Ver­an­stal­tungs­hin­weis für Sams­tag, 10. Febru­ar 2024 um 17.30 Uhr + Sonn­tag, 11. Febru­ar 2024 um 19.30 Uhr/​Kreis­kul­tur­raum Kronach

Eme­ry Escher in „Mein Blind Date mit dem Leben“

Am 10. + 11. Febru­ar 2024 ist das berüh­ren­de Stück „Mein Blind Date mit dem Leben“ im Kreis­kul­tur­raum Kro­nach zu sehen. Das Thea­ter­stück erzählt die beein­drucken­de Lebens­ge­schich­te von Sali­ya Kaha­wat­te, der als Jugend­li­cher sein Augen­licht ver­lor. Trotz­dem hielt ihn die­ser Rück­schlag nicht davon ab, sei­ne Träu­me zu bewah­ren und den Blick für die wesent­li­chen Din­ge im Leben nicht zu ver­lie­ren. Mit Hil­fe sei­nes besten Freun­des (Eme­ry Escher) über­win­det Sali­ya alle Hin­der­nis­se. Eme­ry Escher spielt als bester Freund Rob­bie und Scherz­keks eine der Haupt­rol­len in der Büh­nen­ad­ap­ti­on von „Mein Blind Date mit dem Leben“.

„Mit Humor und einer lebens­be­ja­hen­den Ein­stel­lung kann man alles schaf­fen. Es macht gro­ßen Spaß, die Rol­le von Rob­bie zu spie­len – sei­ne posi­ti­ve Ener­gie geht auf die Zuschau­er über, es ist wun­der­bar, das zu spü­ren.,“ so Eme­ry Escher.

Die warm­her­zi­ge Komö­die basiert auf einer wah­ren Geschich­te und zeigt, wie wich­tig wah­re Freun­de sind und dass man nie­mals den Mut ver­lie­ren soll­te, sei­ne Träu­me zu ver­wirk­li­chen. 2017 wur­de das Stück von Marc Rothe­mund für das Kino ver­filmt – nun kann sich das Publi­kum in Kro­nach von die­ser beein­drucken­den Lebens­ge­schich­te ver­zau­bern lassen.

Zur Sto­ry:

Im Teen­ager­al­ter von 15 Jah­ren ver­liert der Deutsch-Sin­gha­le­se Sali­ya Kaha­wat­te sein Seh­ver­mö­gen fast voll­stän­dig. Da die Erblin­dung droht, wird ihm emp­foh­len sei­ne Schu­le zu ver­las­sen und in einer Blin­den­werk­statt zu arbei­ten. Sali­ya möch­te aber ein selbst­be­stimm­tes Leben füh­ren und schafft es! Er ver­schweigt sei­ne Beein­träch­ti­gung, absol­viert sein Abitur und bekommt einen Aus­bil­dungs­platz in der Gastro­no­mie. Mit­hil­fe sei­ner Freun­de besteht er 15 Jah­re lang in der Welt der Sehen­den. Doch als er sich ver­liebt, muss er sich der Wahr­heit stel­len… Auf­ge­ben kommt für Sali­ya aber nicht infra­ge. Sei­ne Geschich­te bewegt und ermu­tigt zugleich!