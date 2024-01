Online-Ver­an­stal­tung am 30. Janu­ar 2024 um 19 Uhr – kei­ne Anmel­dung nötig

Land­wirt ist einer der span­nend­sten und viel­sei­tig­sten Beru­fe über­haupt. Men­schen, die Inter­es­se an einer Kar­rie­re in der Land­wirt­schaft haben, bie­ten die Ämter für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (ÄELF) Bam­berg und Coburg-Kulm­bach am Diens­tag, 30. Janu­ar um 19 Uhr die Mög­lich­keit, sich aus­gie­big zu infor­mie­ren. Zusam­men mit der Regie­rung von Ober­fran­ken und Staat­li­chen Berufs­schu­le Coburg wird der Beruf und der Ablauf der Aus­bil­dung vor­ge­stellt. Die Teil­neh­mer ler­nen zudem die künf­ti­gen Ansprech­part­ne­rin­nen Sabi­ne Braun (AELF Bam­berg) und Sabi­ne Wal­dert (AELF Coburg-Kulm­bach) sowie Ansprech­part­ner Fritz Asen (AELF Bay­reuth-Münch­berg) ken­nen. Ein kur­zer, infor­ma­ti­ver Film über das Berufs­bild „Land­wirt“ run­det den Abend ab.

Für die Online-Ver­an­stal­tung ist kei­ne Anmel­dung nötig, Teil­nah­me und Infos unter https://​www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​l​a​n​d​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​3​4​1​8​5​1​/​i​n​d​e​x​.​php