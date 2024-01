Im Zei­chen der bevor­ste­hen­den Euro­pa­wahl, des Kamp­fes gegen den Rechts­ra­di­ka­lis­mus und der Kri­tik an der Ampel in Ber­lin stand der gemein­sa­me Neu­jahrs­emp­fang der CSU-Kreis­ver­bän­de Erlan­gen und Erlan­gen-Höch­stadt am Sonn­tag in der Lades-Hal­le in Erlan­gen. Pro­mi­nen­ter Gast­red­ner war der baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster für Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten und Inter­na­tio­na­les, Eric Beißwenger.

Der gelern­te Land- und stu­dier­te Betriebs­wirt brach eine Lan­ze für „sei­ne“ Bau­ern: „Die haben recht, sie demon­strier­ten fried­lich und ange­mel­det“, sag­te er unter dem Bei­fall der zahl­rei­chen Gäste. Beiß­wen­ger kam auch auf die Pro­ble­me und Kri­sen in der Welt zu spre­chen. Wir sei­en gefor­dert, alles gut zu machen. In die glei­che Ker­be hieb auch Kon­rad Kör­ner, der sich als Kan­di­dat für die Euro­pa­wahl prä­sen­tier­te. Anrei­ze schaf­fen statt zu regu­lie­ren heißt die Devi­se des Her­zo­gen­au­ra­chers. Eben­falls sehr kämp­fe­risch gab sich der baye­ri­sche Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann, der dem „Murks aus Ber­lin“ eine kla­re Absa­ge erteilte.

Ein­gangs hat­ten im Duett die Kreis­vor­sit­zen­den MdB Ste­fan Mül­ler und Kurt Höl­ler mit lau­ni­gen Wor­ten die Gäste begrüßt. Sie bedank­ten sich aus­drück­lich für die Arbeit des Innen­mi­ni­sters und für das Enga­ge­ment des Ent­bü­ro­kra­ti­sie­rungs­be­auf­trag­ten MdL Wal­ter Nussel.

Der Musik­ver­ein Elters­dorf umrahm­te die Ver­an­stal­tung musi­ka­lisch. Zum Abschluss der gelun­ge­nen Ver­an­stal­tung mit opti­mi­sti­schem Aus­blick wur­den noch die Bay­ern­hym­ne und die deut­sche Natio­nal­hym­ne angestimmt.

Leo Hil­del