viel umju­bel­ten 26:24 ver­wan­delt wer­den. Damit konn­te die Heim­mann­schaft ihrer Favo­ri­ten­rol­le gerecht wer­den und den BSV Bay­reuth 2, wie auch in der ver­gan­ge­nen Sai­son, zu Hau­se mit 3:0 besiegen.

Mit die­sem Sieg im Rücken woll­ten die Eggols­hei­me­rin­nen auch gegen den Tabel­len­vier­ten aus Vohen­strauß etwas Zähl­ba­res holen. Bereits am ersten Spiel­tag war die DJK nah an einem Sieg gegen die Ober­pfäl­ze­rin­nen dran, doch trotz ins­ge­samt mehr erziel­ter Punk­te muss­te man sich unglück­lich mit 1:3 geschla­gen geben. Zu Beginn ent­wickel­te sich ein offe­ner Schlag­ab­tausch, bei­de Mann­schaf­ten kamen immer wie­der mit star­ken Angriffs­schlä­gen zu Punk­ten. Nach kur­zer Zeit nahm aller­dings die hei­mi­sche DJK das Heft in die Hand und zog Punkt für Punkt davon. Schlä­ge auf die Drei­me­ter­li­nie, Zwei-Meter-Schüs­se oder cle­ver geleg­te Bäl­le: die Damen vom Egger­bach zeig­ten in die­ser Pha­se Vol­ley­ball in sei­ner schön­sten Form. Völ­lig ver­dient sicher­te sich die DJK den ersten Satz gegen etwas rat­los wir­ken­de Gäste aus Vohen­strauß mit 25:15. Auch wenn es im fol­gen­den Satz ab und an eng wur­de und den Eggols­hei­me­rin­nen durch eini­ge frag­wür­di­ge Schieds­rich­ter­ent­schei­dun­gen Stei­ne in den Weg gelegt wur­den, besann sich das Team immer wie­der auf ihr star­kes Angriffs­spiel und konn­te sich somit auch in die­sen Pha­sen Punk­te erar­bei­ten. Die zusätz­lich her­vor­ra­gen­de Feld­ab­wehr rund um die Libe­ras Ramo­na Geck und Korin­na Fischer garan­tier­te der DJK anschlie­ßend den sou­ve­rä­nen 25:20 Satz­ge­winn. Als die Eggols­hei­me­rin­nen Anfang des drit­ten Sat­zes die „Fen­ster zu mach­ten“ und Angriff um Angriff der Gäste aus Vohen­strauß block­ten, zog man dem Geg­ner damit den Zahn. Letzt­end­lich konn­te man beim über­deut­li­chen 25:14 und dem damit ein­her­ge­hen­den 3:0 Heim­sieg fast von einem Klas­sen­un­ter­schied reden, zu deut­lich war die Über­le­gen­heit der DJK an die­sem Samstagnachmittag.

Mit ver­dien­ten sechs Punk­ten been­de­ten die Eggols­hei­me­rin­nen also ihren drit­ten Heim­spiel­tag in die­ser Sai­son. Damit sprin­gen die Damen vom Egger­bach erst­mals in die­ser Sai­son sogar bis auf den vier­ten Tabel­len­platz. Mitt­ler­wei­le ist die DJK voll­ends in der Lan­des­li­ga ange­kom­men und gewöhnt sich von Par­tie zu Par­tie immer mehr an die höhe­re Spiel­ge­schwin­dig­keit. Vor allem die Art und Wei­se wie die letz­ten Erfol­ge ein­ge­fah­ren wer­den konn­ten macht auch für die kom­men­den Spie­le Mut. Zuvor aber bekom­men die Damen der DJK eine län­ge­re Pau­se und müs­sen erst am 17.02 beim aktu­ell Tabel­len­drit­ten aus Hahn­bach wie­der auf das Feld zurück­keh­ren. Mit einer ähn­li­chen Lei­stung wie heu­te könn­te auch dann eine Über­ra­schung durch­aus drin sein.