Die Nie­der­la­gen­se­rie ist Geschich­te. Der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach gewinnt am 16. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B vor groß­ar­ti­ger Kulis­se in der hei­mi­schen Hans-Jung-Hal­le mit 67:58 gegen den FC Bay­ern Bas­ket­ball 2 und ver­lässt damit den Platz an der roten Laterne.

Güß­bach-Coach Mark Völkl muss­te am ver­gan­ge­nen Sonn­tag erneut auf sei­ne Guards Engel und Feu­er­pfeil ver­zich­ten. Zudem war auch noch Stef­fen Wal­de nicht ein­satz­fä­hig. Dafür war Cen­ter Erik Land wie­der mit dabei. Bei den Bay­ern ver­weil­te Tops­cor­rer Ivan Khar­chen­kov 40 Minu­ten auf der Bank beim Bun­des­li­ga­spiel in Chem­nitz, sodass er sei­ner Mann­schaft in Brei­ten­güß­bach fehl­te. Den bes­se­ren Start in die Begeg­nung erwisch­ten die Lan­des­haupt­städt­ler, die nach Punk­ten von Radon­cic, Blank und Serm­pe­zis schnell mit 1:8 in Füh­rung lagen. Die Haus­her­ren taten sich anfangs sehr schwer und erziel­ten erst nach vier Minu­ten den ersten Feld­korb durch Mar­lon Ste­phan. Kalu traf wenig spä­ter zwei Drei­er zum 7:16, was die höch­ste Bay­ern-Füh­rung die­ses Spiels dar­stell­te. Nach einer Aus­zeit von Mark Völkl kam sein Team bes­ser ins Spiel und kam ange­führt von Trummeter und Land auf 12:16 her­an. Aller­dings war Kalu in die­ser Pha­se nicht zu stop­pen und stell­te im Allein­gang auf 12:20 nach dem ersten Viertel.

Im zwei­ten Spiel­ab­schnitt agier­ten die Gast­ge­ber mit wech­seln­den Abwehr­for­ma­tio­nen, was die jun­gen Münch­ner vor gro­ße Pro­ble­me stell­te. Ste­phan und Trummeter brach­ten ihre Mann­schaft auf 19:22 her­an (14.). Güß­bach such­te nun ver­mehrt den Weg ans Brett zur gro­ßen Gar­de. Wag­ner und Klaus tra­fen dort ihre Wür­fe und nach schö­nem Pass­spiel ver­senk­te Trummeter einen offe­nen Drei­er zur 26:24-Führung (17.). Die­sen Vor­sprung woll­te man unbe­dingt mit in die Halb­zeit neh­men. Dip­pold, Nies­lon und Trumm­ter bau­ten die­sen bis zur 19. Minu­te gar auf 34:27 aus. Lici­na stell­te kurz vor der Pau­sen­si­re­ne aber noch auf 34:30. Die Ober­fran­ken lie­ßen in den zwei­ten zehn Spiel­mi­nu­ten nur 10 Münch­ner Punk­te zu, was der aus­schlag­ge­ben­de Punkt für die Halb­zeit­füh­rung war.

Bay­ern glich durch Radon­cic und Kalu zu Beginn des drit­ten Vier­tels schnell zum 36:36 aus. Auch einen Drei­er von Jonas Klaus kon­ter­te Bay­erns Tops­cor­rer Kalu (26 Punk­te) umge­hend. Er war es auch, der wenig spä­ter die 39:42-Führung für sei­ne Mann­schaft erspiel­te. Doch anders als in den ver­gan­ge­nen Wochen blieb die Trö­ster-Trup­pe die­ses Mal dran und ging nicht noch höher in Rück­stand. Trummeter und Wörr­lein am Brett, sowie Bau­er von der Drei­er­li­nie sorg­ten für den erneu­ten Füh­rungs­wech­sel, 46:42. Dip­pold und Ste­phan erhöh­ten kurz vor dem Vier­tel­en­de von der Frei­wurf­li­nie auf 51:43, ehe erneut Kalu den 51:45-Stand nach 30 Spiel­mi­nu­ten herstellte.

Ange­trie­ben von den zahl­rei­chen lau­ten Fans in der Güß­ba­cher Hans-Jung-Hal­le woll­te der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach unbe­dingt die­ses Spiel gewin­nen. Doch den bes­se­ren Start in den Schluss­ab­schnitt hat­ten die Bay­ern, die nach einem Radon­cic-Drei­er und einem Frei­wurf von Kalu wie­der auf 51:49 dran waren (33.). Doch der zwei­te Bau­er-Drei­er bin­nen weni­ger Minu­ten erlö­ste wenig spä­ter das Publi­kum, nach­dem man zuvor knapp vier Minu­ten ohne Zäh­ler blieb. Bei­de Mann­schaf­ten ver­pass­ten es in den fol­gen­den zwei Spiel­mi­nu­ten zu punk­ten. Danach waren es Land und Ste­phan, die am Brett für wich­ti­ge Erfolgs­er­leb­nis­se sorg­ten und auf 60:51 stell­ten. Lici­na ver­wan­del­te zwar post­wen­dend einen Drei­er, den Trummeter von der Frei­wurf­li­nie kon­ter­te. Nach einem unsport­li­chen Foul von Kalu war Gäste-Coach Emir Mutap­cic knapp drei Minu­ten vor dem Ende zu sei­ner letz­ten Aus­zeit gezwun­gen. Die­se brach­te aller­dings nicht mehr viel und so gewann Brei­ten­güß­bach am Ende ver­dient mit 67:58 gegen Mün­chen und mach­te einen enorm wich­ti­gen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Fans waren begei­stert von ihrer Mann­schaft und fei­er­ten ihr Team nach Spie­len­de aus­gie­big. Head­coach Mark Völkl nach der Par­tie: „Vie­len Dank an unse­re Fans für die­sen tol­len Sup­port nicht nur heu­te, son­dern auch in den ver­gan­ge­nen Wochen! Wir haben nie auf­ge­ge­ben und haben, trotz vie­ler Ver­let­zungs­sor­gen, immer alles gege­ben. Heu­te haben wir uns für die har­te Arbeit der letz­ten Wochen belohnt. Die­ser Sieg war auch für euch!“ Durch den Erfolg gegen Bay­ern klet­ter­te der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach auf Platz 13 und ist nun punkt­gleich mit dem Zwölf­ten Ehingen.

Brei­ten­güß­bach: Trummeter (16/2 Drei­er), Ste­phan (14), Land (8), Dip­pold (7), Nies­lon (7/1), Bau­er (6/2), Klaus (5/1), Wag­ner (2), Wörr­lein (2)