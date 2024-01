Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag befan­den sich meh­re­re Lang­fin­ger im Stadt­ge­biet auf Die­bes­tour. Die­se ent­wen­de­ten teil­wei­se Waren für meh­re­re hun­dert Euro. Für drei von ihnen ende­te dies jedoch in einer Zel­le der Poli­zei. Dort war­ten sie jetzt auf ihre Vor­füh­rung vor dem Richter.

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem Lkw-Fah­rer und einem Pkw-Fah­rer im Hafen­ge­biet in Bam­berg. Bei­de Ver­kehrs­teil­neh­mer befan­den sich an der roten Ampel­an­la­ge um vom Hafen auf die B26 auf­zu­fah­ren, bzw. auf die­se abzu­bie­gen. Beim Abbie­ge­vor­gang über­sah der Lkw-Fah­rer dann jedoch den neben ihm ste­hen­den Pkw. Der Pkw wur­de sodann unter dem Auf­lie­ger des Lkw ein­ge­klemmt. Glück­li­cher­wei­se wur­de hier­bei nie­mand ver­letzt. Es ent­stand jedoch ein Sach­sacha­den von ca. 15.000 Euro und ein lan­ger Rück­stau in das Hafengebiet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

ZÜCKS­HUT. Scha­den von etwa 2.000 Euro hin­ter­ließ ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer an einem in der Haupt­stra­ße (im Ver­lauf einer 90 Grad-Kur­ve) gepark­ten Pkw. Zwi­schen 15. und 22. Janu­ar wur­de am blau­en Pkw, Vol­vo, die lin­ke vor­de­re Fahr­zeug­sei­te beschä­digt. Der Scha­dens­ver­ur­sa­cher flüch­te­te, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Gleich zwei Fah­rer ohne Füh­rer­schein erwischt

Bam­berg. Gleich zwei­mal wur­den die Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei am Mon­tag im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet fün­dig. Zunächst fiel ihnen am Mor­gen im Insel­ge­biet ein Ford aus Ost­eu­ro­pa auf. Des­sen 45-jäh­ri­ger Fah­rer mach­te die Ange­le­gen­heit kurz und schmerz­los, da er gleich zugab, kei­ner­lei Fahr­erlaub­nis zu besit­zen. Am Abend kon­trol­lier­ten sie ein wei­te­res Auto (VW) aus Ost­eu­ro­pa im Hafen­ge­biet. Des­sen 21-jäh­ri­ger Fah­rer teil­te zunächst noch mit, dass er einen Füh­rer­schein besit­zen, aber nicht mit­füh­ren wür­de. Da er aber fest­stel­len muss­te, dass die Beam­ten nun dabei waren, sich mit sei­ner Aus­sa­ge nicht ein­fach so zufrie­den zu geben, son­dern statt­des­sen den Wahr­heits­ge­halt durch Recher­chen über­prüf­ten, gab auch er schließ­lich zu, dass er gar nicht hin­ter dem Steu­er sit­zen durf­te. Für bei­de Fah­rer ende­te die Fahrt in Bam­berg zu Fuß und es wur­den jeweils Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis eröffnet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Nach Strei­tig­keit alko­ho­li­siert mit dem Auto gefahren

Bay­reuth. Nach einer Strei­tig­keit am Mon­tag gegen 20 Uhr mit sei­ner Ehe­frau, stieg ein 48jähriger Bay­reuth alko­ho­li­siert in sei­nen Pkw. Der Mann fuhr mit dem Auto vom Wohn­an­we­sen weg, kehr­te aber kurz dar­auf wie­der zurück. Die zur Schlich­tung des Strei­tes geru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten bemerk­ten bei dem Mann einen deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch. Im Gespräch mit den Beam­ten räum­te der Mann die Fahrt mit dem Pkw ein. Ein Alko­hol­test ergab einen Wert von 1,46 Pro­mil­le. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr – beim Streit selbst war es nicht zu Straf­ta­ten gekommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Ver­such­ter Wohnungseinbruch

