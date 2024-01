Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Han­dy­dieb­stahl schnell geklärt

Der Dieb­stahl eines Mobil­te­le­fons konn­te am gest­ri­gen Abend sehr zügig auf­ge­klärt wer­den, hier­bei erhielt die Poli­zei aller­dings uner­war­te­te Hilfe.

Wäh­rend der 43-jäh­ri­ge Geschä­dig­te am gest­ri­gen Nach­mit­tag in einem Erlan­ger Fit­ness­stu­dio trai­nier­te, wur­de ihm aus der Umklei­de­ka­bi­ne sein Mobil­te­le­fon im Wert von ca. 1500 Euro ent­wen­det. Eine sofor­ti­ge Ortung sei­nes Tele­fons erbrach­te kei­ne wei­te­ren Hin­wei­se, so dass er am Abend den Dieb­stahl bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt zur Anzei­ge brachte.

Noch wäh­rend der Sach­ver­halts­auf­nah­me auf der Wache erhielt der sicht­lich über­rasch­te Geschä­dig­te sein Tele­fon zurück. Der Vater eines 13-jäh­ri­gen kam näm­lich zeit­gleich zur Dienst­stel­le und brach­te das Die­bes­gut zurück. Sein Sohn hat­te das Tele­fon am Nach­mit­tag aus der Umklei­de­ka­bi­ne ent­wen­det und mit nach Hau­se genom­men. Unmit­tel­bar nach­dem der Vater dies bemerk­te und das Han­dy zu Hau­se gefun­den hat­te, gab er es bei der Poli­zei ab.

E‑Scooter Fah­rer bei Zusam­men­stoß ver­letzt – Ver­ur­sa­cher flüchtig

Weil eine 25-jäh­ri­ge E‑S­coo­ter-Fah­re­rin am gest­ri­gen Mon­tag, 22.01.2024, das Rot­licht miss­ach­te­te, kam es zum Zusam­men­stoß mit einem Pkw. Der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer eines schwar­zen Pkws flüch­te­te aller­dings von der Unfallstelle.

Gegen 18:40 Uhr befuhr die jun­ge Frau die Luit­pold­stra­ße in Rich­tung der Stadt­mit­te. Im Kreu­zungs­be­reich mit der Loe­we­nich­stra­ße hielt sie zunächst bei Rot­licht an, über­quer­te dann aller­dings die Kreu­zung in gera­der Fahrt­rich­tung, obwohl zu die­sem Zeit­punkt die Ampel ledig­lich Grün­licht für Rechts­ab­bie­ger zeig­te. Des­halb kam es zum Zusam­men­stoß mit einem bevor­rech­tig­ten, aus der Loe­we­nich­stra­ße kom­men­den, schwar­zen Pkw. Obwohl der unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer die Dame fron­tal erfass­te und sie durch den Auf­prall zu Boden stürz­te, ent­fern­te sich die­ser uner­laubt von der Unfall­stel­le und fuhr ohne sich um die Dame zu küm­mern davon. Auf­grund zahl­rei­cher Schürf­wun­den wur­de die Frau vom Ret­tungs­dienst in eine Erlan­ger Kli­nik verbracht.

Da sich zur Unfall­zeit zahl­rei­che Pas­san­ten im Bereich der Unfall­stel­le auf­ge­hal­ten haben sol­len, bit­tet die Erlan­ger Poli­zei mög­li­che Zeu­gen des Unfalls sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

2 x Ver­kehrs­un­fall­flucht in Heroldsberg

Heroldsberg/​OT Groß­ge­schaidt – Im Tat­zeit­raum, vom 14.01.24 – 20.01.24, ereig­ne­te sich im Bereich der Klein­gar­ten­an­la­ge (Nähe Bahn­hof) ein Ver­kehrs­un­fall. Hier­bei wur­de ein Zaun und eine Hecke eines Gar­ten­grund­stückes beschä­digt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf etwa 400€ geschätzt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Ört­lich­keit ohne die Poli­zei über den Unfall in Kennt­nis zu set­zen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet nun um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09131/760514.

Herolds­berg – Im Tat­zeit­raum, vom 19.01.24 – 22.01.24, kam es in der Rudolf-Schiestl-Stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Ein unbe­kann­ter Unfall­ver­ur­sa­cher tou­chier­te ver­mut­lich beim Ran­gie­ren mit sei­ner Anhän­ger­kupp­lung einen gepark­ten Pkw. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Ört­lich­keit ohne sich um eine ord­nungs­ge­mä­ße Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Am gepark­ten Pkw ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000€. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet nun um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 09131/760514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Unfall­flüch­ti­ger dank Zeu­gen ermittelt

Der Auf­merk­sam­keit eines Zeu­gen ist es zu ver­dan­ken, dass ein Auto­fah­rer den von einem unfall­flüch­ti­gen Pkw-Fah­rer ver­ur­sach­ten Scha­den in Höhe von 500 Euro nun wohl doch ersetzt bekommt. Der Zeu­ge hat­te am Mon­tag­vor­mit­tag bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt ange­ru­fen und mit­ge­teilt, dass er gera­de einen Unfall beob­ach­tet habe. Ein Fahr­zeug war dem­nach beim Aus­par­ken An der Stei­ge in Höch­stadt a.d. Aisch gegen einen gepark­ten Pkw gesto­ßen und danach ein­fach weg­ge­fah­ren. Über das vom Zeu­gen mit­ge­teil­te Kenn­zei­chen konn­te der ver­ant­wort­li­che Mer­ce­des­fah­rer dann aus­fin­dig gemacht wer­den. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.