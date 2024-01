Am Sonn­tag den 21.01. konn­te sich der RSV vor rund 120 Fans in der hei­mi­schen Ober­fran­ken­hal­le, domi­nant mit 61:32 Punk­ten gegen die Gäste aus Ulm durchsetzten.

„Wenn­gleich wir in die­ser Woche eini­ge ver­let­zungs- & krank­heits­be­ding­te Aus­fäl­le zu kom­pen­sie­ren hat­ten, haben die Mädels und Jungs in jedem Trai­ning Voll­gas gege­ben. Die­se Inten­si­tät die wir im Spiel gegen­ein­an­der in nahe­zu jeder Trai­nings­ein­heit an den Tag legen, konn­ten wir gera­de im 2. und 3. Vier­tel sehr gut abru­fen. In die­sen bei­den Spiel­ab­schnit­ten haben wir Ulm sowohl offen­siv als auch defen­siv domi­niert. Das soll auch zukünf­tig unser Spiel sein. Hier­an wer­den wir Tag für Tag wei­ter arbei­ten.“, fasst Spie­ler­trai­ner And­re Hopp die Begeg­nung in aller Kür­ze zusammen.

Nach einem zunächst aus­ge­gli­che­nen ersten Vier­tel (10:09 Punk­te) domi­nier­ten die Bay­reu­ther das Spiel dank einer beein­drucken­den Team­de­fen­se in 2. Vier­tel. In die­ser Pha­se des Spiels zwang der RSV die Ulmer regel­mä­ßig zu Ball­ver­lu­sten und schwie­ri­gen Korb­ab­schlüs­sen. Die Offen­si­ve der Wag­ner­städ­ter kam im Gegen­zug bes­ser ins Rol­len und so konn­te sich der RSV zur Halb­zeit mit 31:13 Zäh­lern absetzten.

Auch nach der Halb­zeit­pau­se ließ der RSV kei­nen Zwei­fel am Aus­gang des Spiels auf­kom­men. Dank der anhal­tend star­ken Ver­tei­di­gung, in die­sem Vier­tel konn­ten die Ulmer erneut nur 8 Punk­te erzie­len, wur­den die Bay­reu­ther ihrer Favo­ri­ten­rol­le voll­ends gerecht. Mit einem Spiel­stand von 51:21 und somit einer 30 Punk­te Füh­rung nach dem 3. Vier­tel, roll­ten die Teams in den letz­ten Spielabschnitt.

Nach­dem die Vor­ent­schei­dung über den Aus­gang des Spiels bereits gefal­len war, lie­ßen bei­de Trai­ner noch ein­mal unter­schied­lich­ste Auf­stel­lun­gen aufs Par­kett. So konn­ten sowohl auf Sei­ten der Ulmer, als auch auf Sei­ten der Bay­reu­ther alle Akteu­re ein­ge­setzt wer­den. Mit 10:11 gab der RSV den letz­ten Spiel­ab­schnitt zwar knapp an die Gäste ab, dies hat­te jedoch kei­ner­lei Ein­fluss auf das Spiel und die domi­nan­te und unge­fähr­de­te Per­for­mance der Bay­reu­ther die mit 8 zu 0 Sie­gen wei­ter­hin die Tabel­le der 2. Bun­des­li­ga anführen.

Aus­blick:

Am Sonn­tag den 28.01. geht es für das Team von Spie­ler­trai­ner And­re Hopp nach Tübin­gen zum näch­sten Sai­son­spiel. Gegen das Tabel­len­schluss­licht sol­len die näch­sten Punk­te her, ehe es für die Bay­reu­ther Mit­te Febru­ar, am 18.02. zum Spit­zen­spiel der RBBL2 nach Ham­burg geht.