PEG­NITZ, LKR. BAY­REUTH. In der Nacht auf Mon­tag ver­such­ten Unbe­kann­te gewalt­sam in eine Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in Peg­nitz ein­zu­drin­gen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Sonn­tag, 18.30 Uhr, bis Mon­tag, 14 Uhr mach­ten sich die Täter erfolg­los an der Woh­nungs­tür zu schaf­fen. Anschlie­ßend flüch­te­ten sie uner­kannt und ohne Beu­te aus dem Haus im Mühl­weg. Die Bewoh­ner bemerk­ten am Mon­tag die Schä­den an der Tür und ver­stän­dig­ten die Poli­zei. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kri­po Bayreuth.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Igens­dorf. Eine auf­merk­sa­me Auto­fah­re­rin konn­te Mitt­woch­nacht im Vor­bei­fah­ren beob­ach­ten, wie 6 bis 7 Jugend­li­che von einer kaput­ten Glas­schei­be des War­te­häus­chens am Bahn­steig in Rich­tung Mit­tel­dorf weg­rann­ten. Die 18-jäh­ri­ge fuhr nach Hau­se und ver­stän­dig­te von dort die Poli­zei. Im Rah­men einer Fahn­dung konn­ten meh­re­re Jugend­li­che in der Nähe fest­ge­stellt wer­den. Einer davon konn­te ein­deu­tig als einer der Flüch­ti­gen iden­ti­fi­ziert wer­den. Bei der Durch­su­chung konn­te bei ihm zusätz­lich Rausch­gift­zu­be­hör fest­ge­stellt wer­den. Der Min­der­jäh­ri­ge wur­de sei­ner Erzie­hungs­be­rech­tig­ten über­ge­ben. Es fol­gen wei­te­re Ermittlungen.

Dieb­stahl einer Geldbörse

Göß­wein­stein. Am Mon­tag­mor­gen ereig­ne­te sich in einem Super­markt in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße ein drei­ster Geld­bör­sen­dieb­stahl. Als eine 80-jäh­ri­ge Dame sich wäh­rend ihres Ein­kaufs von ihrem Ein­kaufs­wa­gen weg­dreh­te, um in die Tief­kühl­tru­he zu grei­fen, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ihre läng­li­che, oran­ge­far­be­ne Geld­bör­se aus dem Ein­kaufs­wa­gen. Dies wur­de durch die Video­auf­zeich­nun­gen des Super­mark­tes bekannt, da es der Rent­ne­rin zuerst nicht auf­fiel. Der Täter ist männ­lich und trug zum Tat­zeit­punkt eine dun­kel­blaue Dau­nen­jacke, eine blaue Müt­ze, eine blaue stone-washed-Jeans sowie wei­ße Turn­schu­he mit auf­fäl­lig gel­ber Soh­le. Wer Hin­wei­se zu dem Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­dienst­stel­le Eber­mann­stadt in Ver­bin­dung setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Neun­kir­chen am Brand. Eine 43-Jäh­ri­ge fuhr am Mon­tag­abend mit ihrem Opel Astra auf der Fried­hofstra­ße in Rich­tung Kreu­zung zur Staats­stra­ße. Von Effel­trich kam zeit­gleich ein Chrys­ler-Fah­rer und an der Kreu­zung kam es zur Kol­li­si­on. Ver­letzt wur­de hier­bei nie­mand, aller­dings ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 3.500 Euro. Da der Unfall­her­gang unklar ist, wer­den Zeu­gen gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Unfall­fluch­ten

Neun­kir­chen am Brand. Eine 33-Jäh­ri­ge fuhr am Mon­tag­vor­mit­tag mit ihrem Audi/​TT in die Tank­stel­le in der Erlan­ger Stra­ße. An der Zapf­säu­le 6 woll­te sie anhal­ten, als von hin­ten eine Frau mit ihrem Ford vor­bei­fuhr und anhielt. Beim anschlie­ßen­den Zurück­set­zen tou­chier­te sie den Audi und fuhr davon, ohne sich um den Scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro zu küm­mern. Der Unfall­her­gang konn­te von Zeu­gen beob­ach­tet und die Unfall­ver­ur­sa­che­rin hier­auf ermit­telt werden.

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen am Brand. Ein Laden­dieb­stahl ereig­ne­te sich am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag in einem Ver­brau­cher­markt in der Hen­ker­steg­stra­ße. Dort ver­such­te ein 45-jäh­ri­ger Mann, einen Teil sei­ner Ein­käu­fe an der Kas­se vor­bei­zu­schmug­geln. Die Waren im Wert von fast 30 Euro wur­den von der Kas­sie­re­rin bemerkt und sie hat dar­auf­hin die Poli­zei ver­stän­digt. Den Mann erwar­tet nun neben einem Haus­ver­bot noch eine Anzei­ge wegen Diebstahl.

Son­sti­ges

Burk. Sams­tag­nacht ver­such­ten bis­lang unbe­kann­te Täter, einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten im Sta­ren­weg gewalt­sam zu öff­nen. Die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim haben die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. In die­sem Zusam­men­hang wer­den Zeu­gen, wel­che die Täter oder den Tat­her­gang beob­ach­ten konn­ten, gebe­ten, sich unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